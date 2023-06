„Bereits national ausgerollt“: Deutschlandweite Änderung bei Lidl

Von: Robin Dittrich

Teilen

Beim Discounter Lidl stehen Veränderungen an. Die elektronischen Preisschilder in den Läden sollen einen neuen Look erhalten – so sehen sie aus.

München – Lidl fällt wie andere Supermärkte und Discounter immer wieder durch kuriose Entdeckungen ihrer Kunden auf. Jetzt soll eine Veränderung des Designs ihrer Preisschilder für Aufsehen sorgen – mit einem neuen Look.

Lidl-Preisschilder: Das ist der neue Look beim Discounter

Wie die Lebensmittel Zeitung schreibt, soll das Anzeigedesign der elektronischen Regalpreisetiketten (ESL) verändert, beziehungsweise verbessert werden. Diese Etiketten werden insbesondere vor Gemüseregalen in allen Filialen von Lidl in Deutschland verwendet. Der Discounter will zukünftig weniger auf die Farbe Rot bei Angeboten setzen. Stattdessen wird der reduzierte Preis mit schwarzer Schrift in einem weißen Kasten dargestellt. Der weiße Kasten liegt noch immer auf einem roten Hintergrund. Ein besonderes Angebot fand ein Lidl-Kunde in einer Filiale.

Mit neu designten Etiketten will der Discounter Lidl den Ansprüchen ihrer Kunden gerecht werden. © Robin Dittrich

Auch ein noch einmal reduzierter Preis für „Lidl Plus“-Kunden wird auf dem neuen ESL angezeigt. Dieser befindet sich in der Regel direkt neben dem Angebotspreis in einem separaten Feld. Der „Lidl Plus“-Preis wird schwarz abgesetzt angezeigt – auf dem ESL taucht dann zusätzlich der Preis für Loyalty-Kunden auf. Nutzer von „Lidl Plus“ erhalten oftmals zusätzliche fünf bis zehn Prozent Rabatt auf ohnehin schon reduzierte Artikel. Einige Lidl-Kunden staunten nicht schlecht bei einem schlüpfrigen Angebot des Discounters.

Das neue Design wurde in allen teilnehmenden Lidl-Filialen umgesetzt

Auf ihrer Website gibt Lidl bekannt, über 12.000 Filialen in 31 Ländern zu betreiben. Seit 2017 und 2018 ist Lidl auch in den USA und Serbien präsent. 3200 Lidl-Filialen gibt es allein in Deutschland, in diesen sind mehr als 93.000 Mitarbeiter tätig. „Das Design wurde bereits national auf allen vorhandenen elektronischen Preisschildern ausgerollt“, zitiert die Lebensmittelzeitung Lidl. Als Hauptgrund für das neue Design nennt der Discounter das bestmögliche Ansprechen ihrer Kunden. Auch in anderen Ländern Europas soll die ESL-Technologie zeitnah umgesetzt werden.