„Harry Potter“-Figuren bei „Kinder Joy“: Trick im Netz zeigt, wie man das richtige Ü-Ei wählt

Teilen

Die Eier von Kinder Joy warten unter anderem mit Figuren von Harry Potter auf. Mit einem Trick kann schnell das richtige Ei ausgewählt werden. © Hannes Breustedt/dpa/Symbolbild

Das Sammelfieber greift um sich. Denn: hinter der Schokolade von „Kinder Joy“ verbergen sich nun „Harry Potter“-Figuren. Im Netz kursieren Tipps für die erfolgreiche Eiersuche.

München – Harry, Hermine, Ron und andere Charaktere der erfolgreichen Buch- und Filmreihe gibt es nun zum Sammeln in den Plastikhälften von Kinder-Joy. „Ab April 2023 kann das große Sammeln dann beginnen“, schreibt etwa das Online-Portal kaufda.de zu der Aktion. Gesehen hätte man die Süßigkeit mit den „Harry Potter“-Sammelfiguren bereits bei einigen Filialen von Citti, Kaufland und Lidl.

Sammelobjekte im „Kinder Joy“: Darum sind die „Harry Potter“-Figuren so beliebt

Die Vergangenheit hat gezeigt: Manche Überraschungseier-Figuren erzielen ordentliche Preise bei Liebhabern. Ein Schiedsrichter-Schlumpf, ein sackhüpfender Schlumpf und noch weitere Lieblingsstücke haben ihrem Besitzer einen dreistelligen Betrag eingebracht. Das Besondere an den „Harry Potter“-Figuren ist, dass sie vom Hersteller „Funko Pop“ sind, der bereits „Harry Potter“-Figuren auf den Markt gebracht hat. Diese erfreuen sich großer Beliebtheit. Schließlich zeigen sie detailgetreue Ebenbilder der Charaktere aus dem Universum vom jungen Zauberlehrling.

Der Kult um die Zauber-Lehrlinge hält sich seit Jahrzehnten: die Buchreihe wurde weltweit über 500 Millionen Mal verkauft und in 80 Sprachen übersetzt, seit kurzem „fliegen“ Harry und Co. auch über die Theaterbühne in Hamburg. Demnächst erscheint die Hogwarts-Geschichte auch als Serie. Wer die in den eigenen vier Wänden nachspielen möchte, wird wohl künftig fleißig Ü-Eier kaufen.

Doch nicht in jedem Schoko-Ei, auf dem „Harry Potter“ draufsteht, dürften sich auch Harry, Hermine und andere Figuren aus dem Potter-Universum verbergen. Erfahrungsgemäß beinhaltet die Schokolade mit Spiel und Spannung nicht nur Hauptgewinne, sondern auch etliche Trostpreise. Doch die stellen sich die hartgesottenen Figuren-Jäger wohl eher selten in ihren Trophäen-Schrank. Bis man alle Potter-Charaktere aus „jedem siebten Ei“ – wie Ferrero seit jeher wirbt – zusammen hat, dauert es sicher eine Weile; und geht ins Geld.

„Harry Potter“-Figuren bei „Kinder Joy“: Geheimer Code auf der Verpackung

Aber wie will man schon mit bloßem Auge den Hauptpreis erkennen, wenn ein Ei dem anderen gleicht? Im Netz geben Sammler Tipps und Tricks, wie die Eiersuche erfolgreich wird. Raten die einen dazu, das Ei zu schütteln, und genau auf das Klappern zu lauschen, legen andere ans Herz, auf das Gewicht zu achten. Dagegen schwört die Redaktion von unnuetzes.com auf folgenden, angeblich selbst erfolgreich getesteten Geheimtipp: am Rand der Joy-Eier steht wohl mit „A2A“ ein Code, der den Hauptgewinn preisgäbe.

Auch die Experten von unser-sammler-team.de wollen einen Kniff kennen: „Über dem Haltbarkeitsdatum steht die sogenannte Eiernummer – sie beginnt bei einer neuen Saison mit L1.“ Normalerweise beginne dieser Chargen-Code immer mit L1 – außer, es handelt sich um eine neue Figuren-Serie, verraten die Kenner. Denn dann stünde L2 davor.