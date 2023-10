Neue Whatsapp-Änderung: Millionen Nutzer dürfen sich darauf freuen

Von: Michelle Mantey

Eine neue Funktion für Nutzer der WhatsApp Android-Version soll blitzschnelles Antworten auf Bilder ermöglichen.

München – Die Messaging-App WhatsApp entwickelt ständig neue Features, um den Nutzern das Chatten so angenehm wie möglich zu gestalten. So soll Meta an der Möglichkeit arbeiten, dass WhatsApp-Kunden auch bald mit Usern anderer Messenger chatten können. Die Änderungen sollen die App in einem neuen Design erscheinen lassen.

WhatsApp-Nutzer der Android-Version hatten bereits vor einiger Zeit eine modernere Oberfläche gefordert. Laut dem Informationsportal von WhatsappWABetaInfo.com stehen nach der verbesserten Design der Beta-Version 2.23.8.4, bereits weitere Änderungen an. Dabei soll die App durch die neue Version 2.23.18.18 auch optisch angepasst werden.

WhatsApp überrascht mit immer wieder neuen Anwendungen. © Roman Moebius/IMAGO

Diese neuen Funktionen erwarten die WhatsApp-Nutzer

Bei der neuen Benutzeroberfläche soll die Leiste in Weiß und der App-Name in Grün erscheinen. Zudem wollen die Entwickler neue Funktionen testen, mit denen Chats je nach Inhalt sortiert werden können. Da WhatsApp auch immer öfter beruflich genutzt wird, sollen Nutzer Chats nach „ungelesen“, „privat“ und „geschäftlich“ sortieren werden können. Diese Änderungen befinden sich allerdings noch in der Testphase. Für einen Chat wird durch den neuen „Tarnmodus“ bald nicht mal mehr die Telefonnummer benötigt.

Zudem können sich Nutzer der Android-Version von WhatsApp über eine neue Antwortleiste freuen. Diese kommt mit dem Update der neuen Version 2.23.20.20. Die Antwortleiste erscheint am unteren Rand des Bildschirms. Mithilfe dieser können Nutzer blitzschnell auf ein GIF, Video oder Foto reagieren. Neben einer kurzen Reaktion per Emoji kann auch eine Antwort verfasst oder die empfangenen Medien gespeichert werden.

Während sich einige Besitzer eines Smartphones über Neuerungen freuen, können andere seit Oktober 2023 die App nicht mehr wie gewohnt nutzen. Whatsapp erklärt dazu, dass ältere Android-Handys, die nicht mindestens eine 5.0 Version installiert haben, nicht mehr über die neuesten Sicherheitsupdates verfügen. (mima)