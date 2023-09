„Wenn Du 1 Million Actimel trinkst“: Lidl-Kunde muss bei Anblick von Rabattschild lachen

Von: Karolin Schäfer

Rote Preisschilder locken eigentlich mit Angeboten im Supermarkt. Ein Lidl-Kunde deckt jetzt einen Rabatt-Schwindel auf – und es ist nicht der erste seiner Art.

München – Angesichts der Inflation steigen die Preise im Supermarkt und Discounter. Viele schauen deshalb ganz genau auf die Preisschilder von Lebensmitteln und halten nach Angeboten Ausschau. Die sind dank der meist leuchtenden Farben auch kaum zu übersehen. Doch nicht immer versteckt sich auch wirklich ein Schnäppchen dahinter.

So sorgte bei Aldi eine angebliche Rabatt-Aktion für Verwirrung. Dagegen hat ein Ekelfund bei dem Discounter-Riesen kürzlich für Kritik gesorgt. Auch beim Konkurrenten Lidl erleben Kunden immer wieder Überraschungen. Eine veranlasste einen Kunden prompt dazu, seine Entdeckung bei Facebook zu teilen.

Lidl Gründung 1973 Sitz Neckarsulm und Bad Wimpfen Umsatz 114,8 Milliarden Euro (2022/23)

Lidl-Kunde entlarvt Rabatt-Falle von „Acitmel“

Es ist bekannt, dass Supermärkte und Discounter versuchen, ihre Kundschaft mit unterschiedlichsten Tricks in die Filialen zu locken. So sollen lange Laufwege und bunte Hinweisschilder zu Spontan-Käufen verleiten. Ein buntes Schild entdeckte kürzlich auch ein Lidl-Kunde.

Der Discounter warb für eine Packung „Actimel“ in der Geschmacksrichtung Erdbeere zum Preis für 3,88 Euro. Beim genauen Hinsehen entpuppte sich die Aktion jedoch nicht wirklich als solche. Lediglich um einen Cent war der Artikel reduziert – ursprünglich kostete das Supermarkt-Produkt 3,89 Euro. Keine große Ersparnis also.

Lidl-Kunde entdeckt kurioses Preisschild: „Gibt es Menschen, die auf so etwas reinfallen?“

„Lidl Deutschland lohnt sich immer“, witzelte der Kunde bei Facebook. Immerhin schien er über die Aktion schmunzeln zu können. „Gibt es Menschen, die auf so etwas reinfallen?“, fragte er sich kurz danach. „Jetzt hast du 1 Cent mehr in der Tasche…Haben oder nicht haben…“, konterte ein Nutzer in den Kommentaren scherzhaft.

Sparen lassen würden sich bei diesem Artikel wahrscheinlich nur in großen Mengen, weiß ein anderer Nutzer. „Think Big – wenn Du 1 Million Actimel trinkst hast Du € 10.000 gespart“, schrieb er. „Da muss doch ein Mitarbeiter was falsch gemacht haben“, ist sich ein anderer sicher.

Allerdings scheint eine andere Lidl-Kundin einige Tage zuvor auf genau dasselbe Angebot gestoßen zu sein. Sie entdeckte ebenfalls den Rabatt-Schwindel mit einem Cent Ersparnis für „Actimel“. Der Discounter selbst nahm bisher noch nicht Stellung dazu unter dem Beitrag. Beim Einkaufen reagierte auch ein Edeka-Kunde verärgert über ein Chips-Angebot. (kas)