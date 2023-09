Stille Gefahr aus dem Wasserhahn: Darauf sollten Sie achten, wenn Sie Leitungswasser trinken

Von: Teresa Toth

Viele verzichten auf das Schleppen schwerer Flaschen und löschen ihren Durst lieber mit Leitungswasser. Was grundsätzlich sinnvoll ist, kann auch gesundheitsschädlich sein.

Frankfurt – Leitungswasser ist der ideale Durstlöscher. Es ist nicht nur klima- und umweltfreundlicher als abgepacktes Wasser aus dem Supermarkt, sondern schont auch den Geldbeutel und ist in der Regel immer verfügbar – denn wer nicht genügend trinkt, kann seiner Gesundheit schaden. In einigen Fällen kann aber auch das Wasser aus dem Hahn selbst gesundheitsschädlich sein – etwa dann, wenn es mit giftigen Stoffen verunreinigt ist.

Stoffe, die ins Leitungswasser gelangen können Mögliche Folgen Blei Ablagerung im Körper, Schädigung des Nervensystems Kupfer Magen-Darm-Beschwerden bei Säuglingen Nickel Allergische Reaktionen bei Nickelallergie Legionellen Grippeartige Beschwerden bis hin zu Lungenentzündungen

Gefahr von gesundheitsschädlichen Stoffen im Wasser: Hoher Bleigehalt bei neuen Armaturen

Wie Stiftung Warentest erläutert, können veraltete Armaturen Schuld an einer solchen Verunreinigung sein. Die größte Gefahr bestehe dann, wenn Blei verarbeitet wurde. Das sei bei Armaturen aus Messing der Fall. Diese bestehen aus Kupfer und Zink. Um die beiden Stoffe besser verbinden zu können, wird Blei hinzugefügt. „Insbesondere bei neuen Armaturen kann Blei am Anfang ins Trink­wasser übergehen“, erklärt Stiftung Warentest.

Nimmt der Körper Blei auf, kann dieser den Stoff nicht abbauen – er lagert sich in den Knochen, Muskeln sowie im Gehirn ab. Bereits kleinste Mengen Blei können in weiterer Folge das Nervensystem schädigen, wie das Umweltbundesamt auf seiner Website schreibt. Gefährdet seien vor allem Ungeborene, Säuglinge und Kleinkinder. Zudem mache Blei „dumm, besonders wenn sich das Gehirn noch in der Entwick­lung befindet“, schreibt Stiftung Warentest.

Verunreinigtes Leitungswasser: Verbraucher können selbst testen, ob Bleirohre verbaut wurden

Neben veralteten Armaturen könne Blei auch durch im Haus verbaute Bleirohre ins Leitungswasser geraten. Wie viele Haushalte noch über Bleirohre verfügen, ist nicht bekannt – seit diesem Jahr gibt es ein offizielles Verbot. Es sieht einen Austausch der Rohre bis zum 12. Januar 2026 vor. Sollten Sie sich unsicher sein, ob in Ihrem Haus Bleirohre verbaut sind, gibt es einige Tests, die Sie durchführen können:

Sichtbare Leitungen kontrollieren: Bleileitungen sind deutlich weicher als andere Rohre. Sie lassen sich mit einem Messer leicht einritzen und sind silbergrau.

Bleileitungen sind deutlich weicher als andere Rohre. Sie lassen sich mit einem Messer leicht einritzen und sind silbergrau. Vermieter fragen: Sie können in der Regel sagen, wann die Leitungen eingebaut wurden und ob es sich womöglich um Bleileitungen handelt.

Sie können in der Regel sagen, wann die Leitungen eingebaut wurden und ob es sich womöglich um Bleileitungen handelt. Labormessung: Messungen geben Aufschluss darüber, ob das Wasser mit gesundheitsschädlichen Stoffen verunreinigt ist.

Messungen geben Aufschluss darüber, ob das Wasser mit gesundheitsschädlichen Stoffen verunreinigt ist. Quellen: Stiftung Warentest, Umweltbundesamt

Eine grundsätzliche Regel lautet: Immer erst etwas Wasser ablaufen lassen, bevor sie es in ein Glas füllen oder zum Kochen verwenden. Das gilt vor allem dann, wenn das Wasser eine Weile stand. Wenig sinnvoll sind Wasserfilter. Anstatt das Wasser zu reinigen, bergen sie oft erst recht die Gefahr von gesundheitsschädlichen Keimen im Wasser.

Neben Blei gibt es noch einige weitere Stoffe, die das Leitungswasser verunreinigen können

Neben Blei gibt es noch eine Reihe weiterer Stoffe, die unbemerkt ins Leitungswasser geraten oder in zu hoher Konzentration enthalten sind. Dazu zählen Kupfer, Nickel und Legionellen. Der Grenzwert für Kupfer ist laut Stiftung Warentest zwar recht hoch angesetzt, Leitungswasser mit hohem Kupfergehalt könne bei empfindlichen Säuglingen jedoch zu Magen-Darm-Beschwerden führen. Nickel wird dagegen nur dann zur Gefahr, wenn eine Unverträglichkeit besteht. Betroffene sollten auch hier das Wasser einen Moment aus dem Hahn fließen lassen, bis sie es verwenden.

Eine wichtige Regel lautet: Das Wasser erst kurz laufen lassen, bevor man es trinkt. © Michael Gstettenbauer/imago

Deutlich problematischer ist eine Verunreinigung mit Legionellen. Es handelt sich dabei um Bakterien, die sich im warmen Wasser vermehren. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) können sie beim Menschen grippeartige Beschwerden bis hin zu Lungenentzündungen verursachen. Um eine Verunreinigung zu vermeiden, empfiehlt Stiftung Warentest, Brausen beispiels­weise nicht in dreckiges Spül­wasser oder in Eimer mit Putz­wasser zu legen. Nach Angaben der BZgA sollten Wasserleitungen zudem regelmäßig genutzt werden, um einen Wasserstillstand zu vermeiden.

Wasser aus dem Hahn: Im Zweifelsfall kann eine Analyse Aufschluss geben

Eine Studie aus Spanien zeigte kürzlich auch einen Zusammenhang von einer hohen Nitrat-Konzentration im Leitungswasser mit Krebs: Die Forschenden fanden heraus, dass die Wahrscheinlichkeit, an Prostatakrebs zu erkranken höher ist, je höher die Nitrat-Aufnahme ist.

Sind Sie sich unsicher, ob Ihr Leitungswasser genießbar ist, macht eine Analyse am meisten Sinn. Wie Stiftung Warentest erklärt, bieten einige Wasseranbieter sogar kostenlose Analysen an, wenn sich Schwangere oder Babys im Haushalt befinden. (tt)