Orangensaft im Test – zwei Säfte sind geschmacklich ein Desaster

Von: Deborah Baran

Stiftung Warentest untersucht in Ausgabe 11/2023 Orangensaft. Dabei schneidet jeder zweite der 26 getesteten Säfte gut ab, zwei fallen durch.

Stiftung Warentest prüft 26 Orangensäfte.

Sechs überzeugen im Geschmack.

Zwei Säfte sind mangelhaft, einer von Dennree und einer von Valensina.

Das Angebot an Orangensäften ist groß – sie variieren jedoch nicht nur in ihrer Zusammensetzung, sondern auch in der Herstellung und im Transport. Stiftung Warentest vergleicht 17 Orangensäfte aus Konzentrat mit 9 Direktsäften, mit und ohne Fruchtfleisch, gekühlt und ungekühlt. Der Maßstab für den Geschmackstest ist die Aroma-Intensität von frisch gepresstem Orangensaft – dem ewigen Gewinner der Herzen.

Testverlierer bei Stiftung Warentest sind Dennree und Valensina

Im Konzentratsaft von Aldi Nord Gut Bio, deka und Netto können Chloratgehalte nachgewiesen werden, weil die Orangen mit chloriertem Trinkwasser gewaschen werden. Deshalb wird ihre chemische Qualität mit ausreichend bewertet. Den vollständigen Orangensaft-Testbericht von Stiftung Warentest gibt es kostenpflichtig hier.

Die Marke Valensina hat zwei Produkte – die Frühstücks-Orange, die unter den besten Konzentrat-Säften ist, und Mildes-Frühstück, das bei den Säften mit mangelhaft verliert, weil es geschmacklich nicht überzeugen kann. Ebensowenig der zweite Test-Verlierer Dennree, wo bei der Wiederzusetzung an Aromastoffen gespart wird, wie HEIDELBERG24 berichtet.

Die Test-Verlierer im Überblick:

Valensina Mildes-Frühstück Orange mit Acerola & natürlichem Orangenblütenaroma, Note : mangelhaft

: mangelhaft Dennree Orangensaft (Bio), Note : mangelhaft

: mangelhaft Amecke Sanfte Säfte Orange, Note: ausreichend

Geschmacklich punkten vor allem Direktsäfte bei Stiftung Warentest

Die Gewinner im Vergleich zwischen Konzentrat- und Direktsäften sind besonders im Geschmack und sensorisch die Direktsäfte. Dabei sind alle getesteten Marken gut – fünf sogar sehr gut. Was der Unterschied zwischen Saft, Konzentrat, Nektar und Fruchtsaftgetränk ist, erfährst du hier.

Die Gewinner kommen vom Discounter: Der Orangensaft aus Direktsaft von Kaufland und Lidl bekommt eine glatte 2,0, direkt dahinter folgen Edeka und Innocent mit einer 2,1. Weitere Testberichte gibt es hier.

Die Gewinner im Überblick:

Kaufland K-Favourites Gekühlter Orangensaft mit Fruchtfleisch, Note : gut

: gut Lidl Solevita Orange Premium mit Fruchtfleisch, Note : gut

: gut Edeka Gut &Günstig Orange mit Fruchtfleisch, Note: gut

Orangensaft ist teurer geworden

Wie Stiftung Warentest berichtet, sind laut Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie die Vorräte an Orangen-Konzentrat auf einem historischen Tiefstand. Die Ernte ist wegen der Wetterextreme und der Krankheit Citrus Greening, die Orangen ungenießbar macht, aktuell schwach. Bereits im Mai war die Rede von einer Orangen-Krise. Deshalb können die Preise noch mehr ansteigen.

Der CO 2 -Fußabdruck von Orangensaft aus Brasilien ist circa doppelt so groß wie von regionalem Apfelsaft. Da Orangensaft kein heimisches Produkt ist, sollte man ihn in Maßen genießen – und weil er nicht so gesund ist, wie man denkt. (db)