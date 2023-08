Grüne Bohnen: Fehler in der Zubereitung kann zu Vergiftung führen

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Bohnen enthalten viele Nährstoffe, aber auch einen Giftstoff, der vor allem für Kinder gefährlich ist. Die richtige Zubereitung ist deshalb essenziell.

Kassel – Obst und Gemüse sind Teil einer ausgewogenen, gesunden Ernährung – einige Lebensmittel sollen sogar das Leben verlängern können. Auch für Erfolge beim Abnehmen ist die richtige Ernährung wichtig und sogar das Krebsrisiko kann durch Lebensmittel gesenkt werden. Doch nicht jedes Gemüse kann roh gegessen werden: Bohnen müssen gekocht werden, sonst sind sie giftig und können vor allem für Kinder tödlich sein.

Krebs-Risiko mit Lebensmitteln senken: Brokkoli, Knoblauch, Zwiebel und Lauch können schützen Fotostrecke ansehen

Gift in grünen Bohnen: Phasin ist schon in kleinen Dosen gefährlich

„Rohe Bohnen enthalten Phasin. Das Protein kann für den Menschen schon in minimalen Dosen gesundheitsschädlich sein und wird erst durch hohe Temperaturen zerstört“, schreibt das Bundesinstitut für Risikobewertung. In rohen Bohnen ist besonders viel des Giftes enthalten, vor allem in Kidney-Bohnen. Das Phasin kann ein Zusammenkleben von roten Blutkörperchen bewirken und dadurch den Sauerstofftransport im Blut hemmen, informiert die Verbraucherzentrale. Zudem wird der Darm durch das Gift geschädigt und die Aufnahme von Nährstoffen gehindert. Laut dem Nachhaltigkeitsportal utopia.de können folgende Symptome durch eine Phasin-Vergiftung auftreten:

Magenverstimmung

Darmentzündung

Durchfall

Erbrechen

Kopfschmerzen

Schwere Vergiftungen können sogar zum Tod führen. Die Menge der Bohnen variiert von Person zu Person stark, je nach Körpergewicht, Größe und Gesundheitszustand. So ist das Gift besonders für Kinder gefährlich, laut der Verbraucherzentrale reichen bereits fünf bis sechs Bohnen aus, um den Tod eines Kindes zu verursachen.

Mit der richtigen Zubereitung werden grüne Bohnen trotz Gift ungefährlich

Etwa zwei bis drei Stunden nach dem Verzehr der Bohnen können erste Beschwerden auftreten, berichtet die Verbraucherzentrale. Werden Vergiftungssymptome festgestellt, muss umgehend ärztliche Hilfe aufgesucht werden. Besser ist es hingegen, sich durch die richtige Zubereitung der Bohnen vor einer Phasin-Vergiftung zu schützen.

Grüne Bohnen zwar gesund, doch sie enthalten einen Giftstoff, der nur durch die richtige Zubereitung zerstört wird. © Julian Stratenschulte/dpa

Um die Bohnen für den Verzehr unschädlich zu machen, genügt es nicht, sie einfach heiß zu waschen oder kurz zu blanchieren. „Es ist wichtig, grüne Bohnen mindestens zehn Minuten lang zu kochen, um sicherzustellen, dass das Phasin vollständig abgebaut wird“, erklärte Katja Quantius, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bremen. Nach dem Kochen sind die Bohnen ein gesundes Gemüse. Häufig lässt sich Kochwasser im Haushalt noch weiterverwenden, doch das Wasser der Bohnen sollte besser entsorgt werden.