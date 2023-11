Deftiges Experten-Urteil im Frischkäse-Test: Exquisa siegt, doch ein Produkt wird abgestraft

Von: Kilian Bäuml

Im Geschmackstest wird vor allem ein Produkt abgehängt. Im NDR-Test fällt jedoch auf, dass es sich gleich bei zwei Produkten eigentlich nicht um Frischkäse handelt.

Kassel – Frischkäse ist kaum aus einem Haushalt in Deutschland wegzudenken. Rund sieben Kilo wird in Deutschland pro Person im Jahr laut der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gegessen. Ein umkämpfter Markt mit dutzenden Anbietern, doch welcher von ihnen hat den besten Frischkäse? Das wollte der NDR in der Sendung Markt herausfinden. Dazu wurden verschiedene Produkte, zum Beispiel von Lidl und Rewe als Stichprobe getestet. Dazu gehörten diese Hersteller:

Philadelphia für 1,25 Euro/100 Gramm

für 1,25 Euro/100 Gramm Exquisa für 99 Cent/100 Gramm

für 99 Cent/100 Gramm Bresso für 92 Cent/100 Gramm

für 92 Cent/100 Gramm Milbona für 46 Cent/100 Gramm

für 46 Cent/100 Gramm JA! für 46 Cent/100 Gramm

Frischkäse im NDR-Test: Nicht jedes Produkt ist wirklich Frischkäse

Dabei stellte sich heraus – strenggenommen ist nicht jedes der fünf Produkte wirklich Frischkäse. Bresso und Philadelphia sind streng genommen keine Frischkäse, sondern nur Frischkäsezubereitung. Denn ein Produkt, dass sich als Frischkäsezubereitung bezeichnet, muss nur zur Hälfte aus Frischkäse bestehen, die andere Hälfte besteht meistens aus anderen Milch-Erzeugnissen. Bei Bresso wurde beispielsweise noch Butter und Creme fresh hinzugefügt. Nicht unbedingt ratsam, vor allem da erst kürzlich wieder Mineralöl in Butter von Aldi, Lidl und Rewe gefunden wurde.

Welche Anforderungen erfüllt werden müssen, ist in der Käseverordnung festgehalten. Als Frischkäse gilt ein Produkt nur, wenn im Frischkäse lediglich Gewürze und Kräuter als Zusatz enthalten sind.

Frischkäse oder Frischkäsezubereitung? Produkte enthalten andere Milch-Erzeugnisse und Verdickungsmittel

Bei Exquisa, Milbona und Philadelphia wurde das Verdickungsmittel Guarkernmehl gefunden. Laut Adrian Körzendörfer von der staatlichen Fachschule für Milch und Molkereiwirtschaft im Allgäu dient es dazu, Flüssigkeitsansammlungen zu vermeiden. Doch auch die Textur des Produktes ändert sich durch die Zugabe.

Und das sogar, obwohl Exquisa damit wirbt, dass die cremige Konsistenz durch ständiges Rühren entsteht. Auf Nachfrage gesteht der Hersteller, dass „gerine Mengen“ Verdickungsmittel zusätzlich zum Rühren die cremige Konsistenz bewirken. Wenigstens handelt es sich bei Guarkernmehl um ein natürliches Verdickungsmittel, durch die keine körperlichen Nachteile entstehen, erklärt Ernährungsmediziner Matthias Riedel dem NDR. Auch sonst werden keine bedenklichen Inhaltsstoffe gefunden.

Gewinner im Frischkäse-Test, doch Expertin urteilt: „Sie sind alle sehr zurückhaltend im Geschmack“

Der Geschmack der Frischkäse bzw. Frischkäsezubereitung wurde sowohl von Testpersonen als auch von Meike Jaschock, die selbst Frischkäse herstellt, bewertet. Dabei handelt es sich um eine nicht repräsentative Bewertung – die Meinungen gehen auseinander. Die Expertin befindet: „Sie sind alle sehr zurückhaltend im Geschmack.“ Für sie sind sich die Produkte zu ähnlich.

Anders sehen das die Testpersonen, die haben einen Favoriten – Exquisa. „Ich spüre, wenn ich auf ein Kräutchen beiße, dass es knackt. Das find‘ ich gut, dass man die Konsistenz von dem Kraut schmecken kann“, sagt eine Testerin über das Produkt. Insgesamt entscheiden sich 13 Personen für das Produkt, damit liegt Exquisa knapp vor Philadelphia auf dem ersten Platz. Etwas abgeschlagen hingegen ist das Rewe-Produkt von JA! - nur acht Testpersonen haben sich beim Geschmack für das JA!-Produkt entschieden.

Zumindest ist das Rewe-Produkt am besten im Preis, vor allem da im vergangenen Jahr die Preise vieler Milchprodukte gestiegen sind.