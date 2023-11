Mann findet „antiken MediaMarkt-Prospekt“ – eine Produktbeschreibung sorgt für Verwunderung

Von: Robin Dittrich

Drucken Teilen

Ein Reddit-User teilt einen MediaMarkt-Prospekt aus den 90ern. Die Geräte erscheinen extra teuer. Auffälliger als die Preise sind aus heutiger Sicht aber so manche Bezeichnungen.

München – Die Zeiten der Playstation 1, Röhrenfernseher und Subwoofern sind heute größtenteils vorbei. In den 90ern waren sie dagegen das Neueste vom Neuesten. Damals schienen auch die Begrifflichkeiten noch andere zu sein – denn verglichen mit heute konnte man die damaligen „Flatscreens“-Geräte nur mit viel Wohlwollen als flach bezeichnen.

Mann findet „antiken MediaMarkt-Prospekt“ – Reddit-Nutzer sind verwundert

Vor allem die jüngere Generation dürfte es überraschen, was in den 1990ern in vielen Elektronik-Geschäften alles verkauft wurde. In dem MediaMarkt-Prospekt eines Reddit-Nutzers wurde neben zahlreichen teuren Druckern auch die 1994 erschienene Playstation für damals noch 549 Mark beworben. Insbesondere gegen Ende des Jahrtausends waren zudem Computer auf dem Vormarsch - für einen durchaus stolzen Preis zwischen 2000 und 2800 Mark.

Einige Reddit-User zeigten sich beim Betrachten der heutzutage skurril wirkenden Angebote verwundert über die zweite Seite des Prospekts. Dort ist ein VGA-Color Monitor für 849 Mark zu sehen. Die Verwunderung entstand jedoch nicht durch den Preis, sondern aufgrund der Beschreibung des Monitors. Dort wird von einem „Flatscreen“ geschrieben, auf dem Bild ist jedoch ein augenscheinlich gebräuchlicher Röhrenmonitor zu sehen, die damals gang und gäbe waren. Hatte sich MediaMarkt etwa einen Fauxpas erlaubt? Immer wieder werden auf Reddit kuriose Geschäftsideen gepostet.

Reddit-User erstaunt über den Röhrenmonitor als Flatscreen

Ein Reddit-Nutzer hatte eine Erklärung für die ungewöhnliche Bezeichnung eines Röhrenmonitors als Flatscreen parat: „Das Wort wird heute zweckentfremdet verwendet, ursprünglich beschreibt es CRT-Monitore ohne oder mit geringer Bildschirmwölbung.“ Dann lieferte er noch eine Erklärung für Menschen, die sich mit Computern und Monitoren weniger gut auskennen: „Das Bild ist flach statt ein Kugelausschnitt, deswegen ist es eben ein ‚flat screen‘.“ Ein Fehler kann dem Elektrowarenhändler also nicht vorgeworfen werden. In einem Prospekt von Kaufland wurde dagegen tatsächlich ein Fehler gefunden.

Andere Reddit-User äußerten sich überaus amüsiert über den Prospekt, der laut Vermutungen von 1995 oder 1996 stammen musste. „Aktuelle Behörden-Hardware“, scherzte ein Nutzer. Ein weiterer User kommentierte, dass es in seiner Uni-Bibliothek auch Computer gibt, die aus dieser Zeit stammen müssten. Ein anderer zeigte sich verwundert darüber, dass „MediaMarkt heute noch immer mehr oder weniger dasselbe Design benutzt.“

Fast 900 Mark für einen „Flatscreen“ – war früher wirklich alles teurer?

Obwohl die Preise in dem „antiken Prospekt“ durchaus hoch erscheinen – sie sind es nicht. In speziellen DM-Euro-Rechnern wird die Inflation berücksichtigt und angezeigt, wie viel die beispielsweise 849 Mark für den „Flatscreen“ in Euro wären: 681 Euro.

Die Playstation 1 hätte statt der 549 Mark heute rund 450 Euro gekostet – die Playstation 5 kostet in etwa genau so viel. Auch die Preise für die Spiele gleichen sich denen von heute, die Preise für Computer gingen sogar teils etwas zurück. Wer dagegen noch ältere Videospielkonsolen zu Hause hat, könnte schon bald ein kleines Vermögen damit machen. Denn laut Experten-Einschätzung von Inside Digital steigt der Wert beispielsweise einer Atari2600-Konsole bis zum Jahr 2028 auf über 5000 Euro an. Ab 1977 ging sie 130 D-Mark neu über die Ladentheke.

Wer heutzutage durch die Computer-Abteilung schlendert, stößt dagegen auf deutlich günstigere Angebote als noch vor rund 30 Jahren. Der günstigste PC in dem alten Prospekt liegt bei knapp 1600 Euro – heutzutage gibt es bei MediaMarkt schon ab 300 Euro vernünftige Modelle. Bei den anstehenden „Black Friday“-Angebote lauern sicherlich noch bessere Deals bei MediaMarkt auf Schnäppchenjäger. (rodi)