Italien-Produkt im Check: Supermarkt-Pesto überzeugt geschmacklich, Teuer-Produkte enttäuschen

Von: Robin Dittrich

Nudeln mit Pesto sind schnell gemacht und deshalb nicht nur in Italien überaus beliebt. Doch ist Pesto gleich Pesto? Einige enttäuschen im Test.

München – Pesto Genovese enthält in der Regel immer Olivenöl, Basilikum, Knoblauch, Parmesan oder Pecorino-Käse und Pinienkerne. Doch die Zutaten und vor allem die Herkunft des Gerichts aus Italien kann sich von Pesto zu Pesto unterscheiden.

Da Preise in Italien immer weiter steigen, setzen viele Hersteller auf günstigere Alternativprodukte und Herkunftsländer von diesen. Ist teures Pesto besser als Eigenmarken aus dem Supermarkt oder vom Discounter?

Verschiedene Pestos im Test: Billiges Supermarkt-Produkt gewinnt den Geschmackstest

Das erste Mal wurde Pesto wohl im Jahr 1863 dokumentiert. Weltweite Bekanntheit erlangte es im Laufe der 1940er Jahre durch einen Artikel in der New York Times. Bis heute ist Pesto in der italienischen Küche ein fester Bestandteil. Dank des reichlichen Angebots in hiesigen Supermärkten und Discountern können auch deutsche Verbraucher auf den Geschmack kommen. Wer diese bereits probiert hat, kann einige Unterschiede schmecken. Die ZDF-Sendung „WISO“ testete sechs Pestos – mit zwei deutlichen Verlierern. Getestet wurden Pestos von Barilla, Alnatura, Bertolli, Lidl, Netto und Rewe.

Beim Verein deutsch-italienische Vereinigung machte WISO zunächst einen Geschmackstest. „Es muss frisch und nicht bitter oder säuerlich schmecken“, sagte einer der Tester. Der Großteil der Geschmacks-Tester entschied sich nach dem Probieren der sechs zur Verfügung stehenden Pestos für das „Ja! Pesto Verde“ von Rewe, das nur 68 Cent pro 100 Gramm kostete (Stand: August 2022). Schlusslichter im Geschmackstest bilden zwei teure Pestos von Alnatura (2,16 Euro pro 100 Gramm) und Bertolli (1,62 Euro pro 100 Gramm). WISO testete auch Mineralwasser – ist teures Wasser gleichzeitig besser?

Welche Inhaltsstoffe stecken im Glas der Supermarkt-Pestos?

In vielen der getesteten Produkte stecken allerdings nicht die Inhaltsstoffe, die normalerweise in ein „Pesto Genovese“ gehören. Häufig wird dem Olivenöl noch Sonnenblumenöl hinzugefügt. Zudem werden die Pinienkerne durch Cashews oder ähnliche Nüsse ersetzt. Der Grund: Diese Produkte sind deutlich kostengünstiger. Auch die Herkunft der Inhaltsstoffe liegt nicht ausschließlich in Italien. Das Olivenöl stammt teilweise aus der gesamten EU und sogar Nordafrika.

So schnitten die Pestos im Test von WISO ab (Stand: August 2022):

Produkt Enthaltene Pestizide Alnatura Pesto Verde (2,16 Euro/100 Gramm) Keine Barilla Pesto Alla Genovese (1,89 Euro/100 Gramm) Zwei Bertolli Pesto Alla Genovese (1,62 Euro/100 Gramm) Fünf Lidl Italiamo Pesto Alla Genovese (0,68 Euro/100 Gramm) Eins Rewe Ja! Pesto Verde (0,68 Euro/100 Gramm) Sieben Netto Mondo Italiano Pesto Alla Genovese (0,63 Euro/100 Gramm) Sieben

Schlussendlich gingen die sechs verschiedenen Pestos noch ins Labor, um sie beispielsweise auf möglicherweise enthaltene Pestizide zu testen. In fünf der Produkte wurden im Labor Pestizide nachgewiesen. Vor allem die Pestos von Rewe und Netto waren besonders stark belastet. Auch potenziell gesundheitsschädliche Rückstände von Mineralöl wurden in den Pestos von Rewe, Netto und Lidl gefunden. Die teuren Produkte enthielten diese nicht. Netto schrieb dazu: „Alle von Ihnen gefunden Werte liegen unter den gesetzlich erlaubten Grenzwerten. Das Pesto ist demnach voll verkehrsfähig.“