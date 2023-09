Kein Standard-Maß

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Vivian Werg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein DHL-Kunde wird sein Paket wegen eines kleinen Details nicht los. Verärgert schafft er sich im Netz Luft – doch die Meinungen der User gehen auseinander.

Berlin – Paketdienstleister wie Hermes, DPD oder DHL geraten immer wieder ins Visier verärgerter Kunden. In sozialen Netzwerken berichten Kunden von den skurrilsten Erfahrungen. So sorgte erst kürzlich eine wochenlange Zustell-Odyssee bei einer DHL-Kundin für Verärgerung. Ein DHL-Bote sorgte wegen eines gut versteckten Ablageortes eines Pakets für reichlich Spott. Auch über den Zustand der Pakete wird häufig mächtig gewettert.

Jetzt sorgte das Format eines Paketes für einen neuen Aufreger. Weil das Paket eines DHL-Kunden die falsche Form hatte, wurde die Annahme an einer DHL-Station verweigert – sehr zum Ärger des Kunden. Den Frust ließ er nicht lange auf sich sitzen und postete prompt ein Bild seines Pakets auf Facebook.

DHL-Station nimmt Paket nicht an, weil es anscheinend nicht rechteckig ist

Wer seine Pakete schnell und sicher verschicken möchte, ist bei DHL richtig – so bewirbt es zumindest das Unternehmen auf seiner Website. Neben hilfreichen Tipps, wie man Pakete sicher und richtig verpackt, gibt es auch Hinweise zu Sonderformaten. Als Sperrgut gelten laut Angaben des Unternehmens Sendungen, für die eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften zutreffen:

Überschreitung der Höchstmaße für Pakete in mindestens einer Dimension (DHL Paket 120 x 60 x 60 cm, Rolle bis 5 kg, Länge 120 cm beziehungsweise Durchmesser 15 cm)

Weder quader- noch rollenförmig (bis 5 kg)

Abstehende Teile

Verpackung aus anderem Material als Pappe oder Papier

Das Paket eines DHL-Kunden wurde nun an einer DHL-Station laut eigenen Angaben wegen einer leichten Abweichung der Form nicht angenommen. So schreibt er auf Facebook: „DHL beziehungsweise DHL Paket, ist das wirklich euer Ernst, dass die DHL-Station im Ort so ein Paket nicht annehmen darf, weil es nicht rechteckig, sondern an einer Seite ein wenig abgerundet ist?“

DHL-Kunde postet das Paket auf Facebook – die Meinungen der User sind gespalten

„Die spinnen ja“, schreibt eine Facebook-Userin. Während eine weitere empfiehlt, es einfach bei einer anderen Filiale zu probieren, sind sich andere User einig: „Das ist Sperrgut“. Dabei wird vor allem das Format des Pakets, bemängelt. Für einen User sei auch die Menge an Klebestreifen kritisch. Ein anderer schreibt: „„Das ist doch klar, das geht nur als Sperrgut. Da kannst Du hin, wo Du willst“.

Für den Betroffenen stoßen die Kommentare auf Unverständnis. Denn die Maße seines Pakets würden „weit unter den Maßen liegen, die maximal erlaubt seien“. Der Paketdienstleister hat auf den Facebook-Post des Kunden bislang noch nicht reagiert.

DHL-Paket am Ende umgepackt: „Verstehe es, aber für mich als Kunden ärgerlich“

Am Ende zeigt sich der entnervte DHL-Kunde doch etwas versöhnlicher: „Ich verstehe es, aber für mich als Kunde halt ärgerlich, dass ich erst neue Kartons besorgen muss. Von den Maßen war es kein Sperrgut, aber es war halt nicht rechteckig“.

Wie die Verbraucherzentrale informiert, gibt es einige Dinge, worauf ein Absender eines Pakets achten muss. Wegen einer DHL-Änderung müssen Paketboten künftig nicht mehr klingeln. (Vivian Werg)

Rubriklistenbild: © Screenshot/ @ Facebook Christian Säum