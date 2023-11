„Was da wohl schon alles reingesteckt wurde?“: Aushang in Blumenladen verursacht schlimmes Kopfkino

Von: Moritz Bletzinger

„Bitte keine Finger oder sonstiges in die Pflanzen stecken“: Klar, woran die Reddit-User bei dieser Erläuterung denken. © Screenshot/Reddit

Da wird doch niemand? Eine Gärtnerei hat eine dringende Bitte an ihre Kundschaft. Dass die Aufforderung so formuliert wurde, … beunruhigend.

München – Kann sich die Kundschaft hier nicht zurückhalten? In dieser Filiale von „Pflanzen Kölle“ sind wohl schon einige Venusfallen eingegangen. Grundlos wird der Betreiber das Schild auf jeden Fall nicht aufgestellt haben. In großen roten Lettern fordert er, die Pflanzen doch bitte in Ruhe zu lassen.

Gärtnerei bittet: Venusfliegenfallen nicht anfassen – „Die Pflanzen gehen sonst kaputt“:

„Achtung! Bitte nicht berühren“, steht auf dem Aushang. Und unten die Erklärung: „Die Pflanzen gehen sonst kaputt.“ Die angehängte Preisliste verrät, dass sich das Schild auf fleischfressende Pflanzen bezieht.

Soweit sind Problem und Bitte verständlich. Es kann faszinierend sein, Venusfliegenfalle zu kitzeln und sie so dazu zu bringen, sich zu bewegen. Gleichzeitig ist der Pflanzenladen natürlich im Recht, die unnötige Fummelei zu untersagen. Vor allem, wenn seine Pflanzen dadurch kaputtgehen.

„Keine Finger oder sonstiges in die Pflanzen stecken“: Erklärung auf Aushang sorgt für Witze im Netz

Aber über das, was zwischen diesen beiden Sätzen steht, kann man dann doch stolpern. „Bitte keine Finger oder sonstiges in die Pflanzen stecken“, steht außerdem auf dem Zettel. „Oder sonstiges“? Was könnte das jetzt bedeuten?

Das fragt sich zumindest ein Reddit-User, der ein Foto des Hinweisschilds gepostet und mehr als doppeldeutig überschrieben hat. „Was da wohl schon alles reingesteckt wurde …“, entfacht er Kopfkino bei seinen Followern. Und die wissen: „Jedes Schild hat seine Geschichte.“ Die Kommentare sind voll mit anzüglichen Anspielungen.

Ein Follower will außerdem wissen: „So ein Schild steht an jeder Venusfliegenfalle im Blumenladen.“ Die Bitte womöglich, aber auch der „Sonstiges“-Zusatz? Der Hintergrund könnte aber natürlich auch ganz harmlos sein. Stöckchen oder Müll schaden den fleischfressenden Pflanzen genauso wie jeder menschliche Körperteil. In freier Natur hingegen hat der Endlos-Sommer die Pflanzenwelt durcheinandergebracht.

Warum gehen fleischfressende Pflanzen kaputt, wenn sie angefasst werden?

Ein anderer erklärt, warum die Berührung für die Pflanzen so schädlich ist. „Wenn bei einer Venusfliegenfalle die Sensorhärchen berührt werden, schließt sich das Blatt. Wenn sich dann kein Insekt darin befindet, stirbt die Falle einfach ab, ohne der Pflanze Nährstoffe zu liefern. Es kostet die Pflanze diese Fallen auszubilden, wenn jetzt mehrere ‚Nieten‘ dabei sind, zum Beispiel durch das Berühren der Sensoren mit Fingern, stirbt die Pflanze letztendlich an Nährstoffmangel.“

Eine gute Erklärung des Reddit-Users. Mit dem richtigen Gießwasser sind die Klappfallen übrigens aber auch noch zu retten, wenn mehrere Blätter abgestorben sind. Das benötigt jedoch viel Pflege und Aufwand, die sich in einer großen Gärtnerei wohl kaum rentiert. Generell sind Klappfallen-Pflanzen wie die Venusfliegenfalle und die Wasserfalle recht pflegebedürftig. Anders als andere Zimmerpflanzen brauchen sie extrem viel Licht und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Immerhin gießen muss man sie nur selten, sie kann in einem mit Wasser gefüllten Untersatz stehen. (moe)