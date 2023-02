Und das zu dem Preis! Friseur-Fail von Marius (22) geht viral – Er trug wochenlang nur Mütze

Von: Armin T. Linder

Der Ärger eines jungen Mannes aus Essen (NRW) beschäftigt Tausende: Nicht nur der Preis des Friseur-Besuchs stinkt ihm, sondern auch das Ergebnis.

Essen - Dass sich nach einem Friseurbesuch bei der bedienten Person eine gewisse Unzufriedenheit einstellt, passiert in Deutschland täglich sicherlich zig Male. Alleine schon, weil das eigene Antlitz einen ungewohnten Anblick bietet. Ein solcher Fall ging nun aber bei Twitter durch die Decke: der von Marius (22) aus Essen.

Friseur-Fail in Essen (NRW): Kunde Marius sehr unzufrieden

An seinen Angaben ist natürlich nichts bestätigt - auch nicht bei jenen, die er tz.de auf Rückfrage verrät. Umso mehr hingegen gibt es Gelegenheit zum Schmunzeln: Mehr als 3.000 „Gefällt mir“-Angaben sammelte sein Beitrag bei Twitter, dazu gab es Dutzende Kommentare und eine Aufnahme in die Tages-Highlights bei Twitterperlen.de. Rund 250.000 Menschen haben das Posting schon gesehen.

„Wenn ihr euch schlecht fühlt denkt daran, ich musste dafür 35€ bezahlen“, schreibt Marius. „Ich hatte schlechten Tag und dann noch das, Digga.“ Dazu zeigt er ein Foto seines Kopfes, von den Brauen abwärts. Und seiner Meinung nach hat der Friseur seine Haarpracht komplett verhunzt.

Friseur-Kunde aus Essen (NRW) trug wochenlang nur Mütze

Die Aufnahme war zum Zeitpunkt des Postings schon rund einen Monat alt, erklärt er auf tz.de-Rückfrage, er hat sie also mit Verspätung veröffentlicht. Inzwischen hat sich die Frisur etwas rausgewachsen. „Ich habe einen Monat nur eine Cap getragen“, ärgert er sich. Es habe sich um einen italienischen Barbier in Essen (NRW) gehandelt. Ein kleiner Fehler liegt auch bei Marius selbst: Es fehlte die klare Anweisung, wie er sich seine neue Frisur vorstellt. „Tatsächlich habe ich einfach gesagt, mach so wie du denkst und dann kam das dabei raus“, erinnert er sich.

In den Twitter-Kommentaren sowohl von ihm als auch von anderen Nutzern ist einiges merklich scherzhaft gemeint. Nicht aber wohl, dass der Friseur eine 4,7-Sterne-Bewertung im Internet hatte. „Einfach Friseur hat sich Lineal genommen und dann grade abgeschnitten“, frotzelt einer. Ob die Reaktionen „Sieht doch klasse aus“, „Sieht doch super aus“ und „Sieht doch gut aus“ ernst gedacht sind? Großer Fan seiner eigenen Frisur wurde Marius jedenfalls nicht mehr ... Ein Frisuren-Fail vor einer Hochzeit ging ebenfalls durch die Decke. (lin)