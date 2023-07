Süßigkeiten-Rückruf betrifft Rewe und Müller: Hersteller unterläuft folgenschwerer Fehler

Ein Süßigkeiten-Produkt ist von einem Rückruf betroffen. Eine fehlende Kennzeichnung macht den Müsliriegel für viele potenziell gefährlich.

München – Aufgrund möglicher schwerwiegender Gesundheitsrisiken ruft ein Hersteller ein Süßigkeiten-Produkt zurück. Der Riegel des Herstellers Weetabix Ltd. sollten von einigen Personen keinesfalls konsumiert werden. Wie aus der Rückruf-Meldung des Portals produktwarnung.eu hervorgeht, fehlt auf der Verpackung des Alpen Riegel Erdbeere & Joghurt eine Allergenkennzeichnung. Die Riegel können bei Allergikern leichte bis schwere allergische Reaktionen und im schlimmsten Fall auch einen anaphylaktischen Schock auslösen.

Rückruf von Süßigkeiten bei Rewe & Co. wegen fehlender Allergenkennzeichnung

Die Riegel mit der fehlerhaften Verpackung sind seit dem 1. Juni im 2023 im Umlauf. Er wird bei Rewe und der Drogerie Müller, aber auch in diversen Online-Shops wie zum Beispiel World of Sweets vertrieben. „Prüfen Sie die Betroffenheit Ihres Artikels“, heißt es in einem Kundenaushang von Müller zum Rückruf. Auch beim Rückruf des eines Räuchertofus war unter anderem die Allergenkennzeichnung fehlerhaft.

Für die Alpen Riegel Strawberry & Yoghurt der MArke Weetabix gibt es einen dringenden Rückruf. © Weetabix Ltd.

Der Rückruf gilt für Produkte der Chargennummer 3150 mit der EAN 5010029211061. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist der 30. Mai 2024. Haben Sie eine Packung der Riegel mit den genannten Spezifikationen, sollten Sie diese nicht verzehren, wenn Sie Allergiker sind. Für Nicht-Allergiker sind die Riegel jedoch bedenkenlos genießbar, erklärt produktwarnung.eu.

Vom Rückruf betroffene Süßigkeiten können in den Märkten zurückgegeben werden

Allergiker sollten die betroffene Süßighkeit jedoch keinesfalls konsumieren. Reagieren Sie auf eines der ungekennzeichneten Allergene, kann das allergische Reaktionen wie beispielsweise Schwellungen im Mund- und Rachenraum und im schlimmsten Fall einen anaphylaktischen Schock auslösen.

Vom Rückruf betroffen Weetabix Alpen Riegel Erdbeere & Joghurt Mindesthaltbarkeitsdatum 30.05.2024 EAN 5010029211061 Chargennummer 3150

Betroffene Produkte können Sie in den Supermärkten zurückgeben und bekommen dann Ihr Geld zurück. Auch dann, wenn Sie den Kassenbon nicht mehr zur Hand haben. Ebenfalls von einem Rückruf betroffen ist eine andere Süßigkeit. Grund dafür ist ein Produktionsfehler. (sp)