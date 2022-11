Gas-Rechnung zu hoch? Wie und wo Sie jetzt noch Zuschüsse bekommen

Von: Patrick Mayer

Teilen

Der Winter naht und viele Deutsche bangen wegen der Gas-Rechnung. Die Abschlagszahlung soll im Dezember helfen, es gibt noch eine Möglichkeit für Zuschüsse. Merkur.de erklärt, welche.

München/Berlin – Voller Fokus auf die Energiekosten: Wie hart wird der Winter für Eigentümer und Mieter? Die geplanten Abschlagszahlungen auf Gas für Privathaushalte und kleinere Unternehmen durch den Staat sollen im Dezember helfen. Einmalig wird die Abschlagszahlung für rund 20 Millionen Gas- und Fernwärmekunden übernommen. Was sowohl Direkt-Kunden von Gasanbietern, ergo Häuslebauer und Vermieter, als auch Mieter betrifft, die ihren Gasverbrauch zu einem späteren Zeitpunkt über die Nebenkostenabrechnung bezahlen.

Gas-Rechnungen in Deutschland: Abschlagszahlungen als Entlastungen für Privatkunden

Haushalte und kleinere Unternehmen mit einem Jahresverbrauch bis zu 1,5 Millionen Kilowattstunden haben Anspruch auf die einmalige Entlastung. Einrichtungen im Pflege- und Bildungsbereich sowie in der medizinischen Versorgung erhalten die Abschlagszahlung auch dann, wenn ihr Verbrauch höher ist.

Laut Ampel-Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP geht es Entlastungen im „höheren einstelligen Milliardenbereich“, finanziert durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Seit Oktober 2022 bis März 2024 wird zudem weniger Mehrwertsteuer auf Erdgaslieferungen und Fernwärme erhoben, sieben statt bislang 19 Prozent.

In der Energiekrise im Fokus: Heizen mit Gas im Winter. (Symbolfoto) © IMAGO / Political-Moments

Während noch unklar ist, wie ordentlich (bis heftig) die Gas-Rechnungen im Einzelfall ausfallen, gibt es eine weitere Möglichkeit für Zuschüsse zum Heizen und Kochen mit dem Rohstoff – das sogenannte Wohngeld. Dabei handelt es sich um einen staatlichen Zuschuss für Miet-Haushalte, die zwar keine Sozialleistungen beziehen, dennoch monatlich wenig Geld zur Verfügung haben.

Zuschüsse für das Heizen: Wohngeld bietet Möglichkeit auf Entlastungen

Wie der Bundestag Anfang November beschloss, soll das Wohngeld ab Januar um durchschnittlich 190 Euro auf etwa 370 Euro im Monat aufgestockt werden. Laut Bild können in vereinzelten Fällen selbst Eigentümer (bis zu 60.000 Euro Vermögen) per Wohngeld einen Zuschuss erhalten. „Wir können nur jedem Bürger mit wenig Einkommen raten: Überprüfen Sie mit unserem Wohngeldrechner, ob Sie einen Anspruch haben“, wird eine Sprecherin des Bundesbauministeriums zitiert. Abrufbar ist besagter Wohngeldrechner unter www.bmwsb.bund.de.

Erteilt wird der gewährte Zuschuss durch die zuständige Wohngeldbehörde, das heißt eine Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Heißt: Auf dem Dorf sollte man im Rathaus nachfragen. Die Behörde berechnet das Wohngeld verbindlich und bewilligt es für zwölf Monate. Damit nicht genug: Laut Bild können alleinstehende Wohngeld-Bezieher einmalig 270 Euro als Heizkostenzuschuss erhalten, ein Haushalt mit zwei Personen demnach 350 Euro. Zusätzlich. Laut ntv.de könnte die Zahl der Haushalte in Deutschland, die Wohngeld beziehen, Schätzungen zufolge künftig auf zwei Millionen steigen.

Wohngeld Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung für angemessenes und familiengerechtes Wohnen. Für besagte Sozialleistung muss ein Antrag bei der zuständigen Stadt- oder Gemeindeverwaltung am Wohnort gestellt werden. Wohngeldberechtigt sind all jene, die zur Miete wohnen und deren gesamtes monatliches Haushaltseinkommen unter einer definierten (niedrigen) Einkommensgrenze liegt. Die Unterschiede zwischen den deutschen Kommunen sind dabei groß. In vielen Städten bekommt ein Einpersonenhaushalt nur Wohngeld, wenn das Monatseinkommen unter 1000 Euro brutto beträgt. Im teuren München dagegen kann ein Single, die oder der alleine lebt, selbst mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von 1700 EUR noch Wohngeld beantragen.

Wohngeld und Grundsicherung: Entlastung für einkommensschwache Haushalte beim Heizen mit Gas

Nach Einschätzung von Bauministerin Klara Geywitz (SPD) müssen Wohngeld-Bezieher jedoch mehrere Wochen auf die Auszahlung des Geldes warten. „Es ist anzunehmen, dass die Bearbeitungszeit stärker steigt“, sagte sie der Bild: „Wenn man zum 1. Januar einen Antrag stellt, wird er im März beschieden.“

Die galoppierenden Energiekosten nehmen darauf freilich keine Rücksicht. Neben dem Wohngeld bietet noch die sogenannte Grundsicherung einkommensschwachen Haushalten die Möglichkeit für Zuschüsse. Liegt das gesamte Einkommen eines Haushaltes im Monat unter 924 Euro, kann geprüft werden, ob man Anspruch auf Grundsicherung hat. Ein Beispiel: Singles können, so die Bild, in der Grundsicherung bis zu 449 Euro monatlich erhalten – plus Miete, Heizung und Nebenkosten. (pm)