Kommt jetzt der Kaffee-Hammer? Kapseln droht offenbar das Aus – EU plant Verbot

Von: Johannes Nuß

Bald könnte Schluss sein mit Kaffee aus Kapseln. Die EU plant offenbar ein Verbot. © David Ebener/dpa/Archiv

Plant die EU ein Verbot von Kaffeekapseln? Weitgehend unbeachtet wird ein Verbot in Brüssel diskutiert. Es hätte weitreichende Folgen für Verbraucher.

Brüssel – Wer kennt sie nicht? Gut portionierte Kaffeekapseln für Kaffeeautomaten in den eigenen vier Wänden. Vereinfachen die Kapseln das Kaffeekochen für Verbraucherinnen und Verbraucher noch, aber verursachen enorme Müllberge, könnte dem bald ein Riegel vorgeschoben werden. Denn wie es in einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) heißt, plant die EU-Kommission in Brüssel ein Verbot der Kapseln. Zumindest derer, die sich nicht kompostieren lassen.

Kommt bald ein EU-Verbot von Kaffeekapseln? Das jedenfalls geht aus dem Bericht der NZZ hervor. Demnach sollen Kapseln, die nicht kompostierbar sind, bald verboten werden und dürfen nicht mehr in Umlauf gebracht werden. Bis jetzt ist das geplante Verbot „weitgehend unbeachtet“ der Öffentlichkeit beraten worden. Grundlage für das mögliche baldige Verbot soll ein neues EU-Gesetz zu Verpackungen und Verpackungsabfällen sein, heißt es.

Kaffeekapseln kurz vor EU-Verbot: In 40 Prozent der Haushalte in Deutschland steht eine Kapselmaschine

Kommt das Verbot, so hätte dies in Deutschland enorme Auswirkungen auf private Haushalte. Denn laut NZZ stehen inzwischen in rund 40 Prozent der Haushalte Kaffeemaschinen, die mit eben diesen Kapseln Kaffee kochen. Kommt das Verbot so wie geplant, Kapselhersteller wie Nespresso müssten ihr Geschäft in der Europäischen Union auf ganz neue Füße stellen und komplett anders ausrichten. Nestlé hat auf Einwände von Umweltschützern sogar schon reagiert und will noch in 2023 mit der Produktion von Kaffeekapseln aus Papier beginnen.

Auch mit mehr Blick auf den Umweltschutz, was bei der derzeitigen Produktionslage fast völlig außen vor gelassen wird. Enorme – und vor allen Dingen unnötige – Müllberge bilden sich als Konsequenz, seitdem der Siegeszug der Kapselmaschinen in deutschen Haushalten Einzug gehalten hat.

Kaffeekapseln droht offenbar das EU-Aus: Demnächst nur noch kompostierbare Kaffeekapseln?

Dem will die Europäische Union nun offenbar einen Riegel vorschieben und demnächst nur noch kompostierbare Kaffeekapseln in den Geschäften und den eigenen vier Wänden erlauben. Denn die Kapseln aus Aluminium und Plastik sind als umweltschädlich verschrien, wenngleich andere Kaffeeprodukte ähnlich viel Müll produzieren.

Ob das Kaffeekapsel-Verbot wirklich kommt, ist indes noch nicht sicher. Dafür müsste erst der Gesetzgebungsprozess auf EU-Ebene durchlaufen werden. Branchenverbände allerdings schlagen schon Alarm und kündigen Widerstand an. Unter anderem die Lobbyvereinigung „European Coffee Federation“ – zu der unter anderem auch Nestlé gehört – will sich wehren, sollte das Gesetz tatsächlich angegangen werden. Aus Sicht der Lobbyisten sei durch ein Verbot der Alu- und Plastikkapseln nichts für den Umweltschutz gewonnen. (jon)