Krebserregend und voller Keime: Von welchen Lebensmitteln Sie besser die Finger lassen sollten

Von: Michelle Mantey

Teilen

Supermärkte bieten Möglichkeiten an, Gemüse und Obst schnell zu verzehren, um sich auch im stressigen Alltag gesund zu ernähren. Einige sind gesundheitsschädigend.

Kassel – Es gibt viele vermeintlich gesunde Lebensmittel, die in Wahrheit krebserregend oder von Keimen belastet sein können. Auch versteckter Zucker kann Übergewicht und eine Krebserkrankung begünstigen. Besonders dann, wenn es schnell gehen soll, aber man nicht auf gesunde Lebensmittel verzichten möchte und auf Fertigprodukte zurückgreift.

Rotes verarbeitet Fleisch wird laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung schon lange als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft. Viele steigen auch deshalb auf vegane oder vegetarische Alternativen um. Ein aktueller Öko-Test hat nun vegane Burger-Pattys untersucht und potenziell krebserregende MOAH (aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe) festgestellt.

Krebserregender Stoff in Konservendosen nachgewiesen

Gemüse oder Obst zu waschen, schälen oder schneiden kann manchmal ganz schön lästig sein. Die Alternative aus der Dose dagegen ist schnell angerichtet. Nun wurden jedoch der Stoff Bisphenol A, der bei Herstellung des Kunststoffs Polycarbonat und von Epoxidharzen verwendet wird, in den Lebensmitteln nachgewiesen. Bisphenol A steht nach dem europäischen Chemikalienrecht unter Verdacht, das Krebsrisiko zu erhöhen und sogar eine Gefahr für das ungeborene Baby im Mutterleid zu sein. In besonders konzentrierter Form wurde der Stoff in Tomatendosen gefunden.

In vielen vermeidlich gesunden Lebensmittel stecken Krebserreger und versteckte Keime. (Symbolbild) © Panthermedia/IMAGO

Auch für den Salat gibt es mittlerweile schnelle Alternativen, die das Schnippeln und Waschen ersparen. Häufig kann man ihn bereits verzehrfertig in einer Plastikverpackung kaufen. Doch das Max-Rubner-Institut fand im Jahr 2019 heraus, dass bereits geschnittener Salat eine Vielzahl von Keimen enthält. Grund für die Vermehrung der Keime ist, dass der Salat durch die Schnittstellen Zellsaft verliert, der in Kombination mit der Plastikverpackung einen Nährboden für Pilze und Bakterien bietet.

Versteckter Zucker kann langfristig das Krebsrisiko erhöhen

Ein vermeidlich gesunder Snack oder ein gesundes Frühstück kann eine wahre Zuckerfalle sein. Ist der Zuckerkonsum regelmäßig zu hoch, so kann Übergewicht entstehen. Der Zusammenhang zwischen Übergewicht und der Entstehung von Krebserkrankungen wurde laut der Deutschen Krebsgesellschaft bereits mehrfach wissenschaftlich bestätigt. Säfte oder andere zuckerhaltige Getränke sollten daher besser in geringen Mengen und verdünnt getrunken werden.

Cornflakes - enthalten oft zugesetzten Zucker

- enthalten oft zugesetzten Zucker Energieriegel - können ebenfalls große Mengen Zucker enthalten

- können ebenfalls große Mengen Zucker enthalten Popcorn - enthält neben Zucker meist auch Diacetyl, dieses Butteraroma kann auf Dauer zu einer Vernarbungen des Lungengewebes führen

- enthält neben Zucker meist auch Diacetyl, dieses Butteraroma kann auf Dauer zu einer Vernarbungen des Lungengewebes führen Säfte oder Smoothies - enthält sehr viel Fruchtzucker und häufig auch zugesetzten Zucker

oder - enthält sehr viel Fruchtzucker und häufig auch zugesetzten Zucker Obstjogurt - enthält oftmals große Mengen an zugesetztem Zucker

- enthält oftmals große Mengen an zugesetztem Zucker Quelle: Zentrum der Gesundheit und ZDF

Eine Untersuchung von Öko-Test aus dem Jahr 2020 konnte Pestizide in vielen Müslis nachweisen. Diese können krebserregend sein und das menschliche Erbgut verändern. Daher ist auch hier Vorsicht geboten.

Bio-Produkte gelten grundsätzlich als gesund, da sie weniger Schadstoffe enthalten. Oft werben Hersteller mit dem Wort „Bio“ für ihre Produkte, um diese gesünder erscheinen zu lassen. Tatsächlich kann auch eine Bio-Pizza oder eine Tüte Bio-Chips viel Zucker und Salz enthalten.

Eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung kann das Krebsrisiko mindern

Wer nun auf Zucker verzichten möchte und stattdessen auf Süßungsmittel zurückgreift, sollte bei dem Stoff Aspartam vorsichtig sein. Dieser soll Nachrichtenagentur Reuters von der WHO als „möglicherweise krebserregend für den Menschen“ eingestuft werden. Derzeit wird jedoch noch geprüft, in welchen Mengen das Süßungsmittel als unbedenklich eingestuft werden kann.

Krebs-Risiko mit Lebensmitteln senken: Brokkoli, Knoblauch, Zwiebel und Lauch können schützen Fotostrecke ansehen

Das Deutsche Krebsforschungszentrum rät generell zu einer ausgewogenen Ernährung in Kombination mit ausreichend Bewegung. Bei der Auswahl der Lebensmittel ist es besser auf unverarbeitete Lebensmittel zurückzugreifen. (mima)