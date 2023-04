Geheimcodes auf Amazon-Päckchen? Ein Zeichen mit wichtiger Bedeutung

Von: Juliane Reyle

Teilen

Auf einigen Bestellungen des Onlineversandunternehmens Amazon sind Codes abgebildet. Hinter den Zahlen und Buchstaben steckt eine Bedeutung, die auch für Kunden interessant ist.

Sonderbare Zahlen und Buchstabenkombinationen finden sich auf den Päckchen, Paketen und Versandtaschen, die das Warenlager des Versandhauses von Amazon verlassen. Manchmal wundert sich ein Kunde auch, warum das erhaltene Paket mit M2 oder E4 deklariert ist, ein anderes Mal wird es schlicht übersehen, weil die bestellte Ware auszupacken interessanter ist.

Doch die geheimen Codes haben einen Grund, der sogar manch eine verwunderliche Situation erklärt. Im Gegensatz zu Gaunerzinken, den Geheimcodes der Einbrecher, wird bei den Symbolen auf den Päckchen jedoch nicht die Polizei benötigt.

Geheime Zeichen auf Paketen von Amazon

Bei Erhalt einer Amazon-Bestellung befinden sich neben Versandaufkleber, die den Empfänger und Absender für den Paketzulieferer definieren, und Barcodes, die innerhalb der Logistik eine Rolle spielen, auch Buchstaben und Zahlen. Meist handelt es sich um eine zweistellige Kombination aus einem Buchstaben und einer Zahl, erklärt „Chip.de“. Beispielsweise befinden sich die Codes, wie A1, A2, A3 oder E4, E5 und M1, M2 auf den Paketen. von Amazon.

Diese Paketgrößen gibt es bei Amazon Bei Amazon gibt es Kartonagen und Versandtaschen in den Größen A1, A2, A3, A4, A5, M1, M2, M3, M4, M5, E1, E2, E3, E4, E5 oder E6.

Wichtiges Zeichen für Logistik-Mitarbeiter bei Amazon

Die Geheimcodes sind eine wichtige Information für die Logistik-Mitarbeiter im Warenversand von Amazon, berichtet echo24.de. Tagtäglich gehen dort Tausende Bestellungen ein und werden wie am Fließband verpackt und an Versanddienstleister weitergeben. Damit sich die Angestellten in der Logistik keine Gedanken über die Paketgrößen machen müssen und direkt zu den richtigen Paketen und Päckchen greifen, werden die Größen bereits vorab angegeben.

Geheimcode bezeichnet die Größe der Amazon-Pakete

Kleine Waren, wie etwa Bücher erhalten dann einen Karton mit einem A oder größere Gegenstände, die mittelgroße Pakete benötigen ein Päckchen in Größe M. Entscheiden tun dann nicht die verpackenden Mitarbeiter, welcher Inhalt in welche Versandverpackung kommt, sondern ein Algorithmus. Wird zum Beispiel ein Smartphone bestellt, so weiß der Computer bereits, welche Paketgröße ungefähr benötigt wird, um es zu verpacken und gibt diese Information an die Logistik weiter.

Auf Amazon-Paketen sind mysteriöse Zeichen zu finden: Die Kombination aus einem Buchstaben und einer Zahl löst bei manch einem Kunden Verwirrung aus – doch hinter dem Symbol steckt ein System. © IMAGO / Eibner

Hinter geheimen Amazon-Code steckt ein ausgeklügeltes Logistik-System

Hinter den mysteriösen Zahlen und Buchstaben steckt also ein ausgeklügeltes Logistik-System, das den Verpackungs- und Versandprozess vereinfachen und beschleunigen soll. Doch gelegentlich täuscht sich die künstliche Intelligenz oder Programmierung auch und ein kleines Produkt, erhält ein viel zu großes Paket. Kunden, die solch ein Paket erhalten, wissen in Zukunft, warum das so passiert. Denn hinter zu großen Paketen steckt vermutlich nicht ein Mitarbeiter, der nicht mitgedacht hat, sondern ein Computer, der inkorrekte Daten enthält.

Amazon könnte demnächst Lidl, Aldi und anderen Discountern Konkurrenz machen, wie echo24.de berichtet. Auch andere Supermärkte wie Kaufland, müssen das wachsendem Unternehmen als Kontrahenten sehen.