Warnung an Android-Nutzer: Fehler in den Einstellungen löscht alle Kontakte

Von: Yannick Hanke

Android-Nutzer, die eine bestimmte Einstellung vornehmen, sehen sich mit gelöschten Kontakten auf dem Smartphone konfrontiert. Doch das kann behoben werden.

Bremen – Für viele Menschen stellt das Smartphone einen mobilen Computer dar. Natürlich wird das Endgerät auch dazu genutzt, mit Freunden oder Familie in Kontakt zu bleiben. Nachrichten oder Audios bei WhatsApp sind für viele längst der Standard, der klassische Anruf kommt aber auch nicht zu kurz.

Und doch ist es die schier unendliche Zahl an Apps, die auf dem Smartphone nie Langeweile aufkommen lassen. News lesen, Überweisungen tätigen, Fußballspiele streamen – all das ist bekanntlich möglich. Im Bereich des Machbaren ist es theoretisch auch, die Telefonnummern der wichtigsten Kontakte im Kopf zu haben. Aber warum eigentlich, wenn sich diese auch ganz schnell im Smartphone abspeichern lassen? Nur blöd, wenn sie auf einmal nicht mehr verfügbar sind. Wie kann das sein?

Warnung an Android-Nutzer: Google-Play-Update kann alle Kontakte auf Smartphone verschwinden lassen

Bedingt durch ein aktuelles Update für die Google-Play-Dienste kann es durchaus passieren, dass all die abgespeicherten Kontakte in der entsprechenden Liste auf dem Smartphone nicht mehr auffindbar sind. Hintergrund ist, dass Google die Synchronisation von Kontakten auf Android-Handys geändert hat, wie unter anderem techbook.de berichtet.

Nutzer von Android-Smartphone könnte nach einem Update ein böses Erwachen drohen. Denn mitunter fehlen danach jegliche Kontakte auf dem Handy. © Till Simon Nagel/dpa/Symbolbild

Was aber bedeutet das in der Praxis? Bis dato sah die „Ausgangslage“ für Android-Nutzer wie folgt aus: Wer einen neuen Kontakt auf seinem Smartphone anlegen wollte, konnte sich aussuchen, wo dieser gespeichert werden soll. Zur Auswahl standen das jeweilige Google-Konto, der Handyspeicher oder eben die SIM-Karte. Die direkte Speicherung auf dem Endgerät fällt durch besagtes Update für die Google-Play-Dienste jedoch weg. Und das hat seine Folgen – wie auch ein entsprechender Bericht über den Messenger-Dienst WhatsApp.

Neues Google-Update auf Android-Smartphones entfernt Kontakte – wenn Synchronisierung nicht aktiv ist

Die Rede ist in diesem Fall vom Update auf die Version 23.20, das von Google automatisch im Hintergrund installiert wird. Es muss also nicht manuell durch den jeweiligen Nutzer bestätigt werden. Diese unbemerkte Aktualisierung der Play-Dienste hat, wie eingangs erwähnt, jedoch direkte Folgen, die für den Nutzer definitiv ersichtlich sind. Die zuvor gespeicherten Kontakte sind nämlich nicht mehr verfügbar.

„Durch Deaktivieren der Synchronisierung mit der Google-Kontakte-Synchronisierung werden nun die zuvor synchronisierten Kontakte von Ihrem Android-Telefon entfernt“, heißt es im entsprechenden Changelog (Änderungsprotokoll) zur Aktualisierung. Damit ist es durch das neueste Update zu einer gravierenden Änderung gekommen. Denn bisher wurden Kontakte auf dem Smartphone auch dann angezeigt, wenn die Synchronisierung auf einem Android-Smartphone deaktiviert war.

Änderungen hinsichtlich der Einträge waren dann aber auch nur lokal auf dem jeweiligen Gerät sichtbar. Erst nach dem Einschalten der Synchronisation erfolgte auch die Übertragung auf andere, mit dem Google-Konto gekoppelte Geräte. Nun aber sorgt das Update von Google Play dafür, dass Kontakte, welche auf dem Android-Smartphone abgespeichert sind, gar nicht mehr angezeigt werden, wenn die Nutzer die Synchronisierung deaktivieren. Vorsicht geboten ist indes auch bei Telefonnummern, hinter denen sich Betrüger verbergen, die auf sensible Daten aus sind.

Nach Google-Update: So stellen Sie Ihre verschwundenen Kontakte auf einem Android-Smartphone wieder her

Wer sich mit diesem Problem konfrontiert sieht, muss aber nicht vollends verzagen. Denn die Kontakte sind nicht für immer vom Android-Smartphone verschwunden. Sofern sie zuvor mindestens einmal synchronisiert wurden, finden sie sich weiterhin in der Cloud wieder. Wird die Synchronisierung wieder aktiviert, werden die Kontakte auch wieder sichtbar. Das läuft wie folgt ab:

Öffnen Sie die „Einstellungen“ auf Ihrem Android-Smartphone. Dort finden Sie auch den Menüpunkt „Google“.

Im nächsten Schritt öffnen Sie „Einstellungen für Google Apps“. Dann klicken Sie auf „Google-Kontakte synchronisieren“.

Die automatische Synchronisierung können Sie nun innerhalb der dort angezeigten Unterpunkte aktivieren.

Zu beachten gilt, dass die Einstellungen je nach Gerät oder Android-Version etwas anders benannt sein können.

Tipps für Android-Nutzer: Kontakte auf dem Smartphone auch über den Browser aufrufbar

Wenn also Kontakte auf einem Android-Smartphone vermisst werden, empfiehlt es sich, zunächst zu prüfen, ob die Synchronisierung auch tatsächlich aktiv ist. Nach der Aktivierung kann es im Übrigen einige Minuten dauern, ehe alle Kontakte auf dem Handy auch wieder angezeigt werden. Für die Synchronisierung an sich ist natürlich eine stabile Internetverbindung zwingend erforderlich, da die Kontakte in die jeweilige Cloud übertragen werden.

Ist quasi höchste Eile geboten, können Sie aber auch über den Browser nach einem bestimmten Kontakt suchen – der wahrscheinlich auch menschlich ist und nicht das Produkt einer KI darstellt. Ist die Synchronisierung nämlich einmal erfolgt, lassen sich Einträge auf Wunsch auch über den Browser abrufen und dann auch bearbeiten. Hierzu ist es erforderlich, dass Nutzer sich mit ihrem Google-Konto anmelden und den Link https://contacts.google.com/ auswählen. (han)