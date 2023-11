Kostenloser Service ab 2024: Lang erhoffte WhatsApp-Neuerung bei Lufthansa

Von: Marc Dimitriu

Kostenlose Nachrichten aus dem Flugzeug zu versenden, wird bei Lufthansa ab 2024 möglich. © Bildmontage: IMAGO/Frank Hoermann, SVEN SIMON, tashatuvango

WhatsApp-Nachrichten aus dem Flugzeug zu versenden, wird bei der Lufthansa bald für jeden möglich sein. Doch der neue Service hat auch Limits.

Frankfurt – Im Flugzeug das Internet zu nutzen, dürfte für die meisten Menschen eine gänzlich ungewohnte Erfahrung sein. Empfang hat man auf seinem Smartphone unabhängig vom Flugmodus meistens eh nicht und WLAN kostet bei vielen Airlines eine Menge Geld.

Lufthansa ermöglicht kostenloses Versenden von Chat-Nachrichten auf Europaflügen

Also schnell mal eine Nachricht zur erwarteten Landezeit schreiben oder ein Bild von über den Wolken in Echtzeit versenden, ging für viele Flugreisende nicht. Auch wenn sich das viele wünschen. Doch ab Mitte Januar 2024 soll sich das ändern. Zumindest bei der Lufthansa, denn auf vielen Flügen innerhalb Europas wird das kostenlos möglich sein, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt am Main in Hessen erklärte. Das Angebot gibt es bereits, es ist jedoch nur für 30 Minuten gratis und dürfte nur den wenigsten bekannt sein.

Ab Januar sollen Reisende in den dafür ausgestatteten Flugzeugen der A320-Familie auf Kurz- und Mittelstrecken auf dem eigenen Smartphone oder Tablet unbegrenzt Nachrichten inklusive Fotos empfangen und schreiben können. Derzeit sind laut Lufthansa rund zwei Drittel der Maschinen auf diesen Distanzen mit WLAN ausgestattet. Weitere Tarife, beispielsweise zum Streaming, sollen um „fast 50 Prozent“ reduziert werden.

WhatsApp-Nachrichten aus dem Flugzeug versenden – Lufthansa führt neuen Service ein

Das Versenden von Mails soll jedoch nicht möglich sein. Der Service beschränke sich auf „alle gängigen Chat-Dienste, wie zum Beispiel WhatsApp“, erläuterte das Unternehmen. Reisende müssen sich für die Nutzung mit einer E-Mail-Adresse bei der Lufthansa Group Travel ID registrieren.

„Lufthansa investiert rund zwei Milliarden Euro in Produkt- und Serviceverbesserungen. Dabei haben wir viele große, mittlere und auch kleinere Initiativen umgesetzt und geplant, die Reisen mit Lufthansa zu einem noch besseren Erlebnis machen“, erklärt Heiko Reitz, CCO Lufthansa Airlines. „Ein schönes Beispiel ist Free Messaging. Ich freue mich, dass unsere Gäste künftig auch über den Wolken mit ihren Nächsten oder Geschäftspartner:innen im Austausch bleiben können – und das kostenfrei.“

Weniger kundenfreundlich schneidet die Lufthansa bei der Unterhaltung ab. In einer Studie der Unternehmensberatung Skytrax, landete die Airline im Ranking zum Entertainment-Angebot nicht mal in den Top20. (md mit afp)