Frau findet lebenden Frosch in angeblich dreifach gewaschener Spinat-Packung – „Meine Tochter hat geschrien“

Von: Moritz Bletzinger

Lebendige Beilage: In diese Spinat-Packung hat sich ein Pazifischer Baumfrosch verirrt. © Screenshot

Das gibt es doch gar nicht! Angeblich soll der Spinat dreimal gewaschen sein. Trotzdem hat sich hier ein lebendiger Frosch in die Packung geirrt.

Southfield – Amber Worrick hat Angst, als Frosch-Lady bekannt zu werden, deshalb verbirgt sie ihr Gesicht im Interview mit dem Sender Fox 2 aus Detroit (Michigan) in den USA. Worrick berichtet von der Ekel-Entdeckung, die sie in einer Spinat-Packung aus dem Supermarkt gemacht hat. Dabei geht es nicht etwa um Schimmel in der Packung, sondern um etwas Lebendiges.

Lebendiger Frosch im Bio-Spinat: Frau bringt Packung zurück zum Supermarkt

„Meine Tochter hat geschrien. Etwas wie: ‚Oh mein Gott, das ist ein Frosch‘, und ich dachte mir: ‚Was?‘“, erzählt sie. Versteckt zwischen den grünen Spinat-Blättern hat sich doch tatsächlich ein lebendiger Frosch in die versiegelte Packung gemogelt. Genauer gesagt: Ein Pazifischer Baumfrosch. Heimisch in Kalifornien am anderen Ende der USA, 2400 Meilen (ca. 3862 km) entfernt.

„Gott sei Dank habe ich den Frosch nicht gegessen“, ist Worrick erleichtert. Das lebende Tier brachte sie prompt mitsamt der Bio-Spinat-Packung zurück zum Meijer-Supermarkt, wo sie sie gekauft hatte.

Der Supermarkt berichtet auf Anfrage von Fox 2 später, der Frosch sei am Leben und wohlauf. Er sei in ein neues Zuhause gebracht worden. Das freut auch Worrick: „Ich wollte nicht, dass es stirbt, ich wollte ihn nur nicht in meinem Essen.“ Hersteller „Taylor Farms“ entschuldigte sich und verspricht, alles zu tun, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Frau will Entschädigung für lebenden Frosch im Spinat: „Glaube nicht, dass er gewaschen wurde“

Wie der lebende Frosch in die verschweißte Plastikbox kommen konnte, versteht Worrick nicht. Sie zweifelt am Hersteller: „Auf der Packung heißt es, der Spinat ist dreimal gewaschen. Ich glaube nicht, dass er gewaschen wurde, sonst hätten sie einen ausgewachsenen, lebenden Frosch erwischt.“ Das Geld für den Spinat hat sie vom Supermarkt wiederbekommen, aber sie erhofft sich noch ein bisschen mehr, für die Umstände.

Ekel-Funde kommen auch in Deutschland immer wieder vor. Keinen lebendigen Frosch, sondern Würmer fand ein Netto-Kund in seinem Lachs. Und eine Lidl-Kundin fand in ihren Chicken-Nuggets etwas, das verdächtig nach Ratten oder Mäusekot aussah. (moe)