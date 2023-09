Kunden verklagen Starbucks – weil eine Zutat im Getränk fehlt

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Mehrere Millionen Dollar wegen fehlender Zutat im Starbucks-Getränk? Kunden sehen sich vom Kaffeehaus-Konzern getäuscht – und bitten es vor Gericht.

New York – Ein heißer Tag und schrecklich Durst. Was hilft da besser als eine kalte Limonade? Doch dann stellt sich raus: In der Mango-Limonade ist gar keine Mango enthalten. Deswegen muss sich die Kaffeehaus-Kette nun einer Klage stellen. Es ist eine gängige Methode, Zutaten durch Geschmacksstoffe zu ersetzen. Die Erklärung des Unternehmens wurde bereits abgelehnt.

Klage gegen Starbucks: Fünf Millionen Dollar wegen fehlender Mango in Mango-Limonade

Die Kaffeehaus-Kette ist zwar dafür bekannt, Extrawünsche zu erfüllen, bei den Standardzutaten ist aber anscheinend Schluss. Viele Verbraucher erwarten, dass die namentlich genannte Früchte auch in den Getränken enthalten sind. So war es unter anderem bei der „Mango Dragonfruit Lemonade“, in der die Mango fehlt, berichtete Reuters. Auch die „Pineapple Passionfruit Lemonade“ enthält keine Spuren der Passionsfrucht. Anstelle der Früchte würde Starbucks Wasser, Traubensaftkonzentrat und Zucker verwenden, so die Kläger, Joan Kominis aus Astoria in New York und Jason McAllister aus Fairfield in Kalifornien.

Was draufsteht, sollte auch drin sein, finden Starbucks-Kunden und verklagen das Kaffee-Haus auf fünf Millionen Dollar. (Symbolfoto) © Huebner/Imago

Die Namen der Limonade seien irreführend gewesen – und verstoßen so gegen die Verbraucherschutzgesetze ihrer Bundesstaaten. Die beiden Kläger fordern im Prozess mindestens fünf Millionen Dollar. Anwalt Robert Abiri freue sich, die Klägergruppe zu vertreten, hieß es.

Starbucks erklärt: Mango beschreibt nur Geschmacksrichtung – Richter widerspricht

Starbucks argumentierte derweil gegen die Klage. Produktnamen würden lediglich den Geschmack des Getränks und nicht deren Zutaten beschreiben. Beworben werde vielmehr die Geschmacksrichtung. Bei Fragen zu den Getränken könnten sich Kunden an die Mitarbeiter wenden. Der Antrag des Starbucks-Unternehmens zur Abweisung der Sammelklage ist allerdings bereits gescheitert.

Richter Cronan erklärte, dass „Mango“ und „Passionsfrucht“ keine Begriffe seien, die normalerweise als Geschmacksrichtung verstanden würden, ohne die Früchte tatsächlich zu enthalten. Anders sei es beispielsweise mit dem Begriff „Vanille“. Zusätzlich könne zu Verwirrung beitragen, dass andere Starbucks-Getränke auch nach ihren Zutaten bekannt werden. (hk)