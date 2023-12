Netto reicht’s! Zettel in Discounter-Filiale sorgt für hitzige Diskussionen

Von: Jacob von Sass

Ein Aushang bei Netto sorgt für Aufsehen. Der Discounter verbietet seinen Kunden, Einkaufwagen aus dem Laden mitzunehmen.

München – Gelegentlich kommt es vor, dass man einen Großeinkauf erledigen möchte, dann vor dem Supermarkt steht und einfach kein Einkaufswagen zu finden ist. Meistens reicht es in so einem Fall aber einfach ein paar Minuten zu warten und schon ist wieder einer da und der Einkauf kann losgehen. Bei Netto scheinen abhandengekommene Einkaufswagen aber ein großes Problem zu sein. In einer Filiale des Discounters tauchte jetzt ein Zettel auf, der den Kunden verbietet, die Wagen mit aus dem Laden zu nehmen.

Von diesem Aushang postete ein User ein Foto auf der Internetplattform Reddit, was zu einer hitzigen Debatte führte. Erst kürzlich gab es einen Ekelfund bei Netto, bei dem ein Kunde Würmer im Frühstücks-Lachs entdeckte. Im Fall der Einkaufswagen formuliert der Discounter allerdings ganz klar seine Position. Unter anderem steht auf dem Zettel: „Es werden bitte Keine Einkaufswagen mehr aus dem laden mitgenommen. Wenn ihr Reichlich wasser kaufen müsst dann sorgt bitte das ihr ein Bollerwagen mitbringt.“

Zettel in Netto-Filiale sorgt für heiße Diskussion auf der Internetplattform Reddit

Vor allem die eher mäßige Rechtschreibung scheint die meisten Nutzer im Internet zu stören. So wird unter anderem geschrieben: „20 offensichtliche Fehler in einem so kurzen Text? Satzbau nicht inbegriffen. Respekt. Da möchte ich nicht wissen, wo die anderen während des Deutschunterrichts waren.“

Einige Reddit-User haben aber auf jeden Fall Verständnis für den Inhalt des Aushangs. So postete zum Beispiel eine Kundin des Supermarkts: „Mich würde es mal interessiert, warum es eigentlich immer beim Netto passiert, dass Einkaufswagen mitgenommen werden. Bei unserem gibt es seit zwei Wochen keine mehr.“ Laut einem anderen User, der auf die Frage antwortet, sei das ein Problem von allen Discountern. Auch Lidl und Aldi bleiben von den Diebstählen also anscheinend nicht verschont.

Zettel bei Netto soll laut Reddit schon länger in der Filiale hängen

Um welche Filiale des Discounters es sich genau handelt, lässt sich aus den Kommentaren nicht herauslesen. Viele stellen allerdings die Vermutung auf, dass sie in Düsseldorf sein könnte. Wenn man einem User auf Reddit Glauben schenken mag, hängt der Zettel schon länger in dieser Netto-Filiale. In Anbetracht der eher bescheidenen Rechtschreibung und der Kritik im Internet sollte die Leitung das vielleicht noch einmal überdenken. (Jakob von Sass)