WhatsApp führt neue Funktion für Sprachnachrichten ein: Was bedeutet das „1“-Symbol?

Von: Teresa Toth, Yannick Hanke

In der Beta-Version von WhatsApp ist ein neues Symbol aufgetaucht. Nutzer fragen sich, was die „1“ in den Sprachnachrichten bedeutet.

München – Kaum gibt es eine neue Funktion bei WhatsApp, kündigt sich bereits die nächste Aktualisierung an. Dies gilt auch für die Beta-Version des populären Messenger-Dienstes, in der Funktionen vor ihrer Veröffentlichung bereits von einem kleinen Nutzerkreis getestet werden. Dort ist seit einiger Zeit neben einigen Sprachnachrichten eine kleine „1“ zu sehen. Auch während einer Sprachnachrichtenaufnahme taucht dieses Zeichen auf. Dahinter verbirg sich ein Feature, dass für andere Medien bereits verfügbar ist.

Seit geraumer Zeit kann bei manchen WhatsApp-Sprachnachrichten eine „1“ neben der Audio erscheinen. Doch was zeigt sie an? © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/imago/Montage

Mit neuer WhatsApp-Funktion sind Sprachnachrichten nur einmal abspielbar

Wie unter anderem netzwelt.de berichtet, beabsichtigt WhatsApp, die Einmalansicht-Funktion auch auf Sprachnachrichten zu erweitern. Das bedeutet: Fotos, Videos und möglicherweise in der Zukunft auch Sprachnachrichten, die im WhatsApp-Chat gesendet wurden, werden unmittelbar nach dem Ansehen durch den jeweiligen Kontakt gelöscht. Das Betrachten entsprechender Bilder oder Videos ist somit nur ein einziges Mal möglich. Möglich ist es neuerdings dank einer Whatsapp-Änderung auch, blitzschnell auf Bilder zu antworten.

Für alle, denen Sicherheit besonders wichtig ist oder die sensible Informationen über WhatsApp versenden, besteht die Oprion, die Einmalansicht zu aktivieren und somit den eigenen Datenschutz zu gewährleisten. Laut dem Blog WABetaInfo erweitert WhatsApp diese Funktion nun auch auf Sprachnachrichten. Ein Screenshot von WABetaInfo soll zeigen, welche Neuerungen eingeführt wurden:

Für Bilder und Videos bietet WhatsApp diese Funktion bereits an. Nun können auch Sprachnachrichten so verschickt werden, dass sie nur einmal abrufbar sind. © WABetaInfo/Screenshot

Einige Nutzer können das neue Whatsapp-Feature bereits nutzen

Während der Aufnahme einer Sprachnachricht taucht in der Chat-Leiste ein neues Symbol für die Einmal-Ansicht auf. Wer auf dieses kleine Zeichen, die „1“, tippt, sendet die Sprachnachricht so, dass der Empfänger sie nicht exportieren kann. Das Gleiche gilt für das Weiterleiten, Speichern und Aufzeichnen. Auch im Chat selbst werden solche Sprachnachrichten mit einer „1“ markiert.

Das aktualisierte Feature für WhatsApp-Sprachnachrichten soll bereits für Nutzer der Beta-Versionen 2.23.22.4 für Android oder 23.21.1.73 für iOS zum Ausprobieren bereitstehen. Mit den neusten Änderungen funktioniert Whatsapp bald allerdings auf einigen Handys gar nicht mehr.

Bestimmter Ablauf muss beachtet werden, um die neue Funktion bei Whatsapp zu nutzen

Für diejenigen, die bei WhatsApp Sprachnachrichten aufnehmen und senden möchten, die nur einmal abgespielt werden können, ist folgender Ablauf zu beachten: Zuerst muss der Freihandbetrieb eingeschaltet werden. Dazu hält man das Mikrofon-Symbol gedrückt und führt anschließend eine „Wisch“-Bewegung nach oben aus.

Als nächstes kann das kleine Symbol „1“ ausgewählt werden, das sich direkt daneben befindet. Daraufhin wird der Hinweis „Sprachnachricht zur einmaligen Ansicht eingestellt“ sichtbar. Aber Achtung: Es ist durchaus möglich, dass das kleine Zahlenzeichen versehentlich ausgewählt wird. Die Sprachnachricht wird gesendet, obwohl der Empfänger vielleicht gar keine Audio erwartet - und der Sender kann die Sprachnachricht nicht mehr abspielen. (han)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Teresa Toth sorgfältig überprüft.