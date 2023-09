Geld sparen, ohne zu verzichten: 10 clevere Tipps für den Alltag

Von: Dominik Grill

Dass im Ländle gern nach dem „Beidl“, also der finanziellen Situation im Portemonnaie, geschaut wird, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Hier sind zehn Spartipps für den Alltag, die nicht nur das Schwabenherz höher schlagen lassen.

Stuttgart - In Zeiten der Inflation und Energiekrise lautet die Devise für viele Menschen in Baden-Württemberg, den Gürtel enger zu schnallen. Doch der Geldbeutel kann auch ohne Entbehrungen geschont werden. Oft sind es nur kleine Veränderungen, die auf lange Sicht einen erheblichen Unterschied machen. BW24 nennt zehn Tipps, um ohne große Umstände im Alltag bares Geld zu sparen.

1. 30-Tage- und 10-Minuten-Regel

Um nachhaltig zu sparen, hilft es, sich einen gesunden Umgang mit Geld anzueignen. Eine konkrete Hilfestellung ist die „30-Tage- und 10-Minuten-Regel“: Kleinere Spontankäufe sollten demzufolge zehn Minuten überdacht werden. Bei großen Anschaffungen nimmt man sich 30 Tage Zeit, um herauszufinden, ob sie wirklich notwendig sind.

2. Leihen statt kaufen

Beim Leihen denken die meisten wohl an Bücher, Filme oder Fahrräder. Die ganze Vielfalt des heutigen Leihmarkts haben wahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm. Von Kleidung über Möbel bis hin zu Gartenwerkzeug ist nahezu alles dabei. Gerade bei einmaligen Projekten lohnt sich das Ausleihen – und der Keller wird nicht zum Sammelsurium von Dingen, die einmal und nie wieder benutzt werden.

3. Meal Prepping

Günstig und gesund zugleich: Wer ständig in der Mittagspause essen geht, kann stattdessen durch mitgebrachte Speisen ordentlich Geld sparen – „Meal Prepping“ heißt das Stichwort. Durch das selbst zubereitete Essen kann auch kinderleicht auf eine gesunde Ernährung geachtet werden. Bereitet man gleich große Mengen für mehrere Tage vor, spart man nicht nur Geld, sondern auch Zeit.

4. Fahrgemeinschaften bilden

Verspätungen, Baustellen, Stammstreckensperrung – trotz des 49-Euro-Tickets sind viele Zugreisende in Stuttgart und der Region dieses Jahr besonders gefrustet. Eine günstige Alternative stellen Fahrgemeinschaften mit dem Auto dar. Diese können entweder selbst oder per App (bspw. BlaBlaCar) organisiert werden.

5. Persönliche Gutscheine statt teurer Geschenke

Wer keine Geschenke kaufen möchte und bereit ist, Dienstleistungen für Freunde anzubieten, kann eigene Gutscheine gestalten. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Beispielsweise kann das Gießen von Pflanzen bei Abwesenheit der Besitzer angeboten werden. Auch um die menschlichen Zöglinge will sich gekümmert werden. Gerade junge Eltern freuen sich immer über Babysitting. Ein Klassiker ist auch das Gassigehen mit den Hunden von Freunden und Bekannten.

Im Alltag lässt sich viel Geld sparen – wenn man weiß wie. © Imago/serienlicht

6. Statt auszugehen: Freunde nach Hause einladen

Ein feuchtfröhlicher Abend in vertrauter Gesellschaft ist wunderschön, kann aber schnell aufs Portemonnaie schlagen – besonders in der Stadt. Ordentlich sparen lässt es sich, indem das gemütliche Beisammensein ins eigene Zuhause verlagert wird. Selbstgemachte Cocktails sind nicht nur deutlich günstiger, sondern, falls gewünscht, gegebenenfalls auch etwas kräftiger in der Wirkung.

7. „Do it yourself“

In sozialen Medien wie TikTok oder Facebook kursieren unzählige Lifehacks, mit denen sich Alltagsprobleme günstig lösen lassen. Waschpulver selbst herstellen, eigene Gesichtsmasken anfertigen oder Kerzen gießen? Dank des Internets kein Problem.

8. Verträge überprüfen

In vielen schwäbischen Haushalten laufen Verträge für beispielsweise Internet, Telefon oder auch Strom seit mehreren Jahren. Hier lohnt sich ein regelmäßiger Check, um die Angebote der Konkurrenz mit dem eigenen zu vergleichen. Zusatztipp: Kündigungsfristen sollten immer im Blick behalten werden. Hier hilft ein Dokument mit einer Übersicht aller Verträge, um böse Überraschungen zu vermeiden.

9. Verkaufen statt wegwerfen

Auch wenn es manchmal umständlich sein mag: Überraschend oft lässt sich für alten Krempel und Ausgedientes noch ein Käufer finden – den zahlreichen Verkaufsportalen im Internet sei Dank. Bücher lassen sich auf Momox verkaufen, Kleidung auf Vinted und alles andere auf Kleinanzeigen.

10. Unverderbliche Waren nur im Sonderangebot kaufen

Schnäppchenjäger sollten im Supermarkt die roten Schildchen bei unverderblichen Produkten besonders ins Visier nehmen. Dazu gehören beispielsweise Toilettenpapier, Waschpulver oder auch nahezu unbegrenzt haltbare Lebensmittel wie Reis. Mithilfe der reduzierten Ware einen großen Vorrat anzulegen, schont den Geldbeutel auf lange Sicht erheblich.

BW24 nennt noch weitere Tipps, wie sich besonders im Herbst und der kalten Jahreszeit Geld sparen lässt.