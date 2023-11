McDonald‘s-Kundin bewahrt Big Mac acht Monate auf – das Ergebnis schockiert nicht nur sie

Von: Victoria Krumbeck

Wenn Lebensmittel zu lange liegen bleiben, fangen sie an zu schimmeln oder streng zu riechen. Für McDonald's und Co. gilt dieses Naturgesetz anscheinend nicht.

München – Bereits den Kleinsten wird beigebracht: Fast Food ist ungesund. Dennoch sind Burger King oder McDonald's immer noch sehr beliebt bei Verbrauchern. Denn auch mit veganen Produkten können die Fast-Food-Riesen ihre Kunden überzeugen. Doch nicht immer sind Kunden mit den Veggie-Alternativen zufrieden. Was passiert, wenn man eine ganze Woche nur das Essen von McDonald's isst, hat bereits ein Mann in einem Selbstversuch herausgefunden. Doch was geschieht wohl mit einem Burger, der monatelang nicht gegessen wird? Eine Frau auf TikTok präsentiert die Antwort.

TikTokerin zeigt acht Monate alten McDonald's-Burger: „Sieht fabelhaft aus“

Einen Big Mac und ein paar Pommes hält eine TikTok-Userin in einem Video in die Kamera. Beide Produkte sehen etwas lätschig aus, als würden sie schon ein paar Stunden auf dem Teller liegen. Doch nicht paar Stunden, sondern acht Monate alt ist der Burger angeblich, wie die TikTokerin aus England erzählt. Seit Monaten bewahre sie den Teller auf einem Bücherschrank auf. Außer Staub, der sich auf dem Teller abgesetzt hatte, deutet das Aussehen des Burgers nicht darauf hin, dass das McDonald's-Menü so alt ist. „Kein Schimmel, er sieht fabelhaft aus“, erzählt sie.

Gekauft hatte sie den Burger ihren Angaben zufolge am 2. Februar 2023, das Video am 23. September gefilmt. Im Juni ergänzte sie ihr Experiment, wie sie es in dem Video nennt, um einen Veggie-Burger. Auch dieser sieht nach drei Monaten relativ frisch aus. „Kein Schimmel, kein übler Geruch oder Insekten“, fasst die Frau die Lage des Veggie-Burgers zusammen. Über 1,3 Millionen Mal wurde das Video angeschaut. Die TikTok-Nutzer in den Kommentaren sind über das Burger-Ergebnis erstaunt.

Acht Monate alter McDonald‘s-Burger: „Das ist verrückt“

„Wir essen einfach Plastik“, schrieb eine Userin in den Kommentaren unter dem Video. Viele fragen sich, wie die Burger trotz ihres Alters so lange frisch aussehen können. „Frisch ist nicht das Wort, das ich benutzen würde“, so eine andere Userin. Auch für die TikTokerin schien es schwer gewesen zu sein, den Burger als „frisch“ zu bezeichnen, wie sie in einem Kommentar erklärte. „Das ist verrückt. Wie soll ich jemals wieder was bei McDonald's essen, nachdem ich das Video gesehen habe?“, so eine weitere Userin.

Eine TikTok-Userin zeigte im Netz einen acht und drei Monate alten Burger von McDonald's. © Screenshot TikTok/tsofanye

Ein anderer Nutzer scheint jedoch unbeeindruckt davon zu sein: „Ich werde weiterhin bei McDonald's essen gehen.“ Auf die Frage, ob die Burger denn nicht riechen würden, antwortetet die Frau: „Gar nicht.“ Einige andere Nutzer sind erstaunt und schockiert über die Ergebnisse. Sie fragen sich, was in den Burgern drin ist, dass diese einfach nicht schimmeln. Schließlich ist dies der natürliche Verlauf von Lebensmitteln. Immerhin warnen ehemalige Mitarbeiter der Fast-Food-Ketten davor, bei McDonald‘s, Burger King und Co. essen zu gehen. (vk)