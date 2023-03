„Nicht so stabil bei euch“ - Lidl-Kunde macht Ekel-Fund beim Discounter

Von: Anika Zuschke

Lebensmittel sollten bis zum MHD schimmelfrei bleiben. Das dachte sich vermutlich auch ein Lidl-Kunde, der bei dem Discounter eine unschöne Entdeckung machte.

München – Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) gibt normalerweise den Zeitpunkt an, bis zu dem ein ungeöffnetes Lebensmittel bei richtiger Lagerung „seine spezifischen Eigenschaften, wie Geruch, Geschmack und Nährwert behält“, heißt es auf der Website der Verbraucherzentrale. Doch trifft das offenbar nicht immer zu. Das kann ein Lidl-Kunde bestätigen, der bei dem Discounter einen Ekel-Fund machte – und diesen auf Twitter mit der Öffentlichkeit teilte.

Lidl-Kunde macht Ekel-Fund: „Schimmelware“ ist zwei Tage vor dem MHD schon schlecht

Lebensmittel im Supermarkt sollten frisch und vor allem essbar sein. Das dachte sich vermutlich auch der Twitter-User „Satoru Yoshida“, der am 6. März 2023 ein Foto von schimmeligem Toast-Brot auf dem Mikroblogging-Dienst postete. Über dem Bild markierte er den Discounter Lidl und schrieb: „Schimmelware, die nach 2 Tagen abläuft. Nicht so stabil bei euch, oder?“ Den Post reicherte der Twitter-Nutzer mit einer Nahaufnahme des Brotes an, auf dem recht deutlich Schimmel unter der Verpackung des Toastes zu erkennen ist.

Was den User dabei besonders zu stören scheint: Das Brot sollte laut Mindesthaltbarkeitsdatum erst zwei Tage später – also am 8. März – ablaufen. Und trotzdem zeichnete sich am Tag des Twitter-Postes bereits Schimmel auf dem Brot ab. Ob das Bild auch tatsächlich an dem Tag und in einer Lidl-Filiale aufgenommen wurde, lässt sich von dem Foto nicht ableiten. Der Post kann also nicht zweifelsfrei verifiziert werden.

Kunden entdecken immer wieder schimmelige Lebensmittel im Supermarkt oder Discounter

Doch wäre dies nicht der erste Fall, in dem ein Discounter- oder Supermarkt-Kunde einen Ekel-Fund macht. Ein Verbraucher kaufte bei Kaufland beispielsweise schimmeligen Käse – wurde nach der Entdeckung aber zurechtgestutzt. Auch auf eine verrückte Entdeckung bei Lidl reagierten Hunderte User auf Facebook.