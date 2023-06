Lohnaufschlag für den öffentlichen Dienst: Wie viel Beschäftigte in E6 und E7 verdienen

Von: Teresa Toth

Für den öffentlichen Dienst wurde eine Tarifeinigung erwirkt: Neben einer Inflationsprämie profitieren Beschäftigte ab März 2024 von einem Lohnaufschlag.

Frankfurt – Nach einer langen Auseinandersetzung über die Tarife im öffentlichen Dienst wurde im April eine Einigung zwischen den Vertragsparteien erzielt. Eine erfreuliche Nachricht für insgesamt 2,5 Millionen Arbeitnehmer:innen: Es wird eine Gehaltserhöhung geben. Davon profitieren neben Erzieher:innen auch Berufe in der Altenpflege, Ergotherapie und Physiotherapie, die in die Entgeltgruppen E6 und E7 eingestuft sind.

Im Juni erhalten Beschäftigte im öffentlichen Dienst eine Inflationsprämie

Als Teil der Vereinbarung wird den Arbeitnehmenden im Juni ein Inflationsausgleich gewährt. Laut dem Bundesinnenministerium handelt es sich dabei um „steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen in Höhe von insgesamt 3.000 Euro“. Folglich erhalten, „Beschäftigte hierbei zunächst einmalig 1.240 Euro mit dem Juni-Entgelt ausgezahlt, dann ab Juli bis Februar 2024 monatlich 220 Euro (achtmal 220 Euro).“

Allen Arbeitnehmenden im öffentlichen Dienst steht der Inflationsausgleich zu. Die geplanten Gehaltserhöhungen variieren jedoch je nach Entgeltgruppe. Die Zuordnung der Beschäftigten zu einer bestimmten Entgeltgruppe hängt von mehreren Faktoren ab, wie dem Berufsbild, der absolvierten Ausbildung oder dem abgeschlossenen Studium sowie den gesammelten Erfahrungen und Qualifikationen. Ein mehrstufiges System wird verwendet, um die Beschäftigten den jeweiligen Entgeltgruppen zuzuordnen. Insgesamt gibt es 15 Gruppen mit unterschiedlichen Stufen.

Beschäftigte der Entgeltgruppen E6 und E7 im öffentlichen Dienst profitieren mit dem neuen Tarifvertrag zukünftig von einer Gehaltserhöhung. © Zakariya Yahya/imago

Ab März 2024 profitieren Arbeitnehmer:innen von einem Lohnaufschlag

Besonders die Berufserfahrung spielt eine entscheidende Rolle: Personen, die bereits mehrere Jahre in dem entsprechenden Beruf tätig sind, werden in der Regel auf einer höheren Stufe eingestuft. Die Entgeltgruppen 5 bis 8 werden als Mittlerer Dienst klassifiziert. Voraussetzung dafür ist eine Ausbildung von mindestens zwei oder drei Jahren. Gemäß der Informationsseite oeffentlichen-dienst.de umfassen diese Gruppen beispielsweise Berufe in der Altenpflege, Kinderpflege, Ergotherapie, Logopädie, Heilerziehung und Physiotherapie.

Innerhalb dieser Gruppen werden die Arbeitnehmer je nach den oben genannten Faktoren, wie zum Beispiel Berufserfahrung, einer von insgesamt sechs Stufen zugeordnet. Bisher betrugen die Bruttoverdienste der Beschäftigten in E6 in Stufe eins 2683,45 Euro und in Stufe sechs bis zu 3314,71 Euro. In E7 waren bisher Verdienste von 2733,87 Euro bis 3421,28 Euro möglich. Dank des neuen Tarifvertrags, auf den sich Gewerkschaften, der Bund und die Kommunen geeinigt haben, steigen die monatlichen Gehälter ab dem 1. März 2024 erheblich.

Neben Inflationsprämie: Gehalt erhöht sich um einen Sockelbetrag von 200 Euro

Gemäß der zweitgrößten deutschen Gewerkschaft ver.di wird das bisherige Gehalt der Entgelttabelle um einen Sockelbetrag von 200 Euro erhöht. „Auf diesen erhöhten Betrag erfolgt nochmals eine Entgeltsteigerung von 5,5 Prozent“, so ver.di. Dies bedeutet, dass die Beschäftigten zusätzlich zur Inflationsprämie eine Gehaltserhöhung von 340 Euro erhalten. Für diejenigen, die in die Entgeltgruppe E6 fallen, eröffnet dies Verdienstmöglichkeiten von bis zu 3708,02 Euro.

Bruttogehalt der Entgeltgruppe 6 für den kommunalen Bereich ab März 2024:

Stufe Gehalt 1 3042,04 Euro 2 3236,55 Euro 3 3372,94 Euro 4 3507,92 Euro 5 3640,49 Euro 6 3708,02 Euro

Quelle: oeffentlichen-dienst.de

Kommunale Arbeitgeber:innen wehrten sich gegen frühere Anpassung des Tarifvertrags

Beschäftigte, die der Entgeltgruppe 7 im kommunalen Bereich angehören, verdienen derzeit 2733,87 Euro in Stufe eins. Mit Inkrafttreten des neuen Tarifvertrags ab März 2024 steigt das Gehalt auf 3095,23 Euro. Arbeitnehmer:innen mit umfangreicher Berufserfahrung und entsprechenden Qualifikationen in Stufe sechs können sich über eine Steigerung von 3421,28 Euro auf 3820,45 Euro freuen.

Bruttogehalt der Entgeltgruppe 7 für den kommunalen Bereich ab März 2024:

Stufe Gehalt 1 3095,23 Euro 2 3331,58 Euro 3 3472,38 Euro 4 3614,47 Euro 5 3748,49 Euro 6 3820,45 Euro

Ver.di begründet die Entscheidung, die Tabellenentgelte erst ab März 2024 zu erhöhen und nicht früher, damit, dass insbesondere mit den kommunalen Arbeitgeber:innen keine Einigung über eine frühere Steigerung erzielt werden konnte. Die Arbeitgeber:innen strebten zunächst eine Erhöhung zum 1. Juni 2024 an. Die neuen Verträge werden bis zum 31. Dezember 2024 gültig sein. (tt)

