Gemüse auf dem Balkon: Was jetzt noch für den Winter wächst

Von: Robin Dittrich

Die Temperaturen werden ab Oktober meist geringer. Im Herbst und Winter können dennoch einige Pflanzen auf dem Balkon gesät werden.

Kassel – Im Herbst und Winter muss nicht auf Balkonpflanzen verzichtet werden. Verbraucher müssen sich nicht mit Tannenzweigen in den Balkonkästen zufriedengeben. Doch welches Gemüse kann auf dem Balkon im Winter ausgesät werden?

Balkonpflanzen im Winter – was wächst auch bei niedrigen Temperaturen?

Laut Daniela Haferkorn, Gärtnerin beim Mietgartenanbieter „Meine Ernte“, überleben im Winter eine Vielzahl an Pflanzen auf dem Balkon. „Alles, was schnell wächst: Spinat kann man jetzt noch aussäen, auch Pflücksalate, Rucola und Radieschen.“ Wolfgang Palme, Abteilungsleiter Gemüsebau an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau Schönbrunn, gab allerdings zu bedenken, dass Radieschen eher früher als später gesät werden sollten.

Auch im Winter können noch einige Blumen und sogar Gemüse auf dem Balkon gepflanzt werden – was hält den Temperaturen stand? © Zoonar/Imago (Symbolbild)

Bei den Radieschen hört es für den Buchautor allerdings nicht auf: „Asiasalate, die mit dem Chinakohl verwandt sind, werden nicht als fertiger Kopf, sondern im Babyleaf-Stadium geerntet. Babyleaf heißt acht, zehn Zentimeter Blattlänge, laufend gezupft.“ Diese Art der Spezialsalate bieten sich für eine Saat im Winter an, weil sie „sehr raschwüchsig und extrem kältefest sind.“ Extrapunkte gibt es für die Salate wegen ihrer Optik, „weil sie ganz bunt und in ihren Blattformen so vielfältig sind.“ Bereits kurz nach dem Winter sollten einige Pflanzen besonders früh gesät werden.

Erde und Dünger: So gelingt das Pflanzen auf dem Balkon im Winter

Problematischer wird der Anbau auf dem Balkon vermeintlich, wenn es in den kälteren Monaten zu Frost kommt. „Wir glauben, dass der Frost so bedrohlich ist für die Pflanzen.“ Dennoch sollten selbst niedrige Temperaturen unter Null den Pflanzen wenig anhaben können. „Die richtigen Pflanzen sind für den Winter eigentlich sehr gut gerüstet. Salate halten unter -11 Grad Frost aus, so kalt wird es im städtischen Umfeld selten“, sagte Palme. Bei leicht angefrorenen Pflanzen sollten Hobbygärtner nicht in Panik geraten, diese tauen tagsüber wieder auf.

Um Pflanzen im Winter auf dem Balkon anzubauen, ist vor allem die richtige Lage entscheidend: „Am besten platziert man Wintergemüse möglichst windgeschützt vor eine sonnenbeschienene Wand.“ Was den Boden angeht, kommt es auf die Art der Pflanzen an. „Für den Anbau von Gemüse in Töpfen oder Kübeln verwenden wir Pflanzenerde oder spezielle Gemüseerde, für Kräuter Kräutererde“, sagte Daniela Haferkorn. Abraten würde sie von Blumenerde, „die ist zu stark aufgedüngt.“ Ein einfacher Tipp: Die Erde des Sommergemüses mit den Feinwurzeln in den Kästen lassen, „das ist Futter für das Bodenleben.“ Diese Blumen können nach dem Winter auf dem Balkon gepflanzt werden.