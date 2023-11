Warnung vor gefährlicher Telefon-Betrugsmasche: Ein einzelnes Wort kann teuer werden

Von: Robin Dittrich

Teilen

Betrüger versuchen auf viele verschiedene Weisen, an das Geld von Verbrauchern zu gelangen. Ein einfaches „Ja“ am Telefon kann dabei bereits ausreichen.

Bremen – Betrüger versuchen noch immer besonders häufig, Verbraucher per Telefon übers Ohr zu hauen. Vor allem ältere Menschen sind ein beliebtes Ziel beim Telefonbetrug. Bei Anrufen von Unbekannten sollten bestimmte Worte vermieden werden.

Gefährlicher Telefonbetrug: Ein einfaches „Ja“ kann ausreichen

Wie melden Sie sich, wenn eine unbekannte Nummer anruft? Wer sich nicht mit seinem Nachnamen meldet, sondern ein einfaches „Ja?“ ins Telefon spricht, sollte dies noch einmal überdenken. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen warnte jetzt vor dem vermeintlich harmlosen Abheben. Wie die Verbraucherzentrale angibt, können mit diesem einfachen Wort angebliche Verträge abgeschlossen werden – zumindest, wenn es nach den Betrügern geht.

Verbraucherzentrale warnt vor Telefon-Betrug: Ein falsches Wort am Telefon nutzen Betrüger gerne aus. © Eibner/Imago (Symbolbild)

„Mit Verträgen, die angeblich am Telefon abgeschlossen wurden, werden Verbraucher zunehmend unter Druck gesetzt“, berichtet die Verbraucherzentrale NRW. Zuvor werden die Anruf-Empfänger dazu aufgefordert, laut und deutlich „Ja“ zu sagen. Eine ganz simple Frage wie „Hören Sie mich?“ reicht dabei oftmals aus, um die gewollte Antwort aus dem Empfänger herauszulocken. Wenige Tage später landen dann oft Vertragsunterlagen in den Briefkästen der Anruf-Empfänger.

Verbraucherzentrale warnt vor einem Bezahlen der Rechnungen

Auch Rechnungen schicken die Anrufer gerne und erhoffen sich so, an das Geld von Verbrauchern zu gelangen. Die Betrüger behaupten schlichtweg, dass dem Abschluss eines Vertrages zugestimmt wurde. Der Verbraucherzentrale liegen Berichte vor, bei denen Telefonate sogar so zusammengeschnitten wurden, damit es so klingt, als hätten Empfänger einem Vertrag zugestimmt. Die Verbraucherzentrale gibt Entwarnung für Betroffene: Die Rechnungen sollten und müssen nicht gezahlt werden.

Um gegen die Betrüger vorzugehen, sollten die Briefe nicht einfach ignoriert werden. Die Verbraucherzentrale bietet Musterbriefe, die kostenfrei verwendet werden können. Für viele Verträge mit Laufzeit gilt ohnehin, dass diese erst mit einer schriftlichen Zustimmung gültig werden. Dadurch wird verhindert, dass mit einem „Ja“ am Telefon ein Laufzeitvertrag abgeschlossen wird. Dennoch sollte das „Ja“ am Telefon vermieden werden, zur Not können Empfänger einfach auflegen. Die Bundesnetzagentur warnt zudem regelmäßig vor bekannten Nummern, mit denen Verbraucher hereingelegt werden sollen.