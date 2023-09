„Respektlos“ oder „normal“? Kellnerin entdeckt Trinkgeld-„Geheimtipp“ auf Restaurant-Rechnung

Wo eigentlich das Trinkgeld steht, entdeckte eine Kellnerin auf der Restaurantrechnung eine Nachricht. Über diese dürfte sie sich nicht gefreut haben.

München - Zu einem Restaurantbesuch gehört es für die meisten Leute einfach dazu: Beim Bezahlen wird für den Service ein Trinkgeld dagelassen. Ob fünf, zehn oder gar 20 Prozent, da scheiden sich die Geister, dass ein Kellner ganz leer ausgeht, gilt weitestgehend als verpönt.

Das findet auch eine amerikanische Reddit-Userin, die im Subreddit /mildlyinfuriating ein Bild der Rechnung postet, die ihr augenscheinlich von einer Besucherin überreicht wurde. Darauf zu sehen: Eine ganz gewöhnliche Quittung, wie sie in den meisten US-Restaurants beim Bezahlen mit einer Kredit- oder Debitkarte überreicht wird. Anders als in Deutschland wird in den Vereinigten Staaten das Trinkgeld vom Bezahlenden auf der Rechnung unter der Sparte „Tip“ (zu Deutsch: Trinkgeld) schriftlich selbst eingetragen.

Restaurant-Fettnäpfchen: Kellnerin entdeckt Trinkgeld-“Geheimtipp“ auf Rechnung

So geschehen auch in diesem Fall. Doch unter der Summe von 32,76 Dollar, dort wo eigentlich das „Tip“ eingetragen werden soll, erlaubte sich die Kundin einen kleinen Seitenhieb. Sie interpretierte das englische Wort tip, also Trinkgeld, kurzerhand in das Wort „Tipp“, also Hinweis, um und ließ eine Botschaft für den nächsten Besuch da. „Don‘t call my husband sweetheart“ (zu deutsch: „Nenn meinen Ehemann nicht Schatz“) schreibt die empörte Dame auf die Rechnung. Offensichtlich hat ihr der Kosename, den die Kellnerin für ihren Kunden ausgewählt hat, gar nicht gefallen. Trinkgeld gab es dann zur Strafe auch keines, die Rechnung blieb bei genau 32,76 Dollar.

In den Kommentaren unter dem Post teilen sich derweil die Meinungen. „Ich mag es auch nicht, wenn fremde Menschen mir Kosenamen geben. Aber ich würde deswegen nicht kein Trinkgeld geben“, findet ein User. „Ich mag das auch nicht, aber ich würde trotzdem Trinkgeld geben. Und ich würde auf keinen Fall unterstellen, dass ich denke, dass sie geflirtet hat“, stimmt ein anderer zu.

„Respektlos“? Reddit-Nutzer über Restaurant-Rechnung empört

Andere wiederum sind ganz auf der Seite der Kellnerin: „In einigen Teilen der USA ist das normal, mich haben auch schon Leute Sugar oder Schatz genannt, das finde ich charmant“, verteidigt jemand sie.

Andere empfinden den Spitznamen dagegen als totales No-Go und ärgern sich: „Punktum unprofessionell!“ Eine andere Kellnerin lässt dagegen einen tatsächlichen Tipp in Form einer Kritik da: „Das ist ein Anfängerfehler. Man gibt seinen Gästen keine Kosenamen, vor allem nicht, wenn man als Frau ein Paar bedient. Die Ehefrau ist nicht unsicher, die Kellnerin war respektlos.“

Ob die fragliche Kellnerin tatsächlich mit ihrem Gast flirtete oder ihren Kunden generell einfach gerne Spitznamen gibt, verriet sie auf Reddit nicht, sie ist jedoch nicht die erste Restaurant-Angestellte, die eine ungewöhnliche Botschaft auf der Rechnung findet.