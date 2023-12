Feuerwerk an Silvester 2023: Datum für den Verkauf von Böllern und Raketen

Von: Hannah Decke

Für viele Menschen ist es ein Muss: Feuerwerk an Silvester. Der Verkauf von Raketen und Böllern ist streng geregelt. Wann geht es los?

Hamm - Feuerwerk an Silvester – ein Thema, das jedes Jahr aufs Neue die Gemüter erhitzt. Die einen lieben es, andere würden es am liebsten verbieten lassen. Doch ein generelles Böllerverbot für Privatpersonen scheint an Silvester 2023 in Deutschland kein Thema zu sein. Böller und Raketen werden im Dezember wieder in den Supermärkten und Discountern zu finden sein. Doch wann startet der Verkauf von Feuerwerk für Silvester 2023?

Feuerwerk an Silvester 2023: Ab wann Böller und Raketen verkauft werden

Es gibt in Deutschland klare Regeln, wenn es um die Silvester-Knallerei geht – und die sind in jedem Jahr gleich:

Kleinfeuerwerk, also das klassische Silvesterfeuer (Kategorie 2), darf nur an den letzten drei verkaufsoffenen Tagen des Jahres verkauft werden. In der Regel ist das der Zeitraum vom 29. bis 31. Dezember. Da Silvester in diesem Jahr allerdings auf einen Sonntag fällt, darf das Feuerwerk auch schon am 28. Dezember 2023 verkauft werden.

verkauft werden. Kleinstfeuerwerk (Kategorie 1) wie Tischfeuerwerke dürfen das gesamte Jahr über verkauft werden.

Am Donnerstag vor Silvester darf der Einzelhandel also mit dem Verkauf beginnen. Die Regeln gelten übrigens auch für den Onlinehandel. Voraussetzung für den Kauf – und auch Gebrauch – von Silvesterfeuerwerk der Kategorie 2 (Raketen, Batterien, Böller) ist die Volljährigkeit, berichtet wa.de.

Feuerwerk für Silvester 2023 kaufen: Discounter Lidl bietet Online-Reservierung an

Lidl prescht in diesem Jahr vor und bietet online bereits eine Feuerwerk-Reservierung an. Der Discounter wirbt damit, sich Raketen und Böller in der Lidl Plus App reservieren und diese dann am 29. Dezember in einer der teilnehmenden Filialen abholen zu können. Kunden sollten dabei vorher unbedingt auf der Internetseite von Lidl prüfen, wo der Service in ihrer Nähe möglich ist. So ist etwa das Reservieren und Abholen in Hamm (NRW) nur in einer von sechs Filialen des Discounters möglich.

Wer an Silvester 2023 nicht nur Wert auf ein schönes Feuerwerk legt, sondern auch darauf, alle Finger zu behalten und nicht in einer Notaufnahme ins neue Jahr zu starten, sollte beim Kauf von Raketen und Böllern unbedingt einige Dinge beachten*:

Nur geprüftes und zugelassenes Feuerwerk kaufen! Dies ist unter anderem am CE-Kennzeichen und der Kennnummer der Prüfstelle zu erkennen.

Der Kauf in bekannten Läden des Einzelhandels, etwa in namhaften Supermärkten, gibt zusätzliche Sicherheit.

Vor der Nutzung von Feuerwerk sollten die Warnhinweise gelesen werden. So ist zum Beispiel beim klassischen Silvesterfeuerwerk in der Regel ein Sicherheitsabstand von mindestens acht Metern einzuhalten.

Ein Böller sollte nach dem Anzünden sofort weggeworfen werden.

Nach dem Zünden von Raketen und Fontänen sollte man sich schnell entfernen. Zudem sollten diese nie unter Vordächern oder Bäumen gezündet werden.

Bei Raketen muss auf eine sichere „Abschussrampe“ geachtet werden.

„Blindgänger“ dürfen niemals erneut angezündet werden. Am besten übergießt man sie mit Wasser.

Basteleien mit Feuerwerkskörpern ist eine häufige Unfallursache an Silvester. Also: Finger weg!

Fenster und Türen sollten an Silvester geschlossen werden, damit angezündete Feuerwerkskörper nicht in das Gebäude gelangen können.

Haustiere sollten in einen möglichst ruhigen Raum gebracht werden.

*Quelle: Land NRW

An Silvester 2023 wird es kein einheitliches Böllerverbot geben. Die Polizeigewerkschaft forderte allerdings jüngst ein Böllerverbot in Hotspots, um Szenen wie an Silvester 2022 zu vermeiden. Im vergangenen Jahr kam es vermehrt zu Angriffen auf Polizei und Rettungskräfte. In NRW wird es deshalb mancherorts Verbotszonen für Feuerwerk geben. Allerdings auch nicht in jeder Stadt.