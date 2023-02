Garten-Tipps: Welche Pflanzen im Februar zurückgeschnitten werden müssen

Kaum ist Februar, steht auch schon fast wieder der Frühling vor der Tür. Vorher sollten diverse Pflanzen gestutzt und geschnitten werden. Welche genau?

Kassel – Wer sein Auto liebt, der schiebt. Und wer nicht will, dass eine Pflanze leidet, der schneidet. Hobby-Gärtner werden das wissen. Noch bevor der Garten durch die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings wieder zum Leben erweckt wird, können und sollten einige Pflanzen geschnitten werden.

Doch welche Pflanzen im Garten, aber auch in der Wohnung, betrifft das eigentlich? Was Verbraucher in diesem Kontext wissen müssen, im Überblick.

Garten-Tipps: Pflanzenschnitt im Februar bei Hecken

Manch ein Gartenbesitzer schwört auf Hecken. Sie bieten Privatsphäre und sind für viele ein Hingucker. Das liegt einerseits natürlich immer im Auge des Betrachters, hängt aber auch davon ab, ob die Hecke in Form gebracht oder stark zurückgeschnitten wurde. Das sollte auf jeden Fall noch im Februar erledigt werden. Schließlich gilt vom 1. März bis 30. September der Bestandsschutz. Durch diesen soll verhindert werden, dass brütende Vögel in den Hecken gestört oder sogar ihre Nester zerstört werden, berichtet unter anderem der NDR.

Mitunter kann es zur regelrechten Herausforderung im Garten werden, den richtigen Zeitpunkt für den Heckenschnitt zu finden. Schließlich kann das Beschneiden bei Minusgraden zu Frostschäden an den Heckenpflanzen führen. Dementsprechend bietet sich vielmehr ein milder Februartag zum Schneiden der Hecke an. Ein weiterer Vorteil, wenn bereits früh im Februar geschnitten wird: Die Triebe enthalten noch wenig Saft und die Heckenpflanze verträgt den Rückschnitt so besser.

Was Gartenbesitzer beim Schneiden der Hecke beachten sollten

Beim Heckenschnitt im Februar gibt es natürlich auch einiges zu beachten. Allen voran: Die Hecke unten auf keinen Fall schmaler schneiden als oben. Denn das kann dafür sorgen, dass sich die Hecke von oben nach unten selbst beschattet. Auch, weil sie im oberen Teil für gewöhnlich stärker wächst. Als Resultat könnte der untere Teil der Hecke schnell verkahlen. Eine Trapezform ist für die meisten Heckenpflanzen hingegen ideal. Der schmalere Teil verbleibt dabei oben.

Zudem kann sich verschiedenster Hilfsmittel für die Arbeit im Garten bedient werden, um die Heckenkrone waagerecht zu schneiden. Dafür empfiehlt es sich, vor dem Schnitt zwei Bambusstäbe senkrecht auf beiden Seiten der Hecke aufzustellen und dazwischen einen geraden Faden zu spannen. Dieser dient quasi als Orientierungshilfe im Garten für einen geraden Schnitt.

Warum Beerensträucher im Garten im Februar geschnitten werden sollten

Im Februar, spätestens Anfang März, sollten aber auch die Beerensträucher im Garten beschnitten werden, informiert Mein Schöner Garten. Das gilt vor allem für die Brombeere. Denn nur durch das Schneiden der Pflanze im Februar trägt der Strauch im folgenden Sommer wieder reichlich Beeren. Hierbei müssen die Triebe bodennah zurückgeschnitten werden, die im vergangenen Sommer Früchte getragen haben. Stehen bleiben hingegen die neuen Triebe, die bislang nicht getragen haben.

Wer sich für den Rückschnitt im folgenden Jahr vorbereiten möchte, befestigt diese neuen Triebe an einer Rankhilfe im Garten. Da Brombeersträucher mitunter stark wuchern können, fällt beim nächsten Rückschnitt die Unterscheidung der zu schneidenden Triebe leichter.

Pflanzenschnitt bei Gräsern für Gartenbesitzer schon im Februar ratsam

Sogenannte Ziergräser im Garten können ihre verwelkten und vertrockneten Halme den ganzen Herbst und Winter über behalten. Zum einen werden so die Wurzelballen der Gräser besser vor Eis, Nässe und Kälte geschützt. Und zum anderen können mit Rauhreif überzogene Gräser im Winter für einen echten Blickfang im Garten sorgen.

