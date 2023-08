Aldi schmeißt Billig-Milch aus dem Sortiment – sechs Jahre früher als geplant

Von: Anna-Lena Kiegerl

Teilen

Bei Aldi soll Tierwohl wichtiger werden. Bis 2030 werden Teile des Sortiments umgestellt. Nun wird Milch der Haltungsformen eins und zwei aus dem Sortiment verbannt.

München – Nachhaltigkeit tritt bei den Deutschen immer mehr auf den Plan. Viele achten beim Einkauf auf ökologische Erzeugung und Tierwohl. Und die Supermärkte und Discounter orientieren sich an dieser Tendenz. So auch Aldi. Der Discounter stellt im Laufe der nächsten Jahre, sein Sortiment an Frischfleisch, gekühlten Wurst- und Fleischwaren, sowie Trinkmilch, auf die höchsten beiden Haltungsformen um. Bis 2024 werden nun die ersten beiden Haltungsformen bei der Trinkmilch aus den Regalen verbannt.

Milch-Revolution bei Aldi: Das Aus für einige Trinkmilch-Produkte sechs Jahre früher als geplant

Bis zum Frühjahr 2024 soll die Trinkmilch vollständig auf die Haltungsformen 3 und 4 umgestellt werden, zudem wird ab dann die gesamte Milch aus Deutschland bezogen. So berichtet es Aldi Süd in einer Pressemitteilung. Der Schritt kommt damit sechs Jahre früher als geplant. Bereits jetzt sind 60 Prozent des Trinkmilchsortiments aus den Haltungsformen drei und vier. Zudem bezieht Aldi bereits die gesamte Frischmilch aus Deutschland, ab nächstem Jahr dann auch die H-Milch.

Milch der Haltungsformen eins und zwei soll es ab Frühjahr 2024 bei Aldi nicht mehr geben. (Symbolbild) © Imago/Karina Hessland

Die Umstellung gehört zu einem umfassenden Plan der Umstellung bei den Haltungsformen. So soll auch Frischfleisch bis 2030 bei Aldi zu 100 Prozent aus den beiden artgerechteren Haltungsformen bestehen, aktuell sind das nur 30 Prozent. Ähnlich verhält es sich mit gekühlten Fleisch- und Wurstwaren. Auch diese sollen im Jahr 2030 zu 100 Prozent aus den Haltungsformen 3 und 4 bestehen. Hier sind es aktuell nur 15 Prozent aller betreffenden Produkte.

Aldi-Milch nur noch aus Kategorie 3 und 4: Haltungsformen geben Tierwohl an – Kategorien von eins bis vier

Die vier verschiedenen Haltungsformen sind freiwillig, müssen also nicht auf den Produkten angegeben werden. Laut haltungsform.de zeigen sie den Grad des Tierwohls durch die Haltungsform an. Die Kategorien gehen dabei von eins/rot, bis vier/grün. Und reichen von Stallhaltung bis Premium. Je nach Tierart gibt es hier verschiedene Kriterien, die es zu erfüllen gilt, um die jeweilige Haltungsform zu erreichen.

Haltungsformen: Kriterien für Milchkühe

Haltungsform 1: Laufstall mit Liegeboxen, Tier-Liegeplatz-Verhältnis: 1:1, möglichst Laufstallhaltung oder Kombinationshaltung

Haltungsform 2: Tier-Liegeplatzverhältnis 1:1, über 350 kg mind. 4 Quadratmeter pro Tier, Laufstallhaltung oder Kombinationshaltung mit Weidegang (mind. 120 Tage a 2 Stunden) bzw. mit Laufhof oder Bewegungsbucht mit mind. 4,5 Quadratmeter pro Tier. Die Bewegungsfläche muss aus mindestens 16 Quadratmeter zusammenhängender Fläche bestehen

Haltungsform 3: Tier-Liegeplatzverhältnis: 1:1, über 350 kg mind. 5 Quadratmeter pro Tier, Laufstallhaltung mit ganzjährig nutzbarem Laufhof oder Laufstallhaltung mit Weidegang, keine Anbindung

Haltungsform 4: Tier-Liegeplatzverhältnis: 1:1, über 350 kg mind. 6 Quadratmeter pro Tier, Laufstallhaltung mit ganzjährig nutzbarem Laufhof und Weidegang

(Quelle: haltungsform.de)

Die Umstellung auf artgerechtere Tierhaltung ist nicht die einzige geplante Reform. Der Discounter kündigte ebenfalls an, dass einige Produkte gesünder werden sollen, sowie mehrere vegane Eigenmarken auf den Weg gebracht werden.