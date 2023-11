Lidl-Insider plaudert geheimen Gemüse-Code aus und kassiert Kritik: „So was nicht verraten“

Von: Armin T. Linder

Ein Lidl-Insider verrät einen geheimen Code bei Obst und Gemüse, den viele nützlich finden. Doch er bekommt auch eine Menge Kritik für die Offenheit.

Nettetal – Insider-Wissen aus dem Supermarkt lockt viele Verbraucher an. Das zeigt sich am TikTok-Account „der.filialleiter“, auf dem die Aufrufe einzelner Videos in die Millionen gehen. Neben seinem Hauptjob betreibt ihn ein Mann, der unserer Redaktion nachgewiesen hat, dass er als Lidl-Filialleiter arbeitet, und zwar in Nettetal in NRW. Lidl stehe seinem Content positiv gegenüber, meint er. Klar, ist ja auch ein bisschen Werbung. Einen Spar-Trick hat die Supermarkt-Kette unlängst selbst bestätigt.

Lidl-Insider zeigt geheimen Code bei Obst und Gemüse

Auch sein neues Video bekommt viel Aufmerksamkeit: Es widmet sich den LOT-Nummern bei Obst und Gemüse. Diese „helfen euch herauszufinden, wann das Obst und Gemüse verpackt worden ist“, erklärt er. Tatsächlich dürfte dieser Code auf vielen Verpackungen von Kiwis bis zum Rucola den wenigsten Kunden bisher aufgefallen sein.

Am Beispiel eines Kiwi-Multipacks erklärt der Filialleiter: „Auf der LOT-Nummer stehen immer vier Zahlen, zum Beispiel hier die ‚45 01‘. Die ‚45‘ steht für die 45. Kalenderwoche. Die ‚01‘ für den ersten Tag in der 45. Kalenderwoche, also den Montag.“ Zum Vergleich zeigt er Kiwis mit „45 04“ – die drei Tage später verpackt wurden und damit „quasi drei Tage frischer“ sind. Auch beim Pflücksalat findet der Lidl-Filialleiter nach dem System die neueste Ware.

Vielen war der geheime Code bis zu dem Video nicht bekannt, wie sich in den Kommentaren zeigt. „Wirklich interessant“, oder „What? Das lerne ich erst jetzt?“, „Wie schlau, danke für den Hinweis.“ und „Ich arbeite im Verkauf und wusste das einfach nicht“, schreiben sie. Einige reagieren dankbar. „Ich finde das gut, wenn ich z. B. möchte, dass der Salat ne Woche hält“, heißt es. Ein User ergänzt: „Bei loser Ware steht es auf dem großen Karton. Man kann theoretisch noch mehr rauslesen.“

Lidl-Filialleiter bekommt Kritik für sein Video – hat es negative Folgen?

Was der Lidl-Filialleiter nicht gewohnt sein dürfte, ist reihenweise Kritik, doch die bekommt er jetzt in den Kommentaren zu dem Video. Denn viele denken einen Schritt weiter und kommen zu ihren eigenen Schlussfolgerungen: „Wenn es alle so machen, bleibt das ältere Obst und Gemüse liegen und vergammelt dadurch“, „So was nicht verraten, es wird schon genug weggeworfen“ und „Ha, jetzt gibt‘s bei Lidl bald mehr Rettertüten“. Vielleicht sollte man seinen Trick also wirklich nur anwenden, wenn man weiß, dass man die Frischware nicht bald verbrauchen kann.

Eine weitere Person, die offensichtlich über Insider-Wissen verfügt, schreibt: „Die LOT-Nummern sind oft kryptisch, genau aus dem Grund, dass die Kunden nicht rumwühlen.“ In einem Kommentar heißt es: „Um zu erkennen, wie frisch Obst/Gemüse ist, brauche ich keine Nummer, sondern nur meine Augen usw.“ Und dann meldet sich wohl noch eine weitere Person aus der Branche zu Wort: „Das frischeste Gemüse und Obst ist im Lager. Grüße vom Einzelhandel.“

Lidl selbst scheint das plauderfreudige Video übrigens gelassen zu nehmen – der offizielle Account kommentiert mit einem „Woooow“. Der Lidl-Filialleiter erklärte kürzlich auch eine virale Kassen-Anzeige mit mehr als 4000 Euro, die durchaus ihre Berechtigung hatte. (lin)