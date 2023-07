„Nochmal 14 sein“: Schlecker-Foto lässt Reddit-Nutzer in Erinnerung schwelgen

Von: Bettina Menzel

Für die Generation 30 Plus in Deutschland gehörten Schlecker-Filialen wohl ebenso zur Jugend wie Musik von Boybands im Radio. Durch ein Bild im Netz werden ihre Erinnerungen wach.

Berlin – Manche Legenden enden nie. Ein Foto einer ehemaligen Filiale der Drogerie-Kette Schlecker lässt Nutzer im Internet nostalgisch werden. Der erste Kondomkauf der Dorfjugend? Natürlich bei Schlecker, darf man den Erzählungen glauben. Selbige hat sich wohl früher auch zu einem „originellen“ wie obszönen Wortwitz hinreißen lassen – und das Firmenlogo kurzerhand mit einem Graffiti versehen.

Fürs Erste wird es wohl bei den Erinnerungen bleiben: Die zwischenzeitlich einmal geplante Wiederbelebung der Marke Schlecker durch ein österreichisches Unternehmen liegt auf Eis.

Bild von ehemaliger Schlecker-Filiale in Berlin löst im Netz Sturm der Nostalgie aus

Im Jahr 1975 gründete Anton Schlecker die Drogeriekette Schlecker. Fast 40 Jahre später dann die Insolvenz. Nach und nach mussten die tausenden Filialen von Europas einstmals größter Drogeriemarkt-Kette in Deutschland schließen. Viele ehemalige Kunden verbinden noch immer viel mit der Marke und freuten sich daher umso mehr, als jemand auf der Plattform Reddit ein aktuelles Foto einer ehemaligen Schlecker-Filiale in Berlin postete. „Jungs, bin gerade bei Schlecker, braucht noch einer was?“, schrieb der Nutzer dazu und löste damit eine Welle der Nostalgie aus. Rund 240 Kommentare und etwa 3.000 Likes erhielt der Beitrag.

„Habe bei Schlecker mit 14 meine erste Packung Kondome gekauft“, erinnerte sich ein Nutzer etwa. Die Drogerie habe es bei ihm im Dorf gegeben. „Das war mir so unangenehm, dass ich gleich eine Maxi-Packung genommen hab, damit ich nicht so oft nachkaufen muss.“ Ausgerechnet eine Bekannte seiner Mutter habe an der Kasse gesessen und ihn mit einem bedeutungsschwangeren Blick bedacht und gefragt: „Na, heute noch was vor?“

Manche Nutzer trauern offenbar auch den Schlecker-Produkten hinterher. Während einige gerne „Haselnusswaffeln“ oder „1,5 Liter Pfirsicheistee im Tetrapack“ von dem Beitragsersteller mitgebracht hätten, bestellt einer „bitte ganz viele von den Kirsch-Lollis, bei denen der Stil sich so lecker auflöst, wenn man den zu lange im Mund hat.“

Deshalb schwelgen Nutzer wegen eines einfachen Schlecker-Fotos in Erinnerungen: „Nochmal 14 sein“

Warum ein einfaches Bild einer Schlecker-Filiale überhaupt so viel Gesprächsstoff bietet, bringt ein Kommentar auf den Punkt. Auf die Frage, ob „einer noch was“ aus dem Schlecker-Markt brauche, heißt es: „Meine Jugend, bitte“. Auch ein anderer schreibt: „Klar! Meine Kindheit zurück!“ und „Nochmal 14 sein“, ergänzt ein weiterer Nutzer. Den Einkauf in der nicht mehr bestehenden Drogeriefiliale verbinden viele offenbar schlicht damit, jung zu sein. „Das waren Zeiten“, kommentiert ein weiterer Reddit-User nostalgisch. Erinnerungen an „guten alten Zeiten“ sind vielleicht auch ein Grund, weshalb manche Menschen sogar einen Schlecker-Bon aus dem Jahr 2000 aufbewahren.

Doch nicht bei allen sind die Erinnerungen so verklärt: „In manchen Städten haben Vandalen ein ‚AR‘ vor das Firmenlogo gesprüht“, erinnert sich ein Nutzer, während ein weiterer gleich einen möglichen Grund dafür mitliefert. „So wie ich den Laden in Erinnerung habe, war die eine Hälfte der Sachen gerade nicht verfügbar und die andere teurer als bei der Konkurrenz. Also: nein danke“, so der Kommentar.

Kitzbühler Unternehmen wollte Marke Schlecker wiederbeleben – und scheiterte

Für Schlecker-Fans schien es kürzlich zunächst gute Nachrichten zu geben: Das österreichische Unternehmen kitzVenture aus Kitzbühel hatte sich bereits vor längerer Zeit die Markenrechte an Schlecker gesichert. Der umstrittene Geschäftsführer von kitzVenture, Patrick Landrock, hatte bereits 2021 angekündigt, ein Comeback der Marke zu planen. Die Wiederbelebung verschob sich dann immer weiter nach hinten, zuletzt wurde es still um die Pläne.

Österreichische Medien hatten immer wieder auch über Vorwürfen gegen Landrock berichtet, der wegen mutmaßlichem Anlagebetrugs vor Gericht stand. Im März dieses Jahres berichtete Kurier dann von der Pleite von kitzVenture und der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vor Gericht. Damit haben kitzVenture und Schlecker dann letztlich doch eine Gemeinsamkeit. (bme).