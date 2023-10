16 Länder in Europa betroffen: Hühnerfleisch mit Salmonellen kontaminiert – Bereits 18 Fälle in Deutschland

Von: Anna-Lena Kiegerl, Sandra Sporer

In 16 Ländern gibt es momentan einen Salmonellen-Ausbruch. Auslöser soll kontaminiertes Hühnerfleisch sein. Auch Deutschland ist betroffen.

München – Zusammen mit der Lebensmittelbehörde Efsa warnt das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) vor einem Salmonellen-Ausbruch in 16 Ländern. Laut der Behörde sind zwischen Januar 2023 und dem 24. Oktober 2023 insgesamt 335 Fälle in 15 europäischen Ländern sowie in den USA aufgetreten. In Deutschland wurden bereits 18 Fälle registriert und es wird mit weiteren gerechnet.

Salmonellen-Infektionen sollen von kontaminiertem Hühnerfleisch ausgelöst worden sein

Eine bestimmte Fleischsorte wird besonders mit der aktuellen Welle von Salmonellen-Infektionen in Verbindung gebracht. „Die meisten Befragten berichteten über den Verzehr von Hühnerfleisch, einschließlich Hühner-Spieße“, so die Risikoanalyse auf der ECDC-Webseite. Bei der Rückverfolgung wurden Hinweise auf sieben Produzenten in Polen und einen Produzenten in Österreich gefunden. Allerdings konnten bislang keine Hinweise für eine Verunreinigung in den Produktionsstätten festgestellt werden.

Der Ausbruch betrifft insgesamt drei Cluster von Salmonella Enteritidis ST11. 2023 wurden in Deutschland bereits 18 Fälle in Zusammenhang mit dem Ausbruch registriert. In drei Ländern mussten insgesamt neun infizierte Personen stationär behandelt werden. Ein Patient in Österreich verstarb sogar. Dies „zeige das Potenzial für schwere und tödliche Infektionen durch diesen Ausbruch auf“, erklärt das ECDC.

Da bislang unklar ist, wie das Hühnerfleisch mit Salmonellen belastet wurde, hält die Behörde weitere Untersuchungen für unerlässlich. Denn nur durch die Identifizierung der Quelle können geeignete Kontrollmaßnahmen eingeleitet werden. Bis dahin sind weitere Fälle zu befürchten.

Eine Salmonellen-Erkrankung ist unangenehm, in Deutschland aber nur selten tödlich

Dem Robert-Koch-Institut zufolge sind Salmonellen eine typische Lebensmittelinfektion. Die Infektionsquelle ist meist Fleisch oder tierische Produkte. Insbesondere in Deutschland erfolgt die Übertragung häufig durch Eier.

Diese Symptome können auf eine Salmonellen-Infektion hindeuten:

Durchfall

Akute Darmentzündung

Unwohlsein

Kopf- und Bauchschmerzen

Leichtes Fieber

Teilweise auch Erbrechen

Es können auch schwerere Symptome wie eine anfängliche Darmentzündung mit septischem Verlauf auftreten. Diese sind jedoch selten. Ebenso gering ist die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland an Salmonellen zu sterben. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 0,1 Prozent und betrifft vor allem ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem (z.B. Kinder, Schwangere).

Auch in der Türkei kam es dieses Jahr zu einem Salmonellen-Ausbruch – und das mitten in der Sommer-Reisezeit. Süßigkeiten mussten ebenfalls schon wegen Salmonellen-Belastung zurückgerufen werden. (Anna-Lena Kiegerl/dpa)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Sandra Sporer sorgfältig überprüft.