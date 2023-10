Führerschein-Umtauschfrist endet in wenigen Wochen: Diese Jahrgänge sind betroffen

Von: Michelle Mantey

Teilen

In nur wenigen Monaten endet für bestimmte Jahrgänge die Umtauschfrist vom Papier-Führerschein zur Karte. Nicht alle werden von den Behörden daran erinnert.

Kassel – Nach und nach müssen die Deutschen ihren sogenannten „Lappen“ gegen eine Plastikkarte eintauschen. Der rosafarbene oder graue Führerschein verliert für einige Jahrgänge in nur wenigen Monaten seine Gültigkeit. Laut dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) erfolgt nicht immer eine schriftliche Aufforderung der zuständigen Behörde zum Austausch. Daher sollten Verbraucher diese Fristen unbedingt beachten

Grund für den Umtausch ist die Einführung eines fälschungssicheren Führerscheins, der in der gesamten Europäischen Union einheitlich sein soll. Dabei einigten sich die EU-Mitgliedsstaaten bereits im Jahr 2006, dass alle Führerscheine bis zum 19. Januar 2033 ausgetauscht werden müssen. Nach Angaben des ADAC sind etwa 43 Millionen Menschen betroffen. Zunächst werden nur bestimmte Jahrgänge gebeten, ihren alten Schein einzutauschen. Für einige ist die Frist bereits abgelaufen.

Für einige Jahrgänge endet bald die Umtauschfrist für den alten Papierführerschein. Diese Fristen sollten Sie beachten. © Fotostand/IMAGO

Für diese Jahrgänge endet die Führerschein-Umtauschfrist in wenigen Monaten

Bei den Papier-Führerscheinen ist das Geburtsjahr entscheidend und nicht das Ausstellungsdatum des Führerscheins. Dies sind die nächsten Jahrgänge, die einen neuen Führerschein beantragen sollten:

Geburtsjahr Umtausch 1965 bis 1970 bis 19. Januar 2024 1971 oder später bis 19. Januar 2025

Die Jahrgänge 1953 bis 1958 mussten ihren „Lappen“ bereits bis zum 19. Januar 2022 umtauschen. Auch die Frist für Personen, die in den Jahren 1959 bis 1964 geboren sind, ist bereits im Juli 2023 abgelaufen. Sollten Verbraucher diesen Termin vergessen haben, begehen sie eine Ordnungswidrigkeit. Betroffene müssen in diesem Fall mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von zehn Euro rechnen.

Diese Unterlagen werden für den Führerschein-Umtausch benötigt

Der Umtausch erfolgt je nach Wohnort in der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde oder im Bürgeramt. Für die neue Karte benötigen die Behörden lediglich folgende Unterlagen:

Den alten Führerschein im Original

im Original Den Personalausweis , einen Pass oder ein anderes Ausweisdokument

, einen Pass oder ein anderes Ausweisdokument Ein aktuelles biometrisches Lichtbild

Geld für Gebühr in Höhe von knapp 25 Euro

Eine zusätzliche Fahrerlaubnisprüfung erfolgt nach Angaben der Bundesregierung nicht. Jedoch plant die EU in einem Entwurf, die Fahrerlaubnis für Menschen ab 60 Jahren auf sieben Jahre zu begrenzen. Für Personen ab 70 Jahren soll die Gültigkeit entsprechend weiter verkürzt werden.

Mit dem neuen Kartenführerschein wird eine weitere Änderung eingeführt: Dieser hat eine befristete Gültigkeit von 15 Jahren. Somit sind nun die uralten Fotos aus dem jungen Erwachsenenalter passé. Allerdings können der alte Führerschein inklusive des Erinnerungsfotos aus vergangenen Tagen von der Behörde ungültig gemacht und behalten werden.

Auch Kartenführerscheine müssen umgetauscht werden

Bis 31. Dezember 1998 wurde der Papier-„Lappen“ ausgestellt, danach erhielten Personen mit einer Fahrerlaubnis bereits Kartenführerscheine. Auch diese sollen etappenweise gegen den EU-einheitlichen Führerschein ausgetauscht werden. Hier ist für die Frist allerdings das Ausstellungsdatum entscheidend. Noch besteht kein Grund zur Sorge, denn die ersten Kartenführerscheine von 1999 bis 2001 müssen erst bis 19. Januar 2026 getauscht werden.

Diese neuen Richtlinien sollten Autofahrer im Jahr 2023 noch beachten. (mima)