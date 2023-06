Metzgermeister gibt Tipps: Daran erkennen Sie das perfekte Steak an der Fleischtheke

Von: Kai Hartwig

Teilen

Gerade im Sommer steht Fleisch bei vielen hoch im Kurs. Wer bald für den nächsten Grillabend einkaufen will, sollte laut einem Experten einige Dinge beachten.

Kassel – Der Beruf eines Weinsommeliers oder einer Weinsommelière dürfte den meisten Menschen bekannt sein. Jedes gehobene Restaurant, das etwas auf sich hält, hat einen Fachmann oder eine Fachfrau für die Weinkarte in seinem Team. Doch wussten Sie, dass es diese Spezialisierung auch in einem ganz anderen Lebensmittelbereich gibt?

Fleischsommelier erklärt, worauf es bei Steak und Co. ankommt

Metzgermeister Dirk Ludwig aus dem hessischen Schlüchtern ist Fleischsommelier. Auf seiner Homepage erklärt er, dass man in Deutschland seit einigen Jahren eine Ausbildung zum Fleischsommelier absolvieren könne. Diese werde „unter anderem in der Fachschule Bayrischen Fleischerhandwerks in Augsburg“ angeboten.

Ludwig schloss die Ausbildung erfolgreich ab und berät die Kundinnen und Kunden in der heimischen Metzgerei beim Fleischkauf. Doch anhand einiger Merkmale können Verbraucherinnen und Verbraucher auch ohne professionelle Hilfe die Qualität des Fleischs prüfen, so der Fachmann. „Es gibt Dinge, die an der Ladentheke relativ schnell bemerkbar sind“, meinte Fleischsommelier Ludwig gegenüber focus.de. Wer sein Steak für den nächsten Grillabend kauft, kann also mithilfe von ein paar Tipps beste Ware erstehen.

Woran erkennt man hochwertiges Fleisch? Ein Experte nannte Merkmale, die Verbrauchern bei der Einordnung helfen können. © Jan Woitas/dpa

Experte gibt Verbrauchern Tipps: Fünf Merkmale, die über die Qualität von Fleisch entscheiden

Insgesamt hätten über 30 Kriterien Einfluss auf die Fleischqualität, ergänzte der Metzgermeister. Doch auf vier Merkmale sollten Kundinnen und Kunden seiner Empfehlung nach immer achten:

Die Marmorierung:

Kaufen Sie lieber kein allzu mageres Fleisch. Hat das Steak vom Schwein oder Rind etwas mehr Fett, kann dieses bei der Zubereitung schmelzen und das Fleisch umso zarter und saftiger machen. Das Fett gibt dem Steak auch mehr Geschmack. Der Experte sieht „die feinen Fettäderchen“ als „oberstes Qualitätskriterium, wenn ich Fleisch einkaufen müsste. Das ist ein Zeichen für Aroma und Zartheit.“ Allerdings solle man bei dickeren Fett-Einlagerungen eher vorsichtig sein.

Kaufen Sie lieber kein allzu mageres Fleisch. Hat das Steak vom Schwein oder Rind etwas mehr Fett, kann dieses bei der Zubereitung schmelzen und das Fleisch umso zarter und saftiger machen. Das Fett gibt dem Steak auch mehr Geschmack. Der Experte sieht „die feinen Fettäderchen“ als „oberstes Qualitätskriterium, wenn ich Fleisch einkaufen müsste. Das ist ein Zeichen für Aroma und Zartheit.“ Allerdings solle man bei dickeren Fett-Einlagerungen eher vorsichtig sein. Der Geruch:

Nicht nur das Auge isst mit, auch die Nase muss zufrieden sein. „Generell sollte Fleisch frisch riechen“, bekräftigt Fleischsommelier Ludwig. Dies gelte grundsätzlich „bei allen Fleischarten“. Gibt der Geruch Anlass zur Sorge, hilft ein Griff zum Fleisch. Fühlt es sich „klebrig“ an, sei dies kein gutes Zeichen, so der Experte.

Nicht nur das Auge isst mit, auch die Nase muss zufrieden sein. „Generell sollte Fleisch frisch riechen“, bekräftigt Fleischsommelier Ludwig. Dies gelte grundsätzlich „bei allen Fleischarten“. Gibt der Geruch Anlass zur Sorge, hilft ein Griff zum Fleisch. Fühlt es sich „klebrig“ an, sei dies kein gutes Zeichen, so der Experte. Die Faserstruktur:

Je nach Faserstruktur ergibt sich beim Fleisch, auf welche Art man dieses zubereiten sollte, um optimalen Geschmack zu erlangen. Der Experte: Weist das Fleisch feine Fasern auf, sollte es nur kurz gebraten werden. Sind feste, eher grobe Fasern zu erkennen, kann man das Fleisch auch für längere Zeit schmoren oder kochen lassen.

Je nach Faserstruktur ergibt sich beim Fleisch, auf welche Art man dieses zubereiten sollte, um optimalen Geschmack zu erlangen. Der Experte: Weist das Fleisch feine Fasern auf, sollte es nur kurz gebraten werden. Sind feste, eher grobe Fasern zu erkennen, kann man das Fleisch auch für längere Zeit schmoren oder kochen lassen. Die Form:

Als wichtiges Kriterium für die Fleischqualität benennt der Fachmann zudem dessen Form. Als Verbraucher sollte man das Fleisch einem kurzen Test unterziehen: Drückt man mit dem Finger auf ein Stück Fleisch, sollte dieses leicht nachgeben. Daran erkenne man hochwertiges Fleisch, meinte der Metzgermeister.

Fleischqualität: Ist ein Siegel für Verbraucher wichtig? „Nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor“

„Beim Einkauf erkennen Sie frisches Fleisch an Geruch, Oberfläche, Färbung und Marmorierung“, informiert auch die Verbraucherzentrale. In Supermärkten und Discountern können Verbraucher sicher nicht jeden dieser Punkte unmittelbar umsetzen. Mitunter muss man auch den Mitarbeitern der Fleischabteilung einer Filiale Vertrauen entgegenbringen. Derweil bekommen Supermarktkunden häufig Fleischprodukte zu Gesicht, die mit einem Siegel versehen sind. Aus Sicht von Metzgermeister Ludwig sagt dies aber noch nicht allzu viel über die Qualität des Fleischs aus.

Ein Siegel sei „wenn wir über das Thema reine Fleischqualität, also Zartheit und Aroma sprechen, nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor“, urteilte Ludwig gegenüber focus.de. Kürzlich hatte sich der Bundestag entschlossen, ein staatliches Tierhaltungslogo für Fleisch einzuführen. „Fleisch ist leicht verderblich, da die Oberfläche kaum gegen vordringende Bakterien geschützt ist. Gleichzeitig ist das Fleisch ein guter Nährboden für Bakterien“, warnt die Verbraucherzentrale. Bei Gulasch, Geschnetzeltem und Hackfleisch trete der Verderb auch bei einer Lagerung im Kühlschrank spätestens nach ein bis zwei Tagen ein. Als großes Stück sei Fleisch hingegen deutlich länger haltbar. Steaks sollten roh maximal vier Tage bei null bis vier Grad im Kühlschrank gelagert werden. (kh)