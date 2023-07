„Gatsbying“: Was hat es mit dem neuen Dating-Trend auf sich?

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Ein neuer Dating-Terminus bezeichnet das „Gatsbying“. Wie im berühmten Roman gilt es, über die Distanz zu beeindrucken. Doch gesund ist der Trend nicht.

München – Benching, Ghosting ... Gatsbying? Für das Datingleben gibt es immer neue Begriffe, die bestimmte Trends oder Verhaltensweisen beschreiben. Während „Ghosting“ wohl mittlerweile jeder kennt – der Gegenüber meldet sich einfach nicht mehr – und auch vom „Benching“ viele vielleicht schon einmal gehört haben, bei dem man sozusagen auf die „Ersatzbank“ gesetzt wird, dürfte „Gatsbying“ den meisten neu sein. Er geht zurück auf den Roman von F. Scott Fitzgerald: Der große Gatsby.

Model Matilda Dods „erfindet“ Gatsbying: Aus der Distanz beeindrucken

„Erfunden“ hat das Konzept laut der britischen Zeitung Daily Mail das Model Matilda Dods. Sie sei mit einer Freundin darauf gekommen, als sie unbeabsichtigt jemanden zum „Gatsby“ machte. Sie erklärte dies dem Medium anhand eines Beispiels. „Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sind mit Ihren Freunden unterwegs, Sie haben ein Glas Wein in der Hand, Sie lachen, Ihr Lippenstift ist genau im richtigen Maße abgenutzt und Ihre Haare sind cool – mühelos. Als Nächstes ziehen Sie Ihr Handy heraus und machen Sie ein Video, das perfekt zeigt, wie lustig, süß und unbeschwert Sie sind.“

Damit wurde der digitale Angelhaken also gewissermaßen in den Online-Dating-Teich geworfen. Dann folgt Teil zwei: „Zwanzig Minuten später zückst du dein Handy wieder und überprüfst sofort, ob ihr Schwarm es gesehen hat. Das ist Gatsbying.“

Leonardo DiCaprio alias „Gatsby“ (links) schmeißt gerne opulente Partys, um seiner Angebeteten Daisy zu imponieren. In die Höhle des (Party) Löwen wagt er sich dabei eher selten – und will den glamourösen Schein für sich sprechen lassen. © Warner Bros./dpa

Im Roman von 1925, der drei Jahre zuvor spielt, sowie in den Verfilmungen mit Robert Redford 1974 und Leonardo DiCaprio 2013, schmeißt Millionär Joe Gatsby opulente Partys. Wie im Beispiel des Models will man durch seine Umgebung und seinen äußeren Schein imponieren, ohne jedoch mit dem Objekt der Begierde zu sprechen. Seine Schwärmerei für die Figur Daisy sind in Fitzgeralds Geschichte der Grund für Gatsby‘s Feiern.

„Gatsbying“ funktioniert über die sozialen Medien – ein Trend, den man auslassen sollte

Heutzutage muss man allerdings keine rauschenden Partys mehr veranstalten, um Gatsbying zu betreiben. Die sozialen Medien wie Facebook, Tiktok oder Instagram eigen sich perfekt dafür, wie Model Dods gut verständlich darlegt. Wenn der Schwarm gerne in die Natur geht, postet man schlicht Fotos von sich beim Wandern. Schaut er gerne Filme, postet der Gatsby von heute über die neuesten Kino-Erlebnisse.

Die Gefahren dieses Datingtrends liegen auf der Hand: Wer sich seinem oder seiner Angebeteten gegenüber schon im Vorfeld verstellt und so tut, als wäre er oder sie der perfekte Partner oder die perfekte Partnerin, zeigt nicht sein wahres Ich. Für eine echte Verbindung wirkt diese Herangehensweise falsch. Im Gegenteil: Der große Knall schon vorprogrammiert, wenn der Schwarm herausfindet, dass alles nur Show war.

Der Schwarm verbringt gerne Zeit in der Natur? Schnell ein Selfie unter freiem Himmel machen und im Netz posten, um ihm zu imponieren. Warum das sogenannte „Gatsying“ keine so gute Anmache ist. © Imago

Gatsbying ist also wohl eher ein Trend, den man getrost auslassen sollte. Lieber einfach direkt und persönlich nach einem Date fragen, und wer weiß, vielleicht kommen im Gespräch ja Gemeinsamkeiten auf. Und wenn nicht, weiß man immerhin sofort, dass es nicht passt. Wer den Roman oder den Film um Gatsby kennt, weiß sicherlich eines: Als Dating-Ratgeber eignet sich „Der große Gatsby“ nicht, sich in Liebesdingen ein Beispiel an ihm zu nehmen, ist wenig erstrebenswert.

Ob nun online oder von Angesicht zu Angesicht – man sollte seinem Gegenüber die Wahrheit sagen. In einem Fall war eine Tinder-Nutzerin immerhin ehrlich darüber, dass sie lügt. Eine glückliche Begegnung hatte indes ein Twitter-Nutzer – und zwar in einer Lidl-Filiale. (cgsc)