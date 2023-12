Autobahn-Vignetten, Bürgergeld, Feiertage - diese Änderungen und Termine sollten Sie im Dezember kennen

Von: Simon Stock

Der Dezember 2023 bringt Änderungen, die in Deutschland Millionen Menschen betreffen. Es geht um Mindestlohn, Bürgergeld, Rasenmäher und Wein.

Hamm - Kein neuer Monat ohne Neuerungen. Der Dezember 2023 bringt viele kleinere und größere Änderungen und Neuregelungen, die Folgen für Millionen Menschen in Deutschland haben. Es geht um Bürgergeld, Mindestlohn, Google-Konten, Wein und Rasenmäher, berichtet wa.de.

Änderungen im Dezember 2023: Bürgergeld, Mindestlohn, Wein und Rasenmäher

Das sind die wichtigsten Änderungen im Dezember 2023 in Deutschland:

Frühe Auszahlung des erhöhten Bürgergeldes

Mindestlohn in Pflegeberufen steigt

Nebenkostenabrechnung 2022

Mehr Informationen auf Wein-Etiketten

Winterfahrplan der Bahn tritt in Kraft

Autobahn-Vignetten 2024 erhältlich

Lkw-Maut in Deutschland teurer

Neues Gesetz für Rasenmäher

Google löscht inaktive Konten

Sonderkündigungsrecht bei Kfz-Versicherung

Zwei gute Nachrichten für Bezieher von Bürgergeld: Das Geld für Januar 2024 wird spätestens am Freitag, 29. Dezember 2023, auf dem Konto sein. Das gilt sowohl für den Regelsatz als auch für die Miete und die Heizkosten. Es gibt auch mehr Geld als sonst. Für Alleinstehende etwa bedeutet die Erhöhung des Bürgergeldes zum 1. Januar 2024 ein Plus von 61 Euro monatlich. Auch andere bekommen mehr.

Änderungen im Dezember 2023: Mindestlohn in Pflegeberufen steigt

Wo wir gerade beim Geld sind: In Pflegeberufen wird im Dezember 2023 der Mindestlohn angehoben. Pflegefachkräfte erhalten dann 18,25 Euro pro Stunde (statt 17,65), qualifizierte Pflegehilfskräfte 15,25 Euro (statt 14,90 Euro) und Pflegehilfskräfte 14,15 Euro (statt 13,90).

Änderungen im Dezember 2023: Nebenkostenabrechnung 2022 muss kommen

Vermieter müssen spätestens bis zum 31. Dezember 2023 die Nebenkostenabrechnung 2022 an ihre Mieter übermittelt haben. Geschieht das nicht, besteht keine Nachzahlungspflicht mehr für den Mieter. Ausnahme: Der Vermieter ist nicht Schuld an der Verspätung. Wegen der horrenden Preise im Krisenjahr 2022 könnte vielen Haushalten eine hohe Nachzahlung ins Haus flattern.

Änderungen im Dezember 2023: Mehr Informationen auf Wein-Etiketten

Eine Gesetzesänderung führt ab dem 8. Dezember 2023 zu Änderungen in deutschen Supermärkten, auch wenn sie wohl noch nicht sofort für Kunden zu erkennen sind. Winzer müssen künftig mehr Informationen preisgeben als bisher. Auf den Etiketten von Weinflaschen, die nach dem 8. Dezember hergestellt werden, muss vermerkt sein, wie viel Kalorien ein Glas Wein hat. Auch über weitere Nährwerte und Inhaltsstoffe müssen sie informieren.

Änderungen im Dezember 2023: Winterfahrplan der Bahn tritt in Kraft

Am 10. Dezember 2023 tritt der Winterfahrplan der Deutschen Bahn in Kraft. Bei einigen Verbindungen ändern sich nur die Zeiten von Abfahrt und Ankunft, bei anderen werden ganze Strecken umgeplant. Laut Bahn soll es so viele Bahnverbindungen im Fernverkehr geben, wie seit 20 Jahren nicht mehr, berichtet 24RHEIN. Auch von und nach Nordrhein-Westfalen fahren mit Beginn des neuen Fahrplans mehr Züge. Der neue Fahrplan könnte allerdings empfindlich durch den aktuellen Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft der Lokführer und der Deutschen Bahn gestört werden. Mitte November standen 20 Stunden lang viele Züge still, selbst ein Bahnstreik an Weihnachten 2023 scheint nicht ausgeschlossen.

Änderungen im Dezember 2023: Autobahn-Vignetten 2024 erhältlich

Wer lieber das Auto nutzt und gerne Urlaub in den Alpen macht, hat die Gelegenheit, im Dezember die neuen Jahresvignetten 2024 für die Nutzung der Autobahnen in Österreich und der Schweiz zu kaufen. Die neue Vignette gilt bereits ab dem 1. Dezember 2023.

Änderungen im Dezember 2023: Lkw-Maut in Deutschland teurer

Wer mit schweren Lkw unterwegs ist, muss künftig mehr Maut bezahlen. Ab dem 1. Dezember 2023 wird für Laster mit einem technisch zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen ein CO₂-Aufschlag in Höhe von 200 Euro pro Tonne CO₂ erhoben. Ausgenommen von der Mautpflicht sind Fahrzeuge des ÖPNV, des Rettungsdienstes, der Müllabführ und solche, die land- und forstwirtschaftlichen Zwecken dienen. Ab Juli 2024 trifft es dann auch 3,5-Tonner.

Änderungen im Dezember 2023: Neues Gesetz für Rasenmäher

Wer ein großes Grundstück mit ausgedehnter Rasenfläche besitzt, hat sich womöglich einen Aufsitzrasenmäher gekauft. Modelle, die zwischen 6 und 20 Kilometer pro Stunde schnell fahren können, unterliegen wegen einer EU-Richtlinie ab Dezember 2023 der allgemeinen Haftpflicht oder Kfz-Haftpflicht. Ausnahme: Ist der Rasenmäher nur auf privatem Grundstück unterwegs, entfällt die Versicherungspflicht.

Änderungen im Dezember 2023: Google löscht inaktive Konten

Am 1. Dezember 2023 will Google mit der Löschung von Nutzerkonten beginnen, die länger als zwei Jahre nicht genutzt worden sind. Diese Änderung soll die Sicherheit erhöhen, da ungenutzte Konten anfälliger für Angriffe sind. Wer die Löschung verhindern möchte, kann sein Konto einfach retten, indem man sich etwa bei Youtube anmeldet und ein Video schaut.

Änderungen im Dezember 2023: Sonderkündigungsrecht bei Kfz-Versicherung

Die Frist für den Wechsel der Kfz-Versicherung läuft zwar mit dem November aus. Doch auch im Dezember 2023 ist ein Wechsel noch möglich. Dann nämlich, wenn der Anbieter die Beiträge erhöht hat. In diesem Fall greift ein Sonderkündigungsrecht.

Keine Änderungen im Dezember 2023: Weihnachten und Silvester

Dezember, Dezember, da war doch was? Richtig: Heiligabend fällt auch in diesem Jahr auf den 24. des Monats und Silvester auf den 31. Damit auch alle Pakete pünktlich zum Heiligabend unter dem Christbaum liegen, sollte man sie laut Post bis zum 20. Dezember abschicken. Beim Paketlieferant Hermes sollte man sein Weihnachtspäckchen bis 19. Dezember um 12 Uhr abgegeben haben.

