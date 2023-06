Schlüsselzahl 181 auf dem Führerschein? Was sie bedeutet

Von: Eileen Kelpe

Auf dem Führerschein finden sich in Feld 12 Schlüsselzahlen und Zusatzangaben. Auch die Ziffer 181 findet sich oft dort – doch welche Bedeutung steckt dahinter?

Kassel – Auf der Rückseite des Führerscheins sind alle vorhandenen Fahrzeugklassen gelistet sowie das Datum, an dem die jeweilige Fahrerlaubnis erworben wurde. Und in Ziffer 12 gibt es eine Reihe an möglichen Schlüsselzahlen. Doch warum gibt es diese überhaupt und welche Bedeutung verbirgt sich hinter ihnen?

Schlüsselzahlen auf dem Führerschein: Darum ist es wichtig, sie zu kennen

Die Schlüsselnummern in Feld 12 geben laut ADAC in der Regel Zusatzangaben, Auflagen und Beschränkungen an und gelten für die jeweilige Führerscheinklasse der Zeile. Wenn die Zahl für alle gilt, dann befindet sich die Ziffer in er untersten Zeile. Diese Zusatzangaben sind wichtig, um Neuerungen vor allem beim Führerscheintausch festzuhalten, da sich auch Fahrzeugtypen mit der Zeit verändern und die ursprünglichen Klassen nicht mehr übereinstimmen. Zweistellige Zahlen gelten EU-weit, dreistellige hingegen nur in Deutschland.

Auf der Rückseite des Führerscheins sind bei einigen Autofahrern in Feld zwölf Zahlenkombinationen eingetragen. Was bedeuten sie? © Fotomontage: echo24.de/Volkmar Heinz/Imago/Koall/picture alliance/ZB

Es gibt auch individuelle Zusatzangaben, wenn der Inhaber des Führerscheins eine eingeschränkte Fahreignung hat und gewisse Auflagen erfüllen muss. Dazu zählen zum Beispiel das Tragen einer Seh- oder Hörhilfe während des Fahrens, aber auch der Hinweis, dass die Person nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe fahren darf, so der ADAC.

Beispiele für Schlüsselzahlen in der EU laut ADAC

01.01 - Brille

01.02 - Kontaktlinse(n)

02 - Hörhilfe/ Kommunikationshilfe

15 - Angepasste Kupplung

78 - Nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

80 - Nur für Inhaber einer Fahrerlaubnis für dreirädrige Kraftfahrzeuge der Klasse A, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

Die Schlüsselzahl 181: Was sie auf dem Führerschein bedeutet

Hinter der Nummer 181 in im Feld verbirgt sich diese Erklärung: „Klasse T, nur gültig für Kraftfahrzeuge der Klasse S“. Klasse T fasst land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen mit einer maximalen Geschwindigkeit von 60 km/h zusammen. Auch selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder Futtermischwagen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h schreibt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr.

Beispiele für Schlüsselzahlen in Deutschland laut ADAC

104 - Muss ein gültiges ärztliches Attest miführen

171 - Klasse C1, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 7500 kg, jedoch ohne Fahrgäste

172 - Klasse C, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D, jedoch ohne Fahrgäste

175 - Klasse L, auch gültig zum Führen von Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und zum Führen von Kraftfahrzeugen mit Ausnahme der zu den Klassen A, A1, A2 und AM gehörenden mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm³

181 - Klasse T, nur gültig für Kraftfahrzeuge der Klasse S (seit dem 19.01.2013 AM)

Die Fahrzeugklasse S gibt es allerdings seit 2013 nicht mehr. Darunter zählten beispielsweise Quads, Mopeds oder Trikes bis zu 45 km/h, die heute unter der Fahrerlaubnisklasse AM geführt werden. (eike)