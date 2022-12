Obi, Toom, Hornbach: In diesen Baumärkten bekommen Sie keine Silvester-Böller mehr

Böller und Feuerwerks-Raketen in München: Silvester in der Nacht auf den 1. Januar 2020. (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

Vor Silvester verzichten große Baumarkt-Ketten auf den Verkauf von Böllern und Raketen. Um welche Baumärkte es dabei geht. Und was die hauptsächliche Begründung ist.

München - Silvester 2022 steht an. Der erste Neujahrswechsel, nachdem die Corona-Pandemie die üblichen Feierlichkeiten zweimal hintereinander teils unmöglich machte. So galt an Silvester 2020 im gesamten Bundesgebiet ein striktes Versammlungsverbot.

Silvester 2022: Obi, Toom, Hornbach - Viele Baumärkte nehmen Böller aus dem Sortiment

Regelrechte Feuerwerke in Gruppen waren so nicht erlaubt. Das ist dieses Jahr alles anders. Böller, Raketen, Fontänen - Feuerwerks-Fans haben keine Hürden mehr. Oder doch? Denn: Das Böllern zu Silvester liegt nicht mehr unbedingt im Trend, wie etwa eine Umfrage des Freisinger Tagblatts ergab.

Die Gründe: Umweltschutz und Nachhaltigkeit, in Zeiten, in denen es darum geht, die Emissionen in Deutschland mit Blick auf die Zukunft zu mindern. So bieten auch viele Baumärkte die Silvester-Knaller und -Raketen nicht mehr in ihrem Sortiment an. Darunter sind mit Obi, Toom und Hornbach echte Baumarkt-Größen. Merkur.de verschafft einen Überblick.

Böller und Raketen für Silvester 2022: Obi macht beim Feuerwerks-Verkauf nicht mit

Aus Gründen der Nachhaltigkeit bieten viele Obi-Märkte keine Raketen und Böller mehr an. Laut Bild können diese nur in nicht zentral gesteuerten Filialen erworben werden. Heißt: Einzelne Märkte können noch Feuerwerk anbieten.

Aber: Zum Beispiel in der bayerischen Millionenmetropole München gibt es vor Silvester in keinem einzigen Obi-Markt Knaller zu kaufen. Denn:

Obi Markt München-Westend : „Gar nichts!“, teilte eine Mitarbeiterin auf telefonische Anfrage von Merkur.de mit, ob sie irgendwelche Böller oder Knaller geliefert bekommen haben. Auch hier wird auf das Thema Nachhaltigkeit verwiesen.

: „Gar nichts!“, teilte eine Mitarbeiterin auf telefonische Anfrage von Merkur.de mit, ob sie irgendwelche Böller oder Knaller geliefert bekommen haben. Auch hier wird auf das Thema Nachhaltigkeit verwiesen. Obi Markt München-Trudering: Dasselbe gilt für die große Filiale im Münchner Osten. Auch in diesem Markt gehen Feuerwerks-Fans aus der Isarmetropole und Umgebung leer aus.

Dasselbe gilt für die große Filiale im Münchner Osten. Auch in diesem Markt gehen Feuerwerks-Fans aus der Isarmetropole und Umgebung leer aus. Obi Markt München-Daglfing: „Obi macht aus Umweltschutzgründen dieses Jahr gar nicht mit“, erklärte ein Mitarbeiter aus der dritten großen Filiale auf Nachfrage.

Neben Emissionen bewirken sie eine hohe Verletzungsgefahr: Knaller und Böller zu Silvester. (Symbolfoto) © IMAGO/Wolfgag Maria Weber

Toom: Respekt vor der Umwelt - keine Böller und Raketen zu Silvester

„Respekt, wer‘s selber macht“, lautet der Unternehmens-Slogan. Der Respekt bezüglich Nachhaltigkeit ist offenbar auch beim Baumarkt-Riesen aus dem rheinländischen Köln so groß, dass dieser komplett auf Böller, Knaller, Feuer-Fontänen und Raketen verzichtet. Dasselbe gilt auch für die Baumarkt-Kette Bauhaus.

Hornbach: Keine Silvester-Böller aus „Gründen des Tier- und Umweltschutzes“

Das Sortiment wurde auf Anregung von „Tier- und Umweltschutzverbänden“ um Silvesterböller bereinigt, heißt es von Hornbach. Der Baumarkt-Gigant verweist darauf, dass bereits zu Silvester 2019 alle Feuerwerks-Artikel „aus Gründen des Tier- und Umweltschutzes“ aus dem Sortiment genommen wurden. (pm)