Gast schildert Unterkunft-Desaster: „Hast echt das Mordor der Hotels gefunden“

Von: Kai Hartwig

Ein Hotelgast erlebt in Dortmund ein Fiasko. Seine Beschwerde wird vom Betreiber harsch abgeschmettert. Und in den Zimmern wartet eine Überraschung.

München – Ob längerer Urlaub oder Kurztrip – bei der Wahl der Unterkunft hat man zahlreiche Optionen. Entscheiden sich Urlauber für ein Hotel, können sie sich in der Regel auf ein paar Serviceleistungen freuen. Doch anscheinend sind die nicht überall zufriedenstellend. Ein Mann schilderte nun bei Reddit, dass er beim Aufenthalt in einem Hotel der Kette „Ibis Budget“ einige eher unschöne Erfahrungen machte.

Gast erlebt Unterkunft-Fiasko in Flughafen-Hotel in Dortmund – „Zimmer schon bewohnt“

Ob sich der Mann wirklich als Gast in dem Hotel befand, lässt sich zwar nicht zweifelsfrei nachprüfen. Es gibt allerdings keinen offensichtlichen Grund, an seinen Ausführungen zu zweifeln. Seinen Reddit-Post betitelte der Hotelgast wie folgt: „Ibis Budget: Wer wagt, verliert.“ Seinen Post schließt er mit dem Ratschlag: „Geht nicht ins Ibis Budget Hotel Dortmund Flughafen.“ Doch warum kam der Reddit-User zu diesem vernichtenden Urteil?

Bei Ibis Budget handelt es sich eine kostengünstige Variante der bekannten Hotel-Kette, die zur Accor-Gruppe gehört. Wer bei der Unterkunft sparen möchte, kann hier fündig werden. Der verärgerte Gast war laut eigenen Angaben gemeinsam mit seiner Freundin in dem Hotel, da er günstige Flüge von Dortmund nach Italien ergattert hatte. Um sich die Anreise zum Startflughafen zu erleichtern, habe das Paar kurzentschlossen eine Übernachtung in Flughafennähe gebucht. Doch schon beim Check-in gab es Probleme.

Der Reddit-User bekam zwar sein Zimmer zugewiesen, dann folgte aber die erste unliebsame Überraschung: „Als wir die Tür öffneten, hat dort jemand geschlafen.“ An der Rezeption wurde ihm eine neue Karte für ein anderes Zimmer ausgehändigt. Doch: „Wir klopfen an, mehrmals, und auch hier haben wir das Glück, dass jemand das Zimmer schon bewohnt.“

Paar kriegt Probleme in Ibis-Hotel: Hotelführung reagiert – „in einem Ton Marke rotzfrech“

Nun habe das Paar „wesentlich mehr Unmut“ in sich getragen, zumal das gebuchte Hotelzimmer bereits im Voraus bezahlt worden sei. Offenbar kein Einzelfall: Ein weiteres Paar sowie „zwei weitere Personen“ hatten zeitgleich ebenfalls ein bewohntes Zimmer vorgefunden. Die Dame an der Rezeption war aus Sicht des Gastes mit der Situation überfordert. Schließlich habe sie ihr Telefon an den Hotelgast weitergereicht. Am anderen Ende erklärte der Hotelmanager, „dass man kein Zimmer sicher bekommt, wenn man nicht bis 18 Uhr eingecheckt hat“. Der Gast und seine Freundin waren „vor 22 Uhr“ eingetrudelt.

Laut Ibis-Homepage könn Hotelgäste anreisen, „wann immer Sie möchten“. Die „Türen sind rund um die Uhr geöffnet“. Auch die Internetseite des besagten Hotels in Dortmund gibt an: „Check-in ab 15.00 Uhr – Check-out bis 12.00 Uhr“. Der Reddit-User prüfte auch gleich die AGBs des Hotels. Dort heiße es, dass eine Zimmerbuchung garantiert sei, sofern das Zimmer im Voraus bezahlt worden sei, solange man dieses nicht vor 18 Uhr am Anreisetag storniert habe. Dem Gast und seiner Freundin wurde es langsam zu bunt, sie drohten, die Polizei zu verständigen.

Doch dann sei der besagte Hotelmanager mit seiner Mutter, der Inhaberin der Unterkunft, eingetroffen. Es folgten diverse Schuldzuweisungen: Von ihrer Mitarbeiterin an der Rezeption über Ibis-Budget-Mutterunternehmen Accor bekamen alle ihr Fett weg. „Reden Sie normal mit mir, ansonsten storniere ich und Sie kriegen Hausverbot“, habe man zu hören bekommen. Diverse andere Dinge seien von der Hotelbesitzerin und ihrem Sohn „in einem Ton Marke rotzfrech“ vorgebracht worden.

Aufenthalt in Ibis-Budget-Hotel wird zum Desaster – „Du hast echt das Mordor der Hotels gefunden“

Derweil bekam der Reddit-User viel Zustimmung von anderen Nutzern. „Ich hab mal die Rezensionen für das Hotel gecheckt“, gab einer an: „Ich glaub, du hast echt das Mordor der Hotels gefunden.“ In der Tat kommt besagtes Ibis-Budget-Hotel weder bei Google (3,3 von 5 Sternen im Schnitt) noch bei Tripadvisor (3,0 von 5 Sternen) besonders gut weg. Auf der Accor-Homepage reicht es immerhin noch für durchschnittlich 3,7 von 5 Sternen (Stand: jeweils 13. August 2023). Allerdings kommt in den Bewertungen immer wieder Kritik an der Freundlichkeit und dem Krisenmanagement der Hotelführung auf. Ebenso wird mehrfach die mangelnde Sauberkeit bemängelt.

Ein Reddit-Nutzer gab in den Kommentaren an, dass er „selbst seit Jahren in der Hotellerie arbeite“. Und bekräftigte: „Mir ist kein Hotelverwaltungssystem bekannt, bei dem es möglich ist, einen Check-in in ein bereits belegtes Zimmer durchzuführen. Hier liegt also definitiv etwas im Argen.“ Zudem gebe es „im Vorhinein eingeschränkte Check in-Zeiten“ in der Regel „eher bei kleinen Privathotels, bei einem Kettenhotel in Flughafennähe erwarte ich eine durchgehend besetzte Rezeption“.

User macht auf Franchise-System der Ibis-Hotels aufmerksam

Zudem wies er darauf hin, dass Ibis Budget „zu Accor gehört“ und „als Franchise betrieben“ wird. „Heißt: Accor gibt die Standards vor, stellt Website und Buchungsschnittstelle, für die Umsetzung vor Ort sind Betreiber und Management des einzelnen Hotels verantwortlich.“ Daher empfehle er dem verärgerten Hotelgast, eine Beschwerde „auf jeden Fall direkt an Accor zu richten. Die Unternehmen sind da – zurecht – ziemlich rigoros, wenn ein Betreiber sich nicht an Standards hält.“

In besagtem Fall gab tz.de von IPPEN.MEDIA dem Ibis Budget Hotel am Flughafen Dortmund die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben, um die eigene Sicht der Geschehnisse zu schildern. Ein Accor-Manager äußerte die Bitte, sich zunächst mit der Hotelführung der Dortmunder Unterkunft in Verbindung setzen zu dürfen. Eine versprochene Rückmeldung blieb mehrere Tage danach zunächst aus. Derweil wohnte ein Mann in Indien über 600 Tage im Zimmer eines Flughafenhotels und verschwand dann spurlos – ohne zu zahlen.