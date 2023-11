Lichterketten im Herbst und Winter: Sie leuchten schön - können aber auch zur Gefahr werden

Von: Anna Laura Müller

Teilen

Es ist wieder Zeit für Lichterketten. Bevor sie aufgehängt werden, lohnt es sich aber, genauer hinzusehen. In einem Fall sollten sie lieber aussortiert werden.

Kassel - Abends wird es wieder früher dunkel und allgemein macht sich eher ungemütliches Wetter breit. Viele bringen da gerne mit Lichterketten etwas leuchtende Gemütlichkeit in die eigenen vier Wände oder auf den Balkon. So kann man mit wenig Aufwand die dunklen Stunden etwas aufhellen und auch dem Winterblues zuvor kommen. Die kleinen Lichter gibt es mittlerweile in vielen Formen und Farben. Doch auf einige Dinge sollte man beim Kauf und Gebrauch trotzdem achten, denn sonst können Lichterketten schnell gefährlich werden.

Leuchtende Lichterketten können auch gefährlich werden

Einen grundsätzlichen Fehler machen viele immer wieder: Sie bringen Lichterketten, die eigentlich für drinnen gedacht sind draußen an. Auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten. Doch das kann schiefgehen, wie der Elektromeister Richard Schildgen in der WDR-Verbrauchersendung „Servicezeit“, erklärt. Die haben nämlich keinen Wasserschutz, im Gegensatz zu Lichterketten, die speziell für draußen hergestellt sind. Das kann bei Regen oder Feuchtigkeit gefährlich werden. Wenn dieses Wasser in die Lichterketten hineinläuft, gibt es laut dem Experten Korrosion und Fehlerströme. „Dann wird die Kette natürlich kaputtgehen. Außenketten sind so konstruiert, dass sie das Wasser abkönnen“, erläutert Schildgen. Für draußen gibt es sogar auch solarbetriebene Lampen. Die sind sicher und sparen auch noch Geld.

Lichterketten bringen nicht erst zu Weihnachten Gemütlichkeit nach Hause. In vielen Wohnzimmern hängen sie auch schon, wenn es im Herbst langsam dunkler wird. © Imago Images

Innen werden wiederum nutzen viele Mehrfachsteckdosen, um ihre Lichterketten zum Leuchten zu bringen. Die sind beliebt, da sie Geräte mit einem Klick ein- und ausschalten und so unnötigen Stromverbrauch im Stand-by-Modus vermeiden. Das ist auch vollkommen unproblematisch. Die modernen Lichterketten haben viel weniger Leistung als die Glühlampen, die es früher hab. Nur beim Verlängern von Mehrfachsteckdosen mit anderen Mehrfachsteckdosen sollte man vorsichtig sein. Auf den meisten Produkten ist ein Warnhinweis abgedruckt, genau das nicht zu tun. Und auch der Elektromeister Schildgen betont, es gebe bei der Nutzung von mehreren Mehrfachsteckdosen Vorgaben einzuhalten. Denn: „Bei 17 Meter Kabellänge ist Schluss, dann wird es gefährlich“, so der Experte.

Benutzen Sie Lichterketten? Teilen Sie es uns mit.

Einzelne Lichter können selten ausgetauscht werden

Was aber, wenn einzelne Lichter kaputtgehen? Früher war es meist kein Problem, Ersatzteile zu finden und die Lichter dann einfach auszutauschen. Das ist in dem Fall der älteren Modelle auch wichtig, um Brandgefahr zu vermeiden. Mit den modernen Lichterketten ist das Austauschen schon schwieriger. Denn die sind anders zusammengeschweißt und verarbeitet. Eine solche moderne Lichterkette, an denen mehrere Lichter kaputtgegangen sind, sollten trotzdem aussortiert werden.

Welche Infos beim Gerätekauf helfen Fotostrecke ansehen

Den Grund liefert der Elektromeister in der WDR-Verbrauchersendung gleich mit: „Die einzelnen Birnchen dienen als Spannungsteile. Je mehr Birnchen kaputtgehen, umso mehr Spannung bleibt für die verbleibenden Birnchen über. Die bekommen dann alle Überspannung und gehen sukzessive kaputt“, erklärt er. Alleine leuchten lassen sollte man diese dann nicht, denn es könne sein, dass der Trafo überlastet. Der könne dann warm werden und es könne zu einem Brand kommen. Also lieber austauschen, rät der Experte.

Kennzeichnung bei Lichterketten entscheidend

Wer schon beim Kauf sichergehen will, dass neben der Optik auch die Qualität stimmt, sollte auf die richtige Kennzeichnung achten. Dazu kann man auf der Verpackung nach dem sogenannten VDE-Kennzeichen und dem GS-Siegel Ausschau halten. Diese bestätigen die Sicherheit des Produktes und zeigen auf, dass sie den europäischen Normen entsprechen.

Mit all diesen Tipps kann die Herbst- und Winterbeleuchtung kaum schiefgehen. In Sachen Stromverbrauch lohnt es sich auf möglichst energiesparende Lichterketten zurückzugreifen. (alm)