Sind Gastronomen verpflichtet, Menschen auf die Toilette zu lassen?

Von: Patryk Kubocz

Wer dringend auf die Toilette muss, sollte auch die Möglichkeit dazu bekommen, oder etwa nicht? Gibt es ein Notdurftgesetz, das befolgt werden muss?

Kassel – Viele kennen die Situation bestimmt: Man ist in der Innenstadt unterwegs und plötzlich verspürt man zum ungelegenen Zeitpunkt der Ruf der Natur: Man muss dringend auf die Toilette. Während sich ein Restaurant und Café an das nächste reiht, ist von einer öffentlichen Toilette keine Spur zu finden. Darüber hinaus befinden sich die meisten öffentlichen Toiletten nicht unbedingt im besten Zustand.

Weitverbreitet hält sich bei vielen, dass ein Gastronom jemanden auf die Toilette lassen muss, wenn die Blase stark drückt. Hat man also ein Recht darauf, bei großem Harndrang eine Toilette in einem Lokal zu benutzen? Alles, was Sie dazu wissen müssen, wird im Folgenden erklärt.

Notdurftgesetz: Gibt es eine Reglung zur Nutzung der Toiletten?

Kurz und knapp: Nein, ein Notdurftgesetz besteht weder in Deutschland noch in der Europäischen Union. Heißt also, dass nirgendwo klar geregelt ist, dass ein Gastrom oder eine Privatperson einen Passanten auf seine Toilette lassen muss. Doch: Theoretisch ließe sich ein Recht auf die Verrichtung der Notdurft durch andere Gesetze ableiten.

Wenn der Harndrang plötzlich einsetzt und in der Öffentlichkeit kein Klo zur Verfügung steht, kann das einen zur Verzweiflung treiben. (Symbolbild) © photothek/imago-images

Sowohl Artikel drei der europäischen Menschenrechtskonvention als auch Artikel zwei des Grundgesetzes könnten als Grundlage für eine Verrichtung der Notdurft herhalten. Beide Schriften enthalten den Inhalt, dass jeder ein Recht auf menschliche Behandlung und körperliche Unversehrtheit hat. Wer zu lange den Handrang einhält, erhöht das Risiko, ein Hämorrhoidalleiden zu entwickeln, wie das Ambulanzzentrum Schweinfurt auf ihrer Website schreibt.

Bei Notdurft: Müssen Gastronomen einen auf die Toilette lassen?

Trotzdem ist es nicht ratsam in ein Lokal zu gehen und den Toilettenbesuch auf Grundlage dieser Grundgesetze einzufordern. Zwar ist der Toilettendrang ein menschliches Grundbedürfnis, jedoch handelt es sich dabei nicht um einen Notfall und damit unterlassene Hilfeleistung im Sinne des Strafgesetzbuches, wie es das Rechtsportal der Ergo Versicherung schreibt. Gastronomen sowie Privatpersonen machen sich also nicht strafbar, wenn sie einen Passanten nicht auf die Toilette lassen.

Das Hausrecht des Gastronomen steht dabei über dem Bedürfnis, auf die Toilette zu gehen. Daher darf der Besitzer des Lokals auch entscheiden, wer die Sanitäranlagen benutzen darf und wer nicht. Aufgrund des Hausrechts dürfen die Lokalbesitzer auch einen kleinen Betrag oder den Kauf eines Getränkes oder Speise als Voraussetzung für die Benutzung der Toilette festlegen.

Notdurftgesetz für Gastronomie? Selbst bei krankhaftem Harndrang kein generelles Recht auf Toilettengang

Selbst Gerichte sehen nicht die Notwendigkeit auf ein Recht der Notdurft auf Toiletten von Gastronomen und Co. – selbst wenn krankheitsbedingt häufiger Harndrang auftritt. Ein Essener klagte vor dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG NRW), dass die Stadt Essen öffentliche Toiletten zur Verfügung stellen müsse. Das Urteil des OVG NRW besagt, dass die Beschwerde unbegründet sei und die Stadt Essen gegen kein Recht verstoße.

Zuletzt machten auch die Mitarbeiter einer Aldi-Filiale von ihrem Hausrecht Gebrauch. Eine Kundin ließen die Mitarbeiter nicht auf die Toilette. (Patryk Kubocz)