Im Februar ist für Verbraucher mit Garten dann auch die Zeit gekommen, um die Gräser stark zurückzuschneiden, damit sie im Frühjahr kräftig und dekorativ nachwachsen können. Die Faustregel: Alles ab zwei Handbreit über dem Boden gerade abschneiden.

Sommerblüher im Garten sollten schon im Februar zurückgeschnitten werden

Auch der Sommerflieder, die Hortensie und der Hibiskus im Garten vertragen im Februar einen kräftigen Rückschnitt um zwei Drittel ihrer Gesamtgröße. Auf diesem Wege werden sie kräftig neu ausgetrieben. Und auch die Triebe von Fuchsien sollten jetzt um die Hälfte gekürzt werden.

Welche Zimmerpflanzen im Februar einen Schnitt benötigen

Wer auch oder nur auf Zimmerpflanzen setzt, der sollte auch diesen grünen Zöglingen einen Verjüngungsschnitt im Februar gönnen. Schließlich befinden sich auch Pflanzen abseits des Gartens, beispielsweise im Wohnzimmer, in diesem Monat kurz vor der neuen Wachstumsperiode. Auch für Zimmerpflanzen, die mitunter kaum Licht benötigen, werden die Tage spürbar länger.

Wer die Blühkraft einiger Zimmerpflanzenarten stärken will, sollte jetzt auf einen Rückschnitt erst recht nicht verzichten, da dieser für eine starke Blütenbildung sorgt. Zu diesen Arten gehören:

Petunien

Geranien

Fuchsien

Margeriten

Birkenfeige

Trendpflanzen

Ziergräser

Zitrusgewächse

Was es für den Pflanzenschnitt im Februar im Garten zu beachten gilt

Nicht nur der richtige Zeitpunkt und die richtige Witterung sind beim Schneiden von Gartenpflanzen extrem wichtig. Sondern auch das Schneidewerkzeug für den Einsatz im Garten. Grundsätzlich sollten stets sehr scharfe Messer verwendet werden, da dickere Zweige sonst gequetscht und unnötig verletzt werden könnten. Mit einer scharfen Gartenschere sollte wiederum nur bei Gräsern oder sehr dünnen Trieben gearbeitet werden.

Zudem sollte der Schnitt immer sauber und glatt erfolgen. Andernfalls können sich in einem unsauberen Schnitt auch Krankheitserreger oder Schädlinge wie Blutläuse einnisten. Vor allem für Gartenpflanzen gilt dabei Folgendes: Den Schnitt am besten in einem Winkel von 45 Grad nach unten ausrichten. Denn so kann das Regenwasser ideal ablaufen. Und zwar ohne, dass zu viel Feuchtigkeit in den Trieb eindringt, solange der Schnitt noch frisch ist.

Diese Pflanzen sollten Verbraucher im Februar und im Garten nicht schneiden

Doch gibt es auch einige Pflanzenarten im Garten, die nicht im Februar geschnitten werden sollten. Dazu zählen auch folgende drei:

Die Magnolie blüht sehr zeitig im Frühjahr. Bei einem radikalen Schnitt im Februar würden nur die schönen Blüten mit abgeschnitten werden. Zudem treiben die Blütenknospen aus dicken Ästen weniger gut aus. Das gilt auch für Zaubernuss und Glockenhasel.

blüht sehr zeitig im Frühjahr. Bei einem radikalen Schnitt im Februar würden nur die schönen Blüten mit abgeschnitten werden. Zudem treiben die Blütenknospen aus dicken Ästen weniger gut aus. Das gilt auch für Zaubernuss und Glockenhasel. Beim Goldregen verheilen die Wunden eines starken Rückschnitts in der Regel schlecht und können die Pflanze stark schwächen.

verheilen die Wunden eines starken Rückschnitts in der Regel schlecht und können die Pflanze stark schwächen. Viele Nadelbäume, wie beispielsweise Kiefern, sollten nur im benadelten Bereich geschnitten werden. Bei den meisten Nadelbäumen bilden sich beispielsweise am nadellosen Stamm keine neuen Triebe, wenn die Äste bis hierhin zurückgeschnitten werden.

Mit all diesen Tipps kann das große Schneiden im Februar dann auch schon beginnen und die Pflanzen im Garten oder in der Wohnung fit für den Sommer gemacht werden. (han)