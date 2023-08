Aldi-Kunde erlebt böse Überraschung: Reibkäse mutiert zum „Gorgonzola“

Von: Kai Hartwig

Ein Aldi-Kunde kauft eine Käse-Packung auf Vorrat. Als er diese dann für ein Nudelgericht einsetzen will, macht sich nur noch Ekel breit.

München/Bottrop – Denkt man an die beliebtesten Gerichte, die in deutschen Küchen gekocht werden, spielt Pasta eine große Rolle. Viele Bundesbürger machen sich gerne Nudeln mit Sauce in zahlreichen Varianten. Die Auswahl der Zutaten in Supermärkten und Discountern ist dabei enorm.

Auch ein Aldi-Kunde hatte sich jüngst vorgenommen, sich daheim ein Nudelgericht zu zaubern. Und wollte dieses mit ein wenig Reibekäse verfeinern. Doch als er einen Blick auf die Käse-Packung warf, erlebte er ein böses Erwachen. Der Inhalt war nicht mehr besonders schmackhaft – ganz im Gegenteil.

Kunde will Nudeln mit Aldi-Reibekäse verfeinern – und erlebt eine böse Überraschung

Auf Twitter veröffentlichte er ein Bild des besagten Aldi-Käses. Es handelte sich um eine 150-Gramm-Packung des Produkts „Grana Padano – italienischer Hartkäse gerieben“ der Aldi-Eigenmarke „Cucina Nobile“. Bei der Käsesorte Grana Padano handelt es sich um einen halbfetten Hart- und Reibkäse aus Kuhmilch, der langsam reift. Er ähnelt optisch dem Parmesan und zählt neben diesem und Mozzarella wohl zu den bekanntesten Käsesorten aus Italien.

Doch auf das Nudelgericht streute der Aldi-Kunde den Grana Padano lieber nicht, als er in die Packung schaute. „Also keinen Käse zu den Nudeln“, schrieb er zu seinem Tweet. Ein Blick auf die hinzugefügten Bilder erklärte, warum: Es hatte sich bereits großflächig Schimmel in der Käsepackung ausgebreitet. Und das, obwohl der Aldi-Kunde betonte: „Die Packung ist noch zu und war die ganze Zeit im Kühlschrank.“

Zudem zeigte eines der Bilder, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) noch lange nicht erreicht war. Dieses war als 23. September 2023 ausgewiesen. Also warf der Ersteller des Tweets die Frage auf, was er mit der Packung Käse noch anstellen kann: „Sollte ich die morgen zum Aldi bringen?“

Kunde entdeckt Schimmel in Aldi-Käse-Packung: „Ist bestimmt ein Gorgonzola“

Einige andere Twitter-User standen dem Käse-Fan mit Tipps zur Seite. „Das ist mir auch mal passiert, bei einer anderen Käsesorte.

Ich habe neuen Käse bekommen (oder das Geld, das weiß ich nicht mehr) und später ein Päckchen mit einem Käsebrett vom Hersteller. Mit Erklärung, wie man Käse aufbewahrt“, schilderte eine Nutzerin ähnliche Erfahrungen. „Oh mein Gott, ist mir auch schon passiert, ich könnte Tage später noch kot… Alleine vom Anblick. Deshalb ja, wegbringen!!! Aus Prinzip“, riet eine andere.

„In diesem Fall ja. Weit vor Mindesthaltbarkeitsdatum“, hieß es zudem. Oder auch: „Zurückbringen. Wenn kein Loch in der Packung ist, ist die Charge nicht in Ordnung und die haben ein Problem ab Werk. Das ist lebensmittelhygienisch relevant.“ Ein anderer User behauptete: „Wer billig kauft, kauft zweimal.“ Dieses Pauschalurteil erschien eher zweifelhaft, auch der Tweet-Ersteller widersprach der These. Dagegen witzelte ein weiterer Nutzer: „Ist bestimmt ein Gorgonzola.“ Was der Urheber des Tweets allerdings ironisch verneinte: „Ne, der hat weniger Flecken.“

Ein Aldi-Kunde entdeckte in dieser Käse-Packung Schimmel. © Screenshot/Twitter.com

Aldi zeigt sich „sehr entspannt“ – Kunde darf verschimmelten Käse zurückbringen und kriegt neue Packung

Letztlich fand die Geschichte aber noch ein versöhnliches Ende für den Aldi-Kunden. Obwohl er – wie man den Kommentaren unter dem Tweet entnehmen konnte – den Kassenbon nicht mehr finden konnte, zeigten sich die Mitarbeiter seiner Aldi-Filiale offenbar kulant und kundenfreundlich. Sie tauschten den verschimmelten Käse kurzerhand kostenlos gegen eine neue, frische Packung aus. „Hat problemlos funktioniert. Aldi ist da sehr entspannt“, lobte der Kunde, der seinem Twitter-Profil nach aus dem „Ruhrpott“, also dem Ruhrgebiet, stammt.

Derweil hatte ein Aldi-Kunde einst an einem Preisschild für Parmesan einen satten Betrag entdeckt. Unterdessen wurde ein Kaufland-Kunde nach seiner Beschwerde über einen Ekel-Fund zurechtgestutzt. (kh)