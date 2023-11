„Was soll FALA bedeuten?“: Weihnachtspulli-Design bei Lidl wirft Fragen auf

Von: Robin Dittrich

Die Weihnachts-Saison steht kurz vor der Tür. In Supermärkten und Discountern sind bereits viele Produkte zu kaufen – auch ein kurioser Pulli bei Lidl.

München – Bereits im Oktober oder früher sind in Supermärkten und Discountern Deutschlands viele Weihnachtsprodukte wie Lebkuchen und Spekulatius zu kaufen. Ein Weihnachtspulli ließ eine Lidl-Kundin verwirrt zurück – Facebook-Nutzer versuchten zu helfen.

Weihnachtspulli bei Lidl wirft Fragen auf – Facebook-Nutzer helfen

Seit mehreren Jahren ist es ein Trend, möglichst scheußliche Weihnachtspullis zu tragen. Je kurioser und ungewöhnlicher das Design, desto besser. Die sogenannten „Ugly Christmas Sweater“ haben mittlerweile nicht mehr nur in den USA Tradition. Auch in Deutschland können zur Weihnachtszeit immer mehr Exemplare bewundert werden. Zu „etwas mit Rentieren“ tendiert Modeberater Andreas Rose, der eher klassische Motive bevorzugt.

Im Lidl-Prospekt ist jetzt eine eigene Kreation zu entdecken. Dort wird ein Weihnachtspulli beworben, der vielerlei Motive zeigt. Neben Christbaumkugeln und Weihnachtsbäumen ist auch die Aufschrift „Snow Days“ auf dem Pullover zu sehen. Ein Motiv irritierte eine Kundin dann aber doch. „Liebes Lidl Deutschland Team. Kann mir bitte einer erklären, was FALA bedeuten soll?“, schrieb sie unter das Bild des Pullis auf Facebook. Gleich mehrfach steht der Schriftzug „FALA“ auf dem Weihnachtspulli geschrieben. Ein umstrittener Lidl-Weihnachtspulli wurde im vergangenen Jahr teuer weiterverkauft.

Facebook-Nutzer finden Erklärung für den „FALA“-Weihnachtspulli

Andere Facebook-Nutzer waren sich bei der Erklärung der ungewöhnlichen Aufschrift auf dem Lidl-Weihnachtspulli nicht gänzlich einig. Eine Nutzerin schlug vor, „mal im Lidl-Wörterbuch“ nachzuschlagen. Sie selbst gab dazu nach eigener Suche an, dass „der Mädchenname Fala der Sprache der amerikanischen Ureinwohner entstammt.“ Die Bedeutung: „Ähnlich wie eine Krähe.“

Ein anderer Facebook-User gab zu bedenken, dass „nach Weihnachten irgendwann Fasching kommt.“ Was „FALA“ mit der Fastenzeit und vielen Feiern in einigen Teilen Deutschlands zu tun hat, gab er ebenfalls an: „Wenn du dich im Spiegel siehst, steht da schonmal Alaf.“ Was Lidl mit dem Aufdruck auf dem Weihnachtspulli wirklich ausdrücken wollte, ist bislang nicht bekannt, eine Anfrage durch IPPEN.MEDIA blieb bislang unbeantwortet.