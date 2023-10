„Muss mich beim Gedanken schon übergeben“: Aldi-Schilder warnen vor Ekel-Marotte bei Bargeld

Von: Armin T. Linder

Jedes Schild hat seine Geschichte, sagt man. Das in einer Aldi-Filiale gibt es sogar doppelt, in zwei Sprachen. Und es sorgt für eine Menge Verwunderung.

Schweighofen – In einem Supermarkt können den Kunden viele Fehler unterlaufen. Und vor manchen warnen auch Schilder – weil sie vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind. Wussten Sie, dass man ein bestimmtes Getränk nie aufs Kassenband legen sollte? So manche Filiale bittet Kunden auch, Pfandbons nicht in den Mund zu nehmen, was vermutlich einige gedankenverloren tun.

Aldi-Schild: „Bitte sehen Sie davon ab, Geldscheine beim Bezahlen abzulecken!“

Noch mal eine ganz andere Nummer ist aber, wovon ein Schild in einer Supermarkt-Filiale jetzt abrät. Zwei Fotos davon sind auf der bekannten Instagram-Seite „Notes of Germany“ gelandet, die skurrile Zettel sammelt. Sie sollen in Schweighofen in Rheinland-Pfalz aufgenommen worden sein, bei genauem Hinschauen erkennt man, dass es sich um einen Aldi-Markt handelt. Die Schilder scheinen echt zu sein. Wenngleich sie kaum zu glauben sind.

„Sehr geehrte Kundschaft. Die Grippe-Saison beginnt wieder“, ist oben auf der Notiz zu lesen. Und darunter, fett und unterstrichen: „Bitte sehen Sie davon ab, Geldscheine beim Bezahlen abzulecken!“ Gefolgt von einem kleinen „Vielen Dank.“

Mehrere Menschen sprechen aus, was wohl noch mehr denken: „Man kann sich nicht vorstellen, was diesen Zettel vorausgegangen ist“, „Ich frag mich ja immer - was genau muss vorgefallen sein, damit man so Zettel aufhängt“ oder „Da ergeben sich so viele Fragen“. Ein weiterer Nutzer wundert sich: „Bargeld ist das Schmutzigste an Gegenständen, die durch unsere Hände gehen - wer leckt das freiwillig an!?“.

Aldi-Schild: Instagram-Nutzer ekelt‘s schon beim Kopfkino

Gleich mehrere haben dazu eine ähnliche Theorie – es gehe demnach gar nicht ums Anlecken von Geldscheinen selbst: „Die meinen bestimmt, dass man vorher die Finger ableckt und dann die Scheine anfasst (wie es leider viel zu viele Leute auch mit Papier machen, z. B. Seiten umblättern). Ich finde das aber auch extrem eklig und mache das nie.“ Einen Instagram-User schüttelt‘s beim Anblick des Zettels kräftig. „Oh Gott, ich glaub, ich muss mich nur bei dem Gedanken schon übergeben.“

Das zweite Foto (Sie sehen es durch Klick auf den Pfeil bzw. Wischen) verrät ein weiteres interessantes Detail: Das Aldi-Team scheint sich auch noch die Mühe gemacht zu haben, die Warnung auf Französisch zu übersetzen und einen zweiten Zettel aufzuhängen. Klar, der Ort Schweighofen liegt direkt an der Grenze. Auf dass dieser Fail nun endlich aufhört. Über Aldi wird derzeit auch diskutiert, weil der Discounter allzu neugierig ist. Eine Restaurant-Beschwerde sorgt auch für Diskussionen: Ein Extra-Wunsch kostete Extra-Kohle. (lin)