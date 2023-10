„Vorwiegend Kartoffeln“: Edeka-Filiale verwirrt Kunden mit doppeldeutigem Preisschild

Im Supermarkt entdeckt ein Edeka-Kunde ein Preisschild. Eine Filiale kennzeichnet Kartoffeln etwas missverständlich – was im Netz auf ganz eigene Art interpretiert wird.

München – Wie heißt es so schön: Wo Menschen arbeiten, passieren auch Fehler. Auch in Supermärkten und Discountern schleichen sich immer wieder größere oder kleinere Patzer ein – insbesondere auf Preisschildern. Nun erwischte es offenbar eine Edeka-Filiale bei einem Kartoffel-Sonderangebot.

„Vorwiegend Kartoffeln“: Edeka-Filiale verwirrt Kunden mit kuriosem Preisschild

Ein Kunde fotografierte das Preisschild und veröffentlichte den Schnappschuss auf X (ehemals Twitter). Zu seinem Tweet schrieb er nur „Hmm“. Der Edeka-Kunde ergänzte einige Emojis, die unter anderem mit einer Lupe ausgestattet waren, um ganz genau hinsehen zu können. Auf dem Schild stand unter dem Edeka-Logo „Unsere Heimat“, dabei handelt es sich um eine Regionalmarke von Edeka Südwest. Es folgte eine genauere Beschreibung des Produktes und dessen Preis: „Vorwiegend Kartoffeln – 2,49 Euro“. Offenbar hatten die Mitarbeiter beim Ausdrucken des Kartoffel-Preisschilds das Wort festkochend versehentlich unterschlagen.

So gut wie jeder Supermarkt bietet Kartoffeln in den Varianten „Vorwiegend festkochend“ sowie „Festkochend“ und „Mehlig“ an. Auf der Homepage Kartoffelvielfalt.de ist bezüglich der unterschiedlichen Eigenarten von Kartoffeln folgende Erklärung zu lesen: „Je mehr Stärke in den Kartoffeln steckt, desto mehliger, weicher und trockener werden sie beim Kochen. Dahingegen bleibt eine festkochende Kartoffel saftig und schnittfest. Wird die Kartoffel als vorwiegend festkochend bezeichnet, liegt sie in ihren Eigenschaften zwischen den anderen beiden Varianten.“

Edeka-Schild zu Kartoffelangebot sorgt für Belustigung: „Was könnte da wohl noch drin sein?“

Edeka-Kunden der Filiale, in der das Foto entstanden war, dürften also etwas irritiert auf das Preisschild geschaut haben. Bedeutete „vorwiegend Kartoffeln“, dass hier noch andere Produkte im Kartoffelsack versteckt waren? Der Tweet des X-Nutzers wurde entsprechend kommentiert. „Oh, Überraschung. Was könnte da wohl noch drin sein?“, fragte sich eine Userin. „Noch ein bisschen Ackerboden und ein bis zwei Kartoffelkäfer als Proteinquelle dabei? Oder Steine, um das Gewicht zu schaffen?“, mutmaßte ein anderer Nutzer.

„Vielleicht ist ja ab und zu eine Zwiebel mit im Sack, fände ich nicht schlimm“, meinte eine weitere Userin. „Wenn da ein Schinken dabei ist, ist das ein guter Deal“, hieß es an anderer Stelle. „Nun ja, es sind vorwiegend Kartoffeln und Plastiknetze… damit stimmt das Schild doch“, befand ein User.

„Unsere Heimat – vorwiegend Kartoffeln“: Edeka-Preisschild „auf zwei Ebene dermaßen geil“

Doch auch eine andere Interpretation wurde mehrfach mit Humor bedacht. Beim Lesen der Worte „Unsere Heimat – Vorwiegend Kartoffeln“ mussten einige Nutzer schmunzeln. Sie interpretierten dies als ungewollten Hinweis auf die deutsche Bevölkerung: „So so, in unserer Heimat leben vorwiegend Kartoffeln, kann man bestätigen“, hieß es. Oder auch: „Unsere Heimat – dramatische Pause – vorwiegend Kartoffeln. Ja, das kann man so sagen.“ Eine Userin urteilte über den Patzer auf dem Preisschild daher: „Das ist auf zwei Ebene dermaßen geil!“

Der Vollständigkeit halber sei aber auch gesagt, dass die Bezeichnung „Kartoffel“ für Deutsche auch in einem Kontext genutzt wird, der als beleidigend empfunden werden kann. Unter besagtem Tweet wurde dies allerdings von den Usern auf selbstironische Art verwendet und interpretiert. Deutlich weniger zum Lachen zumute war allerdings kürzlich einem Edeka-Kunden nach dem Kartoffel-Kauf. (kh